ПФР стал добровольно пересчитывать 1-процентные взносы ИП на УСН с учетом расходов

Уже несколько лет ИП на УСН с объектом «доходы минус расходы» пытаются отстоять свое право на расчет фиксированных взносов с учетом расходов. Налоговики держат оборону и без боя не сдаются.

Но неужели эта крепость пала, причем с фланга? ПФР приятно удивил бухгалтеров.

С чего все началось

Положениями подпункта 1 пункта 1 статьи 430 НК установлен дифференцированный подход к определению размера страховых взносов на ОПС за себя для ИП исходя из их дохода.

Если доход ИП в расчетном периоде превышает 300 000 руб., то такой ИП, помимо фиксированного размера страховых взносов, доплачивает на свое пенсионное страхование 1% с суммы дохода, превышающего 300 000 руб., но до установленной предельной величины.

В конце 2016 года вышло Постановление Конституционного Суда РФ от 30.11.2016 № 27-П в котором говорится, что для определения размера страховых взносов на ОПС, подлежащих уплате ИП на ОСНО, его доход подлежит уменьшению на величину фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с извлечением дохода.

Позже Верховный Суд РФ в Определении от 18.04.2017 № 304-КГ16-16937 сделал вывод о том, что принцип определения объекта налогообложения плательщиками НДФЛ аналогичен принципу определения объекта налогообложения для плательщиков, применяющих УСН с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов».

А что Минфин?

Однако у Минфина есть своя позиция на этот счет — у ИП на УСН при расчете фиксированного взноса расходы не учитываются. Порядки определения доходов в целях уплаты страховых взносов ИП на УСН, и ИП на ОСНО,, так как Налоговый кодекс прямо указывает индивидуальному предпринимателю, применяющему УСН, на необходимость определения доходов только в соответствии со статьей 346.15 НК.

Это мнение Минфин выражал неоднократно — например, в письмах:

Более того, вышеуказанную позицию Минфина поддержал Верховный Суд РФ в своем решении от 08.06.2018 № АКПИ18-273

Суды

Предприниматели на УСН не оставляют надежды отстоять свою позицию и судятся с налоговиками. ФНС осуществляет оперативный мониторинг судебной практики по этому вопросу. Об этом сообщается в письме ФНС от 21.01.2019 № БС-4-11/799@

Пока перевес на стороне бизнесменов. К началу этого года 40 дел выиграли ИП, а ИФНС всего 17. Всего, по данным налоговой службы в судах рассматривается около 200 дел по этому поводу.

ФНС обеспокоена ситуацией, поскольку «разрешение данной категории судебных споров в пользу плательщиков страховых взносов повлечет потенциальные потери бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, федерального бюджета Российской Федерации».

Фискалы не сдаются без боя и отказываются добровольно пересчитывать взносы и возвращать предпринимателям переплату.

А что ПФР?

На фоне судебных процессов по этому вопросу и настырной позиции фискалов, как гром среди ясного неба прозвучал телефонный звонок из ПФР.

«Пенсионщики» сами позвонили бухгалтеру с предложением вернуть деньги предпринимателю, так как ПФР пересчитал ему взносы с учетом расходов за 2016 год. При этом данный ИП применяет УСН с объектом «доходы минус расходы».

Об этом рассказала участница группы «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке. Бухгалтер в легком недоумении. Ведь ей даже не пришлось вести борьбу за расчет с учетом расходов. ПФР сам добровольно согласился вернуть деньги.

Граждане дорогие, согрупники любимые, что делается то)))

Позвонили сейчас с Пенсионного фонда по ИПшнику. Чего спрашивают вы не идете деньги возвращать. Какие такие деньги? А оказывается, в 2016 году было постановление конституционного суда о том, что 1% с превышения 300 тысяч, платят не с доходов, а с базы, которая получилась доходы минус расходы. И образовалась у нас по этому поводу переплата большая. Приходите, говорят, отдадим взад.

Это я отстала от жизни? Или действительно можно так было? — пишет Юлия

В связи с тем, что администрирование взносов с 2017 года делегировано налоговой службе, ПФР готов вернуть деньги только за 2016 год, а для возврата за 2017 и 2018 отсылает предпринимателя в ИФНС.

Между тем коллеги, которые прошли этот путь возврата переплаченных из-за другой методики расчета взносов в ПФР, отмечают, что процесс это небыстрый. Ждать возврата приходится почти год с момента подачи заявления.