СЗВ-М за апрель 2019: образец заполнения, сроки сдачи, штраф

Компании ежемесячно должны представлять сведения о работниках в Пенсионный фонд РФ по форме СЗВ-М. Срок сдачи — 15-е число следующего месяца. Поэтому отчитаться за апрель нужно не позднее 15 мая 2019 года. Форма несложна в заполнении. Однако штраф за ошибки в ней и за нарушение срока ее сдачи высок.

Кто должен представить форму СЗВ-М

Организации ежемесячно представляют в Пенсионный фонд РФ сведения о застрахованных лицах (форма СЗВ-М).

Работодатель-страхователь обязан представлять отчетность по форме СЗВ-М в отношении застрахованных лиц, работающих по трудовому или гражданско-правовому договору, на вознаграждения по которому начисляются взносы. Причем если сотрудники числятся в штате компании, то СЗВ-М нужно сдавать вне зависимости от того, платил им деньги работодатель или нет, а также независимо от уплаты страховых взносов.

А вот в отношении работников, которые трудятся по гражданско-правовому договору, ситуация иная. Работодатель должен представить отчетность только при условии начисления страховых взносов на вознаграждения, выплачиваемые по таким договорам (письмо ПФ РФ от 27.07.2016 № ЛЧ-08-19/10581).

Кроме того, ведомство отметило, что если в компании нет физлиц, с которыми заключены трудовые или гражданско-правовые договоры, на вознаграждения по которым начислялись взносы, то обязанности по представлению СЗВ-М у нее нет.

Минтруд разъяснил, что на руководителя организации — ее единственного учредителя необходимо подавать сведения по формам СЗВ-М ( письмо Минтруда РФ от 16.03.2018 № 17-4/10/В-1846 ). Учтите данное письмо при составлении персотчетности. Дело в том, что если вы будете подавать впоследствии дополняющую форму СЗВ-М, то возможны претензии фонда. Правда, судьи в данном случае на стороне страхователей.

Сроки сдачи СЗВ-М в 2019 году

Форму СЗВ-М необходимо сдавать в ПФР ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (месяцем). Если дата сдачи отчета выпадает на выходной или нерабочий праздничный день, то днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

Таким образом, последними датами сдачи отчетности по форме СЗВ-М в 2019 году являются 15 января, 15 февраля, 15 марта, 15 апреля, 15 мая, 17 июня, 15 июля, 15 августа, 16 сентября, 15 октября, 15 ноября, 16 декабря, 15 января 2020 года.

Обратите внимание: если численность сотрудников превышает 25 человек, отчетность необходимо представлять в электронном виде с усиленной квалифицированной электронной подписью.

На сайте фонда в свободном доступе размещены программы для подготовки и проверки отчетности, которые в значительной степени облегчают процесс подготовки и сдачи отчетности для плательщиков страховых взносов.

СЗВ-М образец заполнения

Постановлением Правления ПФ РФ от 01.02.2016 № 83п утверждена форма указанной отчетности СЗВ-М. СЗВ-М — это сведения обо всех застрахованных лицах, числящихся в организации, в том числе работающих по ГПД.

Электронный формат СЗВ-М утвержден Постановлением Правления ПФ РФ от 07.12.2016 № 1077п.

Работодатели представляют следующие сведения о работниках:

страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);

фамилию, имя и отчество;

ИНН.

Штраф за СЗВ-М

За нарушение сроков сдачи персформы в свое отделение фонда, а также представление ее с ошибками грозит штраф 500 рублей за каждое застрахованное лицо.

В каких случаях можно избежать санкции или хотя бы ощутимо их снизить? В последнее время было вынесено несколько вердиктов, являющихся хорошим подспорьем для избежания либо снижения штрафов, связанных с ежемесячной отчетной формой СЗВ-М.

Например, из Постановления АС Дальневосточного округа от 10.04.2017 № Ф03-924/2017 можно понять, какие ошибки в СЗВ-М, по мнению судей, не приводят к штрафу. Из материалов дела следует, что компания в установленный срок представила в Пенсионный фонд форму СЗВ-М. Однако позже фирма выявила ошибки в представленной отчетности и уже за пределами срока сдачи формы представила дополняющий бланк.

ПФР, проверяя правильность заполнения, полноту и своевременность представления исходной и дополняющей формы СЗВ-М, привлек компанию к ответственности за нарушения сроков сдачи СЗВ-М за рассматриваемый период.

Не согласившись с решением фонда, компания обратилось с заявлением в арбитражный суд. Суд установил, что страхователь самостоятельно выявил ошибку в представленных сведениях и исправил ее до момента обнаружения огреха пенсионным фондом. Данное обстоятельство судом первой инстанции расценено как подтверждение отсутствия вины компании во вмененном нарушении, в связи с чем оспариваемое решение управления признано недействительным.

Выводы суда первой инстанции поддержаны апелляционным судом, с чем согласился окружной суд.

Исходная СЗВ-М направлена страхователем с соблюдением срока, а дополняющая форма представлена в фонд по инициативе компании в связи с самостоятельным выявлением ею ошибок в ранее представленных сведениях.

Кроме того, окружной суд привел письмо ПФР от 14.12.2004 № КА-09-25/13379, в котором указано о возможности неприменения финансовых санкций, предусмотренных ч. 3 ст. 17 Закона № 27-ФЗ, если страхователь самостоятельно выявил ошибку и представил достоверные сведения по персонифицированному учету. Аналогичное указание о возможности неприменения финансовых санкций в случае исправления ошибки страхователем до момента ее обнаружения фондом установлено п. 39 ныне действующей Инструкции о порядке ведения индивидуального (персонифицированного) учета сведений о застрахованных лицах, утвержденной Приказом Минтруда РФ от 21.12.2016 № 766н.

Обратите внимание: Минтруд РФ внес правки в порядок ведения персучета. В частности, изменены положения, предусматривающие исправление соответствующей отчетности без наложения санкций (Приказ Минтруда РФ от 14.06.2018 № 385н). Новшества вступили в силу с 01.10.2018.

Так, не опасаясь штрафов, в персотчетности допускается исправить сведения только тех сотрудников, которые фонд уже принял. Поэтому при сдаче, например, дополняющей СЗВ-М за сентябрь страхователю, по всей видимости, придется уплатить штраф.

Есть немало примеров судебных решений, где размер санкций удавалось скостить. В одном деле штраф за опоздание со сдачей СЗВ-М был снижен в 100 раз (Решение АС Свердловской области от 12.09.2016 № А60-33366/2016). Арбитражный суд Нижегородской области снизил штраф с 44 000 до 4 400 рублей (Решение от 12.01.2017 № А43-31049/2016).

Суд может уменьшить штраф при наличии смягчающих обстоятельств, таких как:

правонарушение совершено впервые;

нарушение срока представления отчета было незначительным;

не было негативных последствий для бюджета;

ошибки исправлены самостоятельно;

личные обстоятельства у бухгалтера, которые послужили причиной опоздания со сдачей формы;

отсутствие электроэнергии в компании и т.д.

Если ошибка в СЗВ-М носила технический характер, например, в форме указан неверный отчетный период, то штрафа можно вовсе избежать. Свежее судебное решение по данному вопросу здесь.