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- Кому положены бесплатные лекарства в 2023 году, и как их получить
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Кому положены бесплатные лекарства в 2023 году, и как их получить
Бесплатная медицина включает в себя не только лечение в учреждениях здравоохранения, но и обеспечение лекарственными препаратами., но не все об этом знают, хотя перечни лиц и болезней, которые дают право получить необходимые лекарства, широки.
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