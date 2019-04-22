ФСС пытался отказать бухгалтеру в детских пособиях, доказывая, что она не работала

На должность бухгалтера ИП приняла на работу беременную женщину. ФСС этот факт возмутил. В пособии было отказано. Но суд встал на сторону ИП.

ИП и беременная сотрудница

ИП из Красноярского края приняла на работу беременного бухгалтера. Женщина проработала 2 месяца, потом ушла в отпуск по беременности и родам, а затем – в отпуск по уходу за ребенком. ФСС пособие по беременности возместил, а когда дело дошло до возмещения пособия по уходу за ребенком – Соцстрах возмутился и выдал отказ.

Бизнес-леди с таким решением ФСС не согласилась и подала в суд (дело № А33-11513/2018).

Отказывая предпринимательнице в возмещении, ФСС ссылался на фиктивность трудовых отношений с целью создания искусственной ситуации для получения компенсационных выплат из ФСС. То есть инспекторы ФСС утверждали, что беременная женщина на самом деле не работала.

ИП доказывала обратное – женщина действительно работала бухгалтером.

Аргументы ИП

Будучи вынужденной защищаться в суде, бизнесвумен привела следующие аргументы в свою пользу:

1) Закон запрещает отказывать в трудоустройстве по причине беременности соискателя. 2) Работница имеет высшее экономическое образование и стаж работы. 3) Свидетели подтверждают, что женщина действительно работала в офисе предпринимателя. 4) Факт работы подтверждается табелями чета рабочего времени и рядом документов, подписанных бухгалтером. 5) Прервав отпуск по уходу за ребенком, сотрудница вновь вернулась на свое рабочее место и продолжает работать бухгалтером.

Аргументы ФСС

ФСС выдвигал свои доводы в защиту позиции о фиктивности трудовых отношений:

1) Должность бухгалтера была вакантной до приема на работу беременной сотрудницы и после ее ухода в декрет. 2) ИП и сотрудница – родственники. ИП – это свекровь бухгалтера. 3) Кассовые документы и налоговую отчетность бухгалтер не подписывала. 4) Принимая решение о трудоустройстве, бизнес-леди не могла не знать, что будущая сотрудница беременна.

Указанные обстоятельства в их совокупности и взаимосвязи послужили основанием для вывода Фонда социального страхования о том, что в должности бухгалтера ИП не нуждалась, и трудоустройство фиктивное.

Что сказал суд

Арбитражный суд Красноярского края, рассматривая это дело, встал на сторону ИП и отменил решение ФСС об отказе от возмещения.

Как отметил суд, для получения страхового возмещения работодатель обязан документально подтвердить следующие обстоятельства:

- наличие трудовых отношений с работником (застрахованным лицом);

- наступление страхового случая;

- факт выплаты и размер соответствующего пособия.

Все это, по мнению суда, ИП подтвердила. Суд сделала вывод о недоказанности факта фиктивного трудоустройства.

Первичка

На момент своего трудоустройства в качестве бухгалтера у предпринимателя работница имела необходимый опыт работы, связанный с ведением бухгалтерского учета, обладала соответствующими трудовыми навыками и умениями, позволявшими ей замещать названную должность и справляться с возложенными трудовыми обязанностями бухгалтера.

В качестве доказательств фактической трудовой деятельности бухгалтера в суд были предоставлены некоторые документы, в том числе счета, подписанные сотрудницей. Контрагенты подтвердили подлинность этих документов, сделав на них свои отметки.

Однако ФСС нашел в них изъяны. Дело в том, что женщина вступила в брак 28 мая, согласно свидетельства о браке сменила фамилию, а в документах после этой даты продолжала фигурировать ее старая фамилия. В ФСС сделали вывод, что документы, якобы подписанные бухгалтером, не имеют юридической силы, так как выполнены несуществующим лицом.

Суд этот аргумент отмел, отметив, что технические недочеты и опечатки не свидетельствуют о фиктивности трудоустройства.

Кроме того, ИП пояснила, что ФИО в документах проставляется автоматически из программы 1С. На основании заявления сотрудницы в кадровом учете смена фамилии произошла 1 июля. Паспорт с новой фамилией женщине оформили в июне, а получила она его несколько позже.

Родственники

Сам по себе факт аффилированности работодателя и работника (наличие родственных отношений) не может являться безусловным основанием для признания фиктивности трудоустройства, указал суд.

Действующим законодательством прием на работу родственников, а конкретно в данном случае невестки, не запрещен.

Работодатель вправе самостоятельно принимать решения о приеме необходимых работников, а также о назначении работникам заработной платы в необходимом размере.

Метания ФСС

Суд также указал, что ФСС ведет себя непоследовательно. Фондом были возмещены расходы страхователя на выплату единовременного пособия за постановку на учет в ранние сроки беременности, пособия по беременности и родам, единовременного пособия при рождении ребенка и частично пособия по уходу за ребенком. При этом, Фондом при возмещении вышеуказанных расходов, нарушений, равно как и наличия фиктивности трудоустройства, установлено не было.

Однако при выплате очередной «порции» пособий, ФСС вдруг усмотрел фиктивность.

Беременность

Суд указал, что не имеет правового значения то, что на момент трудоустройства предпринимателю и работнику было известно о наличии беременности, так как в силу статьи 64 ТК

Штат

Отсутствие в штате предпринимателя бухгалтера до и после приема на работу сотрудницы-невестки не является доказательством отсутствия необходимости в данном сотруднике (бухгалтере), указал суд.

Такую необходимость в определенный момент времени может определять только предприниматель самостоятельно исходя из финансовых возможностей, фактической необходимости, трудовых затрат.

ФСС не наделен полномочиями оценивать целесообразность заключения трудового договора с работником, с учетом предмета спора он должен доказать фиктивность такого договора, невыполнение работником трудовой функции.

Апелляция и кассация

Третий арбитражный апелляционный суд решение первой инстанции поддержал. Не смог ФСС оспорить это решение и в кассации - АС Восточно-Сибирского округа.

В марте 2019 Верховный суд вынес Определение № 302-ЭС19-531, в котором в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам ВС было отказано.