Новое в имущественных налогах: подробный обзор поправок от ФНС

На минувшей неделе был опубликован Федеральный закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ с поправками в НК.

Налоговики сделали обзор поправок в письме № БС-4-21/7176@ от 17.04.2019.

Положения закона направлены совершенствование правил налогообложения имущества, отмечается в письме ФНС.

Транспортный налог — угон

Внесены изменения, уточняющие основания освобождения от налогообложения транспортных средств, находящихся в розыске в связи с их угоном (кражей).

Начиная с налогового периода 2018 года пп. 7 п. 2 ст. 358 НК применяется в следующей редакции:

не являются объектом налогообложения транспортные средства, находящиеся в розыске, а также транспортные средства, розыск которых прекращен, с месяца начала розыска соответствующего транспортного средства до месяца его возврата лицу, на которое оно зарегистрировано. Факты угона (кражи), возврата транспортного средства подтверждаются документом, выдаваемым уполномоченным органом, или сведениями, полученными налоговыми органами в соответствии со ст. 85 НК.

Таким образом, в связи с действием закона окончание розыска транспортного средства, не приведшего к его возврату лицу, на которое было зарегистрировано такое транспортное средство, не повлечет возобновление налогообложения.

Сведения о возврате транспортного средства, находящегося в розыске, представляются в налоговые органы в виде документа от уполномоченных правоохранительных органов, ведущих или инициировавших розыск, либо в рамках информационного обмена.

Транспортный налог — сообщение

Начиная с налогового периода 2020 года отменена обязанность по представлению налоговых деклараций по налогу.

Данная мера направлена на повышение эффективности контроля за полнотой уплаты налога, а также призвана снизить административную нагрузку в виде избыточной отчетности для участников налоговых отношений.

В этой связи с 1 января 2021 года законом регламентирован определенный механизм взаимодействия налоговых органов с налогоплательщиками.

Налоговые органы направляют налогоплательщикам-организациям (их обособленным подразделениям) по месту нахождения принадлежащих им транспортных средств сообщения об исчисленных налоговыми органами суммах налога в следующие сроки:



— в течение 10 дней после составления такого сообщения, но не позднее 6 месяцев со дня истечения установленного срока уплаты налога за указанный налоговый период;

— не позднее 2 месяцев со дня получения налоговым органом документов и (или) иной информации, влекущих исчисление (перерасчет) суммы налога, подлежащей уплате соответствующим налогоплательщиком за предыдущие налоговые периоды;

— не позднее 1 месяца со дня получения налоговым органом сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ, о том, что соответствующая организация находится в процессе ликвидации.

Сообщение составляется на основе документов и иной информации, имеющихся у налогового органа.



Форма сообщения утверждается ФНС и должна включать сведения об объекте налогообложения, налоговой базе, налоговом периоде, налоговой ставке, сумме исчисленного налога.

Сообщения передаются налогоплательщикам по месту нахождения принадлежащих им транспортных средств в электронной форме по ТКС или через личный кабинет налогоплательщика, а в случае невозможности передачи указанными способами сообщения направляются по почте заказным письмом или могут быть переданы руководителям организаций (их представителям) лично под расписку. В случае направления сообщения по почте оно считается полученным по истечении 6 дней с даты направления заказного письма.

Налогоплательщик вправе в течение 10 дней со дня получения сообщения представить в ИФНС пояснения или документы, подтверждающие правильность исчисления, полноту и своевременность уплаты налога, обоснованность применения пониженных налоговых ставок, налоговых льгот или наличие правовых оснований для освобождения от уплаты налога.

Представленные пояснения или документы рассматриваются налоговым органом в течение 1 месяца со дня их получения. В целях получения дополнительных сведений или документов, связанных с исчислением налога, руководитель (заместитель руководителя) ИФНС вправе продлить срок рассмотрения представленных пояснений или документов не более чем на 1 месяц, уведомив об этом налогоплательщика.

О результатах рассмотрения налоговый орган информирует налогоплательщика, а в случае, если по результатам рассмотрения пояснений или документов сумма налога, указанная в сообщении, изменилась, налоговый орган направляет налогоплательщику уточненное сообщение в течение 10 дней после его составления.



Если по результатам рассмотрения пояснений или документов либо при их отсутствии сумма исчисленного налога в сообщении превысит сумму уплаченного налога, налоговый орган выявляет недоимку и приступает к ее взысканию в общеустановленном порядке.

Транспортный налог — льготы

С 1 января 2020 для налогоплательщиков-организаций вводится заявительный порядок предоставления документов о налоговой льготе по транспортному налогу.

При этом форма заявления о предоставлении налоговой льготы налогоплательщиками-организациями, порядок ее заполнения и формат представления в электронной форме утверждаются приказом ФНС.

Налог на имущество организаций

В п. 2 ст. 375 НК внесены изменения, согласно которым налоговая база в отношении отдельных объектов недвижимого имущества определяется как их кадастровая стоимость, внесенная в ЕГРН и подлежащая применению с 1 января года налогового периода, за исключением случаев, предусмотренных НК.

С 2020 года отменена обязанность по представлению налогоплательщиками налоговых расчетов по авансовым платежам по налогу, а также вводятся положения о возможности представления единой налоговой отчетности по налогу.

Так, согласно п. 1.1 ст. 386 НК налогоплательщик, состоящий на учете в нескольких налоговых органах по месту нахождения принадлежащих ему объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как их среднегодовая стоимость, на территории субъекта РФ, вправе представлять налоговую декларацию в отношении всех таких объектов недвижимого имуществау, уведомив об этом налоговый орган по субъекту РФ.

Уведомление о порядке представления налоговой декларации в налоговый орган на территории субъекта РФ представляется ежегодно до 1 марта года, являющегося налоговым периодом, в котором применяется рассматриваемый порядок представления налоговой декларации. Изменение выбранного налогоплательщиком порядка представления налоговой декларации в течение налогового периода не допускается.

Форма такого уведомления утверждается ФНС.

Такой способ представления «единой» налоговой отчетности не применяется в случае, если законом субъекта РФ установлены нормативы отчислений от налога в местные бюджеты.

Законом введены переходные положения, согласно которым до утверждения формы вышеназванного уведомления налогоплательщик вправе уведомить налоговый орган в произвольной форме с указанием налогового периода, за который будет применяться соответствующий порядок представления налоговой декларации.

Земельный налог

Начиная с 2018 года к числу льготников, имеющих право на налоговый вычет в размере кадастровой стоимости 600 кв.м в отношении одного земельного участка, отнесены физлица, имеющие 3 и более несовершеннолетних детей.

Начиная с 2018 года, в п. 10 ст. 396 НК включено правило предоставления налоговых льгот физлицам без заявлений в налоговый орган («проактивный» порядок). В случае, если налогоплательщик является пенсионером, инвалидом, лицом предпенсионного возраста, многодетным и имеет право на льготу, в том числе в виде налогового вычета, и не представил в ИФНС заявление на льготы или не сообщил об отказе от них, налоговая льгота предоставляется на основании сведений, полученных налоговым органом в соответствии с федеральными законами.

Начиная с 2018 года, ст. 396 НК дополнена п. 17:



В случае, если сумма налога, исчисленная в отношении земельного участка (без учета положений пп. 7, 7.1, абз. 5 п. 10 ст. 396 НК), превышает сумму налога, исчисленную в отношении этого земельного участка (без учета положений пп. 7, 7.1, абз. 5 п. 10 ст. 396 НК) за предыдущий налоговый период с учетом коэффициента 1,1, сумма налога подлежит уплате налогоплательщиками — физлицами в размере, равном исчисленной сумме налоге (без учета положений пп. 7, 7.1, абз. 5 п. 10 ст. 396 НК) за предыдущий налоговый период с учетом коэффициента 1,1, а также с учетом положений пп. 7, 7.1, абз. 5 п. 10 ст. 396 НК, примененных к налоговому периоду, за который исчисляется сумма налога.

Коэффициент 10-процентного ограничения роста налога не применяется при исчислении налога в отношении земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, в связи с несвоевременной застройкой которых за соответствующий налоговый период для расчета налога применены коэффициенты 2 или 4.



С 1 ноября на 31 декабря года, являющегося налоговым периодом, переносится предельный срок для возможности подачи налогоплательщиком — физлицом в налоговый орган уведомления о выбранном земельном участке, в отношении которого будет применяться налоговый вычет. Это позволит реализовать возможность представления уведомления в отношении земельного участка, права на которые возникли в течение последних двух месяцев года.

С 2020 года абз. 4 пп. 1 п. 1 ст. 394 НК, устанавливающий предельное значение налоговой ставки в размере, не превышающей 0,3%, излагается в новой редакции: в отношении земельных участков:

не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29.07.2017 N 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федераци»..

Начиная с 1 января 2020 в режиме аналогичном администрированию транспортного налога у налогоплательщиков-организаций появится возможность направления в налоговый орган заявлений о предоставлении налоговой льготы, а с 1 января 2021 для них будет исключена обязанность по представлению налоговых деклараций за налоговый период 2020 года и последующие налоговые периоды.

С 1 января 2021 года в целях обеспечения полноты уплаты налога налогоплательщиками-организациями составление, передача (направление) таким налогоплательщикам по месту нахождения принадлежащих им земельных участков сообщений об исчисленных налоговыми органами суммах налога, представление такими налогоплательщиками пояснений и документов, подтверждающих правильность исчисления, полноту и своевременность уплаты налога, обоснованность применения пониженных налоговых ставок, налоговых льгот или наличие оснований для освобождения от уплаты налога, рассмотрение представленных пояснений и документов и направление уточненных сообщений предусмотрено в порядке и сроки, аналогичные порядку и срокам для транспортного налога.

Налог на имущество физлиц

Начиная с 2018 года, в ст. 403 НК внесены изменения, увеличивающие размер налоговых вычетов для жилых помещений многодетных.

В частности, налоговая база по налогу в отношении объектов налогообложения, находящихся в собственности многодетных, уменьшается на величину кадастровой стоимости 5 кв. м в отношении квартиры, части квартиры, комнаты и 7 кв. м в отношении жилого дома, части жилого дома в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Указанный вычет предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида (квартира, часть квартиры, комната, жилой дом, часть жилого дома) в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному пп. 6, 7 ст. 407 НК, в том числе в случае непредставления в налоговый орган заявления о предоставлении налоговой льготы или уведомления о выбранном объекте.

Начиная с 2018 года проактивный порядок предоставления налоговых льгот вводится для расчета налога с использованием имеющихся у налоговых органов сведений о льготниках, относящихся к пенсионерам, инвалидам, лицам предпенсионного возраста и владельцам хозпостроек площадью не более 50 кв. м.

Аналогично поправкам, касающимся земельного налога, изменен срок для возможного представления уведомления о выбранном объекте недвижимости, в отношении которого применяется налоговый вычет: с 1 ноября на 31 декабря года, являющегося налоговым периодом.

Урегулирован вопрос об исчислении налога в отношении объектов, прекративших существование в т.ч. в результате сноса или уничтожения. В таких случаях исчисление налога прекращается с 1-го числа месяца гибели или уничтожения объекта налогообложения на основании заявления, представленного налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору.

С указанным заявлением налогоплательщик вправе представить документы, подтверждающие факт гибели или уничтожения объекта. В случае, если такие документы в налоговом органе отсутствуют, налоговый орган по информации, указанной в заявлении налогоплательщика, запрашивает сведения, подтверждающие факт гибели или уничтожения объекта, у лиц, у которых имеются эти сведения.

Орган или иное лицо, получившие запрос налогового органа, исполняет запрос в течение 7 дней со дня его получения или в тот же срок сообщает о причинах неисполнения запроса. Налоговый орган в течение 3 дней со дня получения указанного сообщения обязан проинформировать налогоплательщика о неполучении сведений по запросу и о необходимости представления подтверждающих документов.

Форма заявления о гибели или уничтожении объекта налогообложения утверждается ФНС (до утверждения указанной формы может применяться рекомендуемая, направленная письмом ФНС России от 14.11.2018 № БС-4-21/22148).