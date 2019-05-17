Кому положены бесплатные лекарства и как их получить

Кто имеет право на бесплатные лекарстваПеречень категорий граждан, которые имеют право на получение бесплатных лекарств, приведен в приложении 1 к постановлению Правительства РФ «О государственной поддержке...» от 30.07.1994 № 890. Получать медикаменты на безвозмездной основе могут:
- участники ВОВ (в том числе сотрудники разведки, военнослужащие, проходившие службу в воинских частях, работники предприятий, выполнявших задачи для нужд армии и флота, участники партизанских отрядов);
- инвалиды ВОВ;
- родители и жены военнослужащих, погибших при защите страны или впоследствии от ран, полученных на фронте;
- жители и защитники блокадного Ленинграда;
- герои СССР и РФ;
- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей;
- ветераны боевых действий, проходивших на территории других государств (в частности, Афганистана);
- дети до 3 лет (для многодетных семей — до 6 лет);
- инвалиды I группы; неработающие инвалиды II группы, а также дети-инвалиды, не достигшие совершеннолетия;
- граждане, подвергшиеся негативному воздействию последствий аварии на ЧАЭС;
- лица, получившие лучевую болезнь вследствие иных ядерных катастроф и испытаний;
- малочисленные народы Крайнего Севера;
- некоторые группы населения с диагнозом «гельминтоз».
Перечень бесплатных лекарств детям до 3 лет и многодетным семьямБесплатные лекарства положены детям, не достигшим трехлетнего возраста. При этом материальное положение семьи на возникновение такого права влияния не оказывает — медикаменты выдаются всем малышам по назначению врача.
Если в семье воспитываются трое или более детей, продолжительность времени, в течение которого ребенку могут выдаваться лекарства, увеличивается. Бесплатные лекарства многодетным семьям выдаются детям, не достигшим 6-летнего возраста (приложение 1 к постановлению № 890).
Перечень медикаментов, выдаваемых малышам, в постановлении № 890 не указан — в тексте документа содержится лишь размытое указание на то, что предоставить могут «все лекарства», однако на практике это не так. В каждом регионе страны перечень лекарств, выдаваемых детям до 3 лет, устанавливается отдельно. Соответствующее право властей субъектов РФ закреплено п. 2 ч. 1 ст. 16 закона «Об основах охраны...» от 21.11.2011 № 323-ФЗ.
Базой для составления региональных списков служит Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, ежегодно устанавливаемый распоряжением Правительства РФ. Например, в 2019 году он утвержден распоряжением Правительства от 10.12.2018 № 2738-р. В частности, малышам могут выдаваться:
- препараты железа;
- кишечные препараты;
- разные виды антибиотиков и противомикробных препаратов;
- иммуностимуляторы разных видов;
- муколитические препараты;
- препараты для лечения кашля и простудных заболеваний;
- антигистаминные препараты и пр.
Какие лекарства положены при сахарном диабете диабетикам 2-го типаСахарный диабет — распространенная болезнь, которая может возникнуть из-за синтеза инсулина в объеме, недостаточном для нормального функционирования организма (1-й тип) или из-за нарушения его усвоения клетками и тканями (2-й тип).
Вне зависимости от причин возникновения болезни диабетики имеют право на получение бесплатных лекарств для поддержания нормального состояния организма.
В том случае, если больному сахарным диабетом присвоена инвалидность, ответ на вопрос, какие лекарства положены диабетикам 2-го типа бесплатно, можно найти в федеральном законодательстве, устанавливающем перечень выдаваемых инвалидам лекарств (см. распоряжение Правительства РФ «Об утверждении...» от 10.12.2018 № 2738-р). Бесплатные лекарства при сахарном диабете 2-го типа при отсутствии инвалидности выдаются на основании того же распоряжения № 2738-р — препараты для лечения диабета входят в группу А10.
Диабетикам бесплатно выдается:
- инсулин;
- таблетки для снижения уровня сахара в крови;
- шприцы для инъекций;
- тест-полоски к глюкометрам и пр.
Бесплатные лекарства для беременныхНа федеральном уровне перечень бесплатных лекарств, предоставляемых беременным женщинам, не установлен. В п. 5 постановления № 890 содержится рекомендация региональным властям об установлении дополнительных льгот социально незащищенным категориям граждан, в том числе и беременным женщинам.
Именно поэтому при назначении медикаментов врачи руководствуются постановлениями и законами, действующими на территории конкретного региона страны.
Как правило, беременным женщинам бесплатно выдают:
- препараты йода и железа;
- фолиевую кислоту;
- поливитамины для будущих мам;
- гормональные средства, показанные при угрозе прерывания беременности и пр.
Бесплатные лекарства для пенсионеров — как получитьВ перечень категорий граждан, которым положены бесплатные лекарства, пенсионеры не включены. Получить необходимые по медицинским показаниям лекарства они могут со скидкой в размере 50% (приложение 2 к постановлению № 890). Такое право возникает у лиц, получивших статус пенсионера:
- в связи с достижением пенсионного возраста;
- присвоением инвалидности;
- потерей кормильца.
Чтобы приобрести лекарства по сниженной стоимости, необходимо:
- обратиться в территориальное отделение ПФР, в котором гражданину была назначена пенсия;
- подать заявление на предоставление социальной услуги в натуральной или денежной форме (в соответствии с положениями ч. 3 ст. 6.3 закона «О государственной...» от 17.07.1999 № 178-ФЗ гражданин, имеющий право на получение льготы, может отказаться от ее предоставления взамен на выплату денежной компенсации).
Список бесплатных лекарств для инвалидовРаботающие инвалиды II группы и инвалиды III группы также могут получать лекарства за половину их стоимости. Получить медикаменты совершенно бесплатно могут инвалиды I группы и неработающие инвалиды II группы.
Получить бесплатно можно лекарства, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (утв. распоряжением Правительства РФ № 2738-р). Список весьма обширный — в 2019 году в него входит 735 препаратов, направленных на лечение:
- пищеварительного тракта и обмена веществ;
- проблем с кровью и кроветворением;
- сердечно-сосудистой системы;
- дерматологических заболеваний;
- мочеполовой системы;
- гормональной системы;
- заболеваний микробного характера;
- опухолевых образований;
- костно-мышечной системы;
- нервной системы;
- заболеваний, вызванных паразитами;
- дыхательной системы;
- органов чувств;
- иных проблем со здоровьем.
Как получить бесплатные лекарства в поликлиникеКак получить бесплатные лекарства в поликлинике, должны знать родители маленьких детей и беременные женщины — этим социально незащищенным категориям населения в ПФР обращаться не нужно. Все необходимые документы можно оформить в поликлинике.
Чтобы получить бесплатные медикаменты, необходимо:
- прикрепиться к поликлинике по месту жительства;
- обратиться к лечащему врачу (терапевту, педиатру или профильному специалисту);
- получить у врача рецепт на выдачу бесплатных лекарств (документ заверяется подписью врача, а также печатью поликлиники, к которой прикреплен пациент);
- предоставить рецепт в аптеку, которая выдает бесплатные лекарства (точные адреса таких аптек стоит уточнить у врача, выписавшего медикаменты).
Если нет бесплатных лекарств в аптеке — что делать, куда жаловатьсяВ соответствии с п. 21 приложения № 1 к приказу Минздрава РФ № 1175н продолжительность времени, в течение которого рецепт должен быть использован, зависит от формы бланка, на котором он был выписан, а также от категории, к которой относится пациент:
- 15 дней — для рецептов по форме № 148-1/у-88;
- 30 дней — для рецептов по форме № 148-1/у-04 (л) и № 148-1/у-06 (л);
- 90 дней — для рецептов, выписанных на имя граждан пенсионного возраста, инвалидам I группы, детям-инвалидам, а также лицам, страдающим хроническими заболеваниями.
Если выписанных врачом лекарств нет в наличии, но при этом имеются препараты с аналогичным фармакологическим действием, фармацевт может предложить их клиенту. При получении согласия на замену лекарства выдаются пациенту, а рецепт считается погашенным.
Если же пациент отказывается от получения аналогов, провизор должен:
- принять предоставленный рецепт;
- зарегистрировать его в журнале рецептов, исполнение которых отсрочено;
- включить отсутствующие медикаменты в заявку, направляемую поставщику лекарств.
Важно! Отсутствующее лекарство должно быть предоставлено в течение 10 рабочих дней с момента обращения пациента в аптеку (п. 2.7 приказа Минздравсоцразвития от 29.12.2004 № 328). Если по истечении указанного срока лекарство так и не появилось, обращайтесь в территориальное отделение Минздрава РФ с соответствующим заявлением. Оставить обращение можно лично, по телефону или на сайте. Контакты госоргана размещены на его официальном сайте.***
Итак, основанием для выдачи лекарств бесплатно или с 50-процентной скидкой является рецепт, выписанный лечащим врачом льготника. Категории граждан, имеющих право на получение льготы, устанавливаются федеральным и региональным законодательством. Чтобы получить точную информацию о том, какие лекарства и в каком объеме должны быть выданы в каждом конкретном случае, свяжитесь с территориальным отделением Минздрава и задайте его представителю все интересующие вопросы.