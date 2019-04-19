Как можно сэкономить на УСН и заплатить налог позже

Некоторые предприниматели не заморачиваются с квартальными платежами по УСН и страховым взносам. Они просто весь год ничего не платят, потом в конце года перечисляют всю сумму взносов разом, и эти взносы «съедают» весь налог. То есть весь год «висит» долг по авансам, а потом этот долг сам собой исчезает.

Если вы тоже так делаете, то смотрите видео. Там я рассказываю про лайфхак для начинающих бизнесменов.