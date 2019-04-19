Как можно сэкономить на УСН и заплатить налог позже

Я написала две жалобы, 5 уточняющих писем, все из за их сбоев в ПО. В итоге у нас пеней на 15 тыс...
Так вот именно в этом и есть вина главы государства. Если ты встал у руля и назначил себя главным...
Последствия "добровольной" коллективизации, ага.Посмотрите, как подобные процессы происходили в д...
Вот не надо этого пессимизма! задание есть - роскомстат выполнит....
В профильной комиссии при правительстве могут обсудитьА могут и не обсудить ))) Почему-то у ...
Угу, особенно для тех, кого расстреляли ни за что или кто умер после отсидки в лагерях.Возьмем ко...
а это уже ущемление прав работников получится. На всех не насмотришься, у кого-то нет детей, а у ...
А обсуждается уровень зарплаты или дохода на членов семьи? Человек может получать и больше прожит...
В Москве что-то совсем плохая экология стала, особенно в центре. Похоже, превышен ПДК по содержан...
Эксперты такие эксперты. Они забывают, что очень большая часть низкооплачиваемых работников как р...
скорее, гос органам нужна единая база, в которой будут все наши данные - от паспорта и снилса, до...
Блин, даже моргает глазами... Скоро телеведущие останутся без работы. У таких роботов не бывает с...
Не, наши покупатели так не подумают. Им перестраховываться в связи с неадекватными требованиями з...
Интересно, а договор дарения администрация совершила в письменной форме и там реально был указан ...
Не встречала такого на просторах сети. Но действительно, сейчас обман сплошь и рядом. Надо быть н...
Крутая идея. Помнится, Сталин после ВОВ вводил два вида денег, один - для хозяйствующих субъектов...
Сталин хоть о ком-то заботилсяТак вот именно в этом и есть вина главы государства. Если ты встал ...
И что? Вносить ОКВЭД по торговле этим оборудованием?Да, вносить. И не столько для налоговой, скол...
Самое интересное что все подарки были сделаны в натуральной форме, не деньгами (цветы + сертифика...
родила 1 ребенка в 2019 году (под бой курантов)https://vk.com/video428332884_456239098...
нет такого запрета. есть штраф за неуведомление... пусть штрафуют и свободны.......
я тоже нажимала кнопку "пожаловаться" и мне тоже ответили что реклама ничего не нарушает...
Скажите, пожалуйста, а в каком месте смеяться? Извините, пожалуйста, вы не сказали слово "лопата"...
Извините, пожалуйста, а вы не являетесь роботом-бухгалтером? А то вот трейдеров заменили роботы. ...
А что, так можно? По закону можно от подарка (букета) отказаться, принеся его назад через три дня...
Извините, пожалуйста, а нормально ли что вам СМЕШно? Где ваша ЧЕЛОВЕЧность?...
У меня так подружке на работе подарок подарили. И ндфл потом она заплатила....
Это чем же так роженица знаменита, что её с мэрии поздравили сертификатом, опять "блатники", что-...
Ну почему же так? Завтра по телевизору скажут, что по данным Госсстата мы впереди планеты всей, в...
Так сейчас происходит примерно то же самое((( Только пострадавшие другие, не Ваша бабушка, а чья...
В каком законе сказано что обязательно нужно заниматься теми видами которые указаны в ЕГРЮЛ в???...
И никаких особых ужасов в их семьях и среди их знакомых, друзей и родни (а это не так мало народу...
Дорогие 1с фрэш, заблокируйте, пожалуйста, возможность редактировать уже сданную отчетность. ...
вы не получали еду по талонам, а свобода слова вас не интересовала от слова совсем ;)Еда по талон...
И под разовые сделки ОКВЭД открывать? К примеру работал ИП (ну или ООО) на оборудовании и лет так...