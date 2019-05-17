Фильм от «Главбуха»: 1400 дизлайков и куча восторгов одновременно

Журнал «Главбух» снимает фильмы для своей аудитории уже много лет.

Журнал выдумал «День Главбуха», назначил ему дату 21 апреля, и делает такие подарки читателям.

Проекты с каждым годом все масштабнее: в этом году в 45-минутном фильме снялась Ирина Пегова и Александр Баширов.

«На примере одной фирмы мы показали, насколько сложно и одновременно легко было вести бизнес в нашей стране. Ведь предприятием здесь может владеть каждый — от олигарха до бомжа. Через призму времени мы показываем истории жизни людей и их ценности, истории о вере, надежде и любви», — рассказала главный редактор журнала «Главбух» Светлана Ковалевская.

Сначала показывают Урал в 90-е, потом юг России — в 2000-е и Москву наших дней.

Мы, конечно, не могли пройти мимо, и всей редакцией посмотрели.

Видео закачано на Ютуб, где собрало почти полторы тысячи дизлайков и 10 тысяч лайков.

Комменты, как всегда, разные. Но большинство отзываются о фильме хорошо:

— «Удивительная страна Россия... Эпизоды из 90 можно снимать без декораций, в ничего не изменилось»;

— «П...ж с первых кадров, а так фильм о....нный»;

— «Я думал что наши разучились снимать фильмы. Но этот фильм просто прекрасен».

Мы спросили у главного бухгалтера «Клерка» Юлии Курносовой, как ей фильм:

«Фильм посмотрела с удовольствием, даже слеза навернулась — в 90-х мне было 20. Несмотря ни на что, не было страха за завтрашний день, чего не скажешь о настоящем времени.

Но история скорее сказочная, чем реальная. Так просто, подписав в гараже одну бумагу, можно ли было даже тогда, в 90-е, заменить директора фирмы и отправить его за кредитом? Все-таки оформление нового директора происходило несколько сложнее.

Одобрение кредита для развалившейся компании, не имеющий никакого обеспечения кроме долгов, выглядит также неправдоподобно.

Но все-таки так было, отчаянные и отчаявшиеся шли вперед и побеждали.

А романтик-бухгалтер Люба просто взяла из сейфа компании пачку денег и уехала с ними в неизвестном направлении? А где куча бумажек-ведомостей-расходных ордеров-подписей?

Но если фильм не про правила бухгалтерии, то мне понравилось, душа проснулась, чувства стали свежее. Но может это просто ностальгия по молодости».

Конечно, мы могли бы сказать: экономия на таких проектах дала бы «Актиону» возможность немного успокоиться и умерить аппетиты службы продаж , которая достает звонками бухгалтеров по несколько раз на дню.

Но мы не можем никому ничего советовать. Потому что фильм правда неплохой.

Смотрите сами: