Кому положены бесплатные лекарства в 2023 году, и как их получить

Бесплатная медицина включает в себя не только лечение в учреждениях здравоохранения, но и обеспечение лекарственными препаратами., но не все об этом знают, хотя перечни лиц и болезней, которые дают право получить необходимые лекарства, широки.