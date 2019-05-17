Кому положены бесплатные лекарства и как их получить

Кому положены бесплатные лекарства, должны знать все пациенты государственных поликлиник и больниц — многие льготники даже не подозревают о том, что у них есть право на получение государственной поддержки. В этой статье вы найдете информацию о том, кто может получить лекарства бесплатно или со скидкой 50%, а также что делать в том случае, если рецепт на получение медикаментов есть, а в аптеке необходимые лекарства отсутствуют.

Кто имеет право на бесплатные лекарства

Перечень категорий граждан, которые имеют право на получение бесплатных лекарств, приведен в приложении 1 к постановлению Правительства РФ «О государственной поддержке...» от 30.07.1994 № 890. Получать медикаменты на безвозмездной основе могут:

участники ВОВ (в том числе сотрудники разведки, военнослужащие, проходившие службу в воинских частях, работники предприятий, выполнявших задачи для нужд армии и флота, участники партизанских отрядов);

инвалиды ВОВ;

родители и жены военнослужащих, погибших при защите страны или впоследствии от ран, полученных на фронте;

жители и защитники блокадного Ленинграда;

герои СССР и РФ;

бывшие несовершеннолетние узники концлагерей;

ветераны боевых действий, проходивших на территории других государств (в частности, Афганистана);

дети до 3 лет (для многодетных семей — до 6 лет);

инвалиды I группы; неработающие инвалиды II группы, а также дети-инвалиды, не достигшие совершеннолетия;

граждане, подвергшиеся негативному воздействию последствий аварии на ЧАЭС;

лица, получившие лучевую болезнь вследствие иных ядерных катастроф и испытаний;

малочисленные народы Крайнего Севера;

некоторые группы населения с диагнозом «гельминтоз».

Перечень бесплатных лекарств детям до 3 лет и многодетным семьям

Бесплатные лекарства положены детям, не достигшим трехлетнего возраста. При этом материальное положение семьи на возникновение такого права влияния не оказывает — медикаменты выдаются всем малышам по назначению врача.

Если в семье воспитываются трое или более детей, продолжительность времени, в течение которого ребенку могут выдаваться лекарства, увеличивается. Бесплатные лекарства многодетным семьям выдаются детям, не достигшим 6-летнего возраста (приложение 1 к постановлению № 890).

Перечень медикаментов, выдаваемых малышам, в постановлении № 890 не указан — в тексте документа содержится лишь размытое указание на то, что предоставить могут «все лекарства», однако на практике это не так. В каждом регионе страны перечень лекарств, выдаваемых детям до 3 лет, устанавливается отдельно. Соответствующее право властей субъектов РФ закреплено п. 2 ч. 1 ст. 16 закона «Об основах охраны...» от 21.11.2011 № 323-ФЗ.

Базой для составления региональных списков служит Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, ежегодно устанавливаемый распоряжением Правительства РФ. Например, в 2019 году он утвержден распоряжением Правительства от 10.12.2018 № 2738-р. В частности, малышам могут выдаваться:

препараты железа;

кишечные препараты;

разные виды антибиотиков и противомикробных препаратов;

иммуностимуляторы разных видов;

муколитические препараты;

препараты для лечения кашля и простудных заболеваний;

антигистаминные препараты и пр.

Какие лекарства положены при сахарном диабете диабетикам 2-го типа

Сахарный диабет — распространенная болезнь, которая может возникнуть из-за синтеза инсулина в объеме, недостаточном для нормального функционирования организма (1-й тип) или из-за нарушения его усвоения клетками и тканями (2-й тип).

Вне зависимости от причин возникновения болезни диабетики имеют право на получение бесплатных лекарств для поддержания нормального состояния организма.

В том случае, если больному сахарным диабетом присвоена инвалидность, ответ на вопрос, какие лекарства положены диабетикам 2-го типа бесплатно, можно найти в федеральном законодательстве, устанавливающем перечень выдаваемых инвалидам лекарств (см. распоряжение Правительства РФ «Об утверждении...» от 10.12.2018 № 2738-р). Бесплатные лекарства при сахарном диабете 2-го типа при отсутствии инвалидности выдаются на основании того же распоряжения № 2738-р — препараты для лечения диабета входят в группу А10.

Диабетикам бесплатно выдается:

инсулин;

таблетки для снижения уровня сахара в крови;

шприцы для инъекций;

тест-полоски к глюкометрам и пр.

Бесплатные лекарства для беременных

На федеральном уровне перечень бесплатных лекарств, предоставляемых беременным женщинам, не установлен. В п. 5 постановления № 890 содержится рекомендация региональным властям об установлении дополнительных льгот социально незащищенным категориям граждан, в том числе и беременным женщинам.

Именно поэтому при назначении медикаментов врачи руководствуются постановлениями и законами, действующими на территории конкретного региона страны.

Как правило, беременным женщинам бесплатно выдают:

препараты йода и железа;

фолиевую кислоту;

поливитамины для будущих мам;

гормональные средства, показанные при угрозе прерывания беременности и пр.

Бесплатные лекарства для пенсионеров — как получить

В перечень категорий граждан, которым положены бесплатные лекарства, пенсионеры не включены. Получить необходимые по медицинским показаниям лекарства они могут со скидкой в размере 50% (приложение 2 к постановлению № 890). Такое право возникает у лиц, получивших статус пенсионера:

в связи с достижением пенсионного возраста;

присвоением инвалидности;

потерей кормильца.

Обязательным условием для оформления льготы является получение пенсии в минимальном размере.

Чтобы приобрести лекарства по сниженной стоимости, необходимо:

обратиться в территориальное отделение ПФР, в котором гражданину была назначена пенсия;

подать заявление на предоставление социальной услуги в натуральной или денежной форме (в соответствии с положениями ч. 3 ст. 6.3 закона «О государственной...» от 17.07.1999 № 178-ФЗ гражданин, имеющий право на получение льготы, может отказаться от ее предоставления взамен на выплату денежной компенсации).

Скачайте подходящий бланк для составления заявления и получите подробную информацию о порядке и правилах предоставления социальных услуг на официальном сайте ПФР.

Список бесплатных лекарств для инвалидов

Работающие инвалиды II группы и инвалиды III группы также могут получать лекарства за половину их стоимости. Получить медикаменты совершенно бесплатно могут инвалиды I группы и неработающие инвалиды II группы.

Получить бесплатно можно лекарства, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (утв. распоряжением Правительства РФ № 2738-р). Список весьма обширный — в 2019 году в него входит 735 препаратов, направленных на лечение:

пищеварительного тракта и обмена веществ;

проблем с кровью и кроветворением;

сердечно-сосудистой системы;

дерматологических заболеваний;

мочеполовой системы;

гормональной системы;

заболеваний микробного характера;

опухолевых образований;

костно-мышечной системы;

нервной системы;

заболеваний, вызванных паразитами;

дыхательной системы;

органов чувств;

иных проблем со здоровьем.

Как получить бесплатные лекарства в поликлинике

Как получить бесплатные лекарства в поликлинике, должны знать родители маленьких детей и беременные женщины — этим социально незащищенным категориям населения в ПФР обращаться не нужно. Все необходимые документы можно оформить в поликлинике.

Чтобы получить бесплатные медикаменты, необходимо:

прикрепиться к поликлинике по месту жительства;

обратиться к лечащему врачу (терапевту, педиатру или профильному специалисту);

получить у врача рецепт на выдачу бесплатных лекарств (документ заверяется подписью врача, а также печатью поликлиники, к которой прикреплен пациент);

предоставить рецепт в аптеку, которая выдает бесплатные лекарства (точные адреса таких аптек стоит уточнить у врача, выписавшего медикаменты).

При оформлении рецепта врач должен использовать формы бланков, установленных приказом Минздрава РФ «Об утверждении...» от 20.12.2012 № 1175н. Бланки, заполненные с нарушениями, признаются недействительными.

Если нет бесплатных лекарств в аптеке — что делать, куда жаловаться

В соответствии с п. 21 приложения № 1 к приказу Минздрава РФ № 1175н продолжительность времени, в течение которого рецепт должен быть использован, зависит от формы бланка, на котором он был выписан, а также от категории, к которой относится пациент:

15 дней — для рецептов по форме № 148-1/у-88;

30 дней — для рецептов по форме № 148-1/у-04 (л) и № 148-1/у-06 (л);

90 дней — для рецептов, выписанных на имя граждан пенсионного возраста, инвалидам I группы, детям-инвалидам, а также лицам, страдающим хроническими заболеваниями.

Довольно часто даже при наличии выданного врачом рецепта получение лекарств становится проблемой. Необходимые медикаменты в аптеках, являющихся частью системы обеспечения населения льготными лекарствами, попросту отсутствуют. Срок действия рецепта может истечь раньше, чем появятся выписанные врачом препараты. Такая ситуация нарушает права пациентов, предоставленные им федеральным законодательством, поэтому проблему нужно решать, причем делать это стоит последовательно.

Если выписанных врачом лекарств нет в наличии, но при этом имеются препараты с аналогичным фармакологическим действием, фармацевт может предложить их клиенту. При получении согласия на замену лекарства выдаются пациенту, а рецепт считается погашенным.

Если же пациент отказывается от получения аналогов, провизор должен:

принять предоставленный рецепт;

зарегистрировать его в журнале рецептов, исполнение которых отсрочено;

включить отсутствующие медикаменты в заявку, направляемую поставщику лекарств.

Важно! Отсутствующее лекарство должно быть предоставлено в течение 10 рабочих дней с момента обращения пациента в аптеку (п. 2.7 приказа Минздравсоцразвития от 29.12.2004 № 328). Если по истечении указанного срока лекарство так и не появилось, обращайтесь в территориальное отделение Минздрава РФ с соответствующим заявлением. Оставить обращение можно лично, по телефону или на сайте. Контакты госоргана размещены на его официальном сайте.

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Итак, основанием для выдачи лекарств бесплатно или с 50-процентной скидкой является рецепт, выписанный лечащим врачом льготника. Категории граждан, имеющих право на получение льготы, устанавливаются федеральным и региональным законодательством. Чтобы получить точную информацию о том, какие лекарства и в каком объеме должны быть выданы в каждом конкретном случае, свяжитесь с территориальным отделением Минздрава и задайте его представителю все интересующие вопросы.