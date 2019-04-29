Большинство из нас родилось до распада СССР, поэтому и карьеру строили исходя из того, где можно было заработать и не потерять работу из-за очередного кризиса. Поэтому многие стремились в бухгалтеры — они всегда нужны. Спустя много лет ситуация кардинально изменилась, и что делать дальше — частенько непонятно. Попытались разобраться, что делать, если надоело быть бухгалтером.

Почему боятся уйти в ИТ? И что делать, если на бухгалтерию уже не хватает терпения? Выход есть: уйти в ИТ. Так и слышу множество возражений: Это сложно.

Я плохо лажу с компьютером.

Я знаю только 1С.

Что мне там делать?

Мне поздно начинать с нуля. Почему не стоит бояться уйти в ИТ? Спрос на digital-специалистов непрерывно растет, — 80% агентств все еще испытывают кадровый голод.

К тому же у меня есть аргументы к каждому возражению.

Мы все время учимся. Без развития — нет движения. Мир ИТ — такой же.

Чтобы начать ладить с компьютером, надо преодолеть свой страх и проводить с ним больше 5 минут в день.

Если вы освоили 1С, то освоить что-то еще для вас — не проблема.

В ИТ огромный выбор профессий и занятий. На любой вкус и цвет: есть возможность реализовать свои давние мечты и начать писать. Можно заняться аналитикой и продолжать считать, только не чужие зарплаты, а вещи намного более интересные и занятные. Можно заняться рекламой, а можно — начать писать программы. Выбор огромен.

Поздно начинать с нуля? Известны многократные случаи, когда люди в ИТ приходили в 30, 40, 50 лет и даже после 60. Думаете, вы чем-то отличаетесь? Вряд ли.

Сколько платят в ИТ?

По данным сервиса «Мой Круг», средняя зарплата ИТ-специалистов — 106 636 рублей. А исследование Яндекса с HeadHunter показало, что средняя зарплата в прошлом году составила 92 000 рублей.

Для главных бухгалтеров зарплата менее 100 тысяч действительно может показаться не слишком привлекательной. Однако когда уже засиделся на месте и хочешь погрузиться в новый мир — равносильная зарплата — вполне может радовать.

Начальные зарплаты в ИТ уже 40–50 тысяч рублей.

При этом в ИТ можно работать удаленно. Ниже привели график с долей удаленных сотрудников на предприятиях различного размера. И это весьма любопытные цифры, особенно, если здоровье не позволяет работать в офисе или дома ждет маленький часто болеющий ребенок.

Как войти в профессию с нуля Что же делать, если надоело работать бухгалтером и мир ИТ все же притягивает своими аргументами? Как войти в новую профессию с нуля? Вариантов несколько: Пойти в ВУЗ. Проблема — информация, которая с каждым днем устаревает. И в итоге в институте преподают сведения, устаревшие на пару тройку лет. А в мире ИТ — это как сотня лет в обычной реальности. К тому же, вы потратите на обучение в ВУЗе минимум 5-6 лет на заочке. Что довольно-таки много.

Заняться самообучением. Самообучение — это прекрасно. Так или иначе в мире ИТ необходимо постоянно саморазвиваться и увеличивать количество знаний, и постоянно узнавать о новых инструментах и возможностях. Поэтому если вы не привыкли к постоянному развитию — мир ИТ не для вас. Правда, если вы решите заниматься саморазвитием с нуля — то возникнет проблема — вы много чего не поймете. А Google не всегда может помочь, только добавляя в копилку множество непонятных слов.

Еще один вариант — курсы. В чем плюс? У вас будет собственный наставник, который поможет влиться в курс дела, вы прослушаете актуальные и современные лекции, с помощью домашних заданий можно отработать практику, получить первый опыт работы. В конце обучения выдается сертификат государственного образца о повышении квалификации. На рынке трудоустройства такие бумаги ценятся, так как говорят о реальных знаниях и отработке практики. К тому же, на некоторых крупных образовательных платформах, к примеру, в «Нетологии» есть программа стажировки и гарантированное трудоустройство. А это значит, что если выучитесь на курсах и решите, что мир ИТ создан для вас — все двери перед вами будут открыты. Дерзайте!

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