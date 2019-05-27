Переносим вычет по НДС: все, о чем спрашивают бухгалтеры

Покупатель – плательщик НДС вправе воспользоваться вычетом предъявленного ему налога по товарам, работам, услугам, имущественным правам (далее – ТРУИП) в случае, если соблюдены прописанные в ст. 171 и 172 НК РФ условия: покупка предназначена для облагаемой НДС операции и поставлена на учет, у покупателя имеется оформленный соответствующим образом счет-фактура. Правда, если этот документ получен с опозданием, у налогоплательщика могут возникнуть дополнительные вопросы. За какой период заявлять вычет? Как его перенести на последующие налоговые периоды и не просчитаться со сроком, отведенным законодателем на данное мероприятие? Можно ли отсрочить лишь часть вычета?

Об этом и поговорим в настоящей статье.

«Запоздавший» счет-фактура: есть ли право на вычет НДС?

С огласно абз. 2 п. 1.1 ст. 172 НК РФ при получении счета-фактуры покупателем от продавца после завершения налогового периода, в котором ТРУИП приняты на учет, но до установленного ст. 174 НК РФ срока представления налоговой декларации за указанный налоговый период покупатель вправе принять к вычету сумму НДС в отношении этой покупки с того налогового периода, в котором она была поставлена на учет.

Для тех, кто сомневается, Минфин заявляет: данный порядок не противоречит налоговому законодательству (см. таблицу ниже).

Разъяснения Минфина Вывод Письмо от 14.02.2019 № 03‑07‑11/9305 Вычет НДС по услугам, принятым на учет в сентябре (III квартал) по счету-фактуре, выставленному 5 октября и полученному до 25 октября, можно заявить в налоговом периоде, в котором услуги приняты на учет Письмо от 28.07.2016 № 03‑07‑11/44208 Вычет НДС по товарам, принятым на учет 30 марта (I квартал) по счету-фактуре, выставленному 1 апреля и полученному до 25 апреля, можно заявить в налоговом периоде, в котором товары приняты на учет

Подытожим: период, в течение которого действует право на вычет НДС по ТРУИП, отсчитывается с даты принятия на учет приобретения вне зависимости от того, поступил ли к этому времени от продавца счет-фактура.

Обратите внимание К сказанному можно «подтянуть» еще одну важную мысль. Факт того, что продавец выставил счет-фактуру с нарушением установленного срока (напомним, таковой установлен абз. 1 п. 3 ст. 168 НК РФ и составляет пять календарных дней, считая со дня отгрузки товаров, выполнения работ, оказания услуг), не является основанием для отказа в принятии к вычету сумм НДС покупателем. Компетентные органы дают добро (см. письма Минфина России от 14.03.2019 № 03‑07‑11/16556, от 25.04.2018 № 03‑07‑09/28071).

Если счет-фактура получен до 25‑го числа месяца, следующего за налоговым периодом, в котором оприходованы ТРУИП, заявить вычет можно в декларации по НДС за налоговый период, в котором они поставлены на учет. Если декларация к этому времени уже сдана, можно подать «уточненку» и включить в нее вычет по «запоздавшему» счету-фактуре.

Если счет-фактура «припозднился» и получен налогоплательщиком после окончания квартала, в котором ТРУИП приняты к учету, а также после последнего дня срока представления декларации по НДС за этот налоговый период, покупатель заявит вычет в следующем (когда поступил счет-фактура) налоговом периоде.

Правило переноса вычета: когда применяется?

Вместе с тем, если все условия для вычета соблюдены, покупатель вправе отсрочить вычет. Данное право зафиксировано в абз. 1 п. 1.1 ст. 172 НК РФ: налоговые вычеты, предусмотренные п. 2 ст. 171 НК РФ, могут быть заявлены в налоговых периодах в пределах трех лет после принятия на учет приобретенных налогоплательщиком на территории РФ ТРУИП или товаров, ввезенных им на территорию РФ и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией.

Товары приняты на учет 25.02.2019, а счет-фактура по ним получен в мае 2019 года.

Право на вычет действует в течение трех лет начиная с момента, когда оприходован товар, то есть в нашем случае с I квартала 2019 года по I квартал 2022 года. Но воспользоваться этим правом покупатель сможет только при наличии счета-фактуры, то есть со II квартала 2019 года.

Пример 1

Товары приняты на учет 25.02.2019, в этот же день организация получила счет-фактуру от продавца.

Данные для составления декларации за I квартал 2019 года указывают на то, что налог приходится к возмещению из бюджета. В связи с этим организация не заявляет часть вычета (в том числе по полученному и оприходованному в I квартале товару).

Заявить вычет НДС по товару организация вправе до I квартала 2022 года.

Обращаем ваше внимание, что установленное п. 1.1 ст. 172 НК РФ право на перенос действует в отношении налоговых вычетов, определенных п. 2 ст. 171 НК РФ. Это «входной» или «ввозной» НДС по:

ТРУИП, приобретаемым для осуществления операций, признаваемых объектами налогообложения в соответствии с гл. 21 НК РФ, за исключением товаров, указанных в п. 2 ст. 170 НК РФ;

ТРУ, приобретаемым для перепродажи.

Вычетам подлежат, если иное не установлено ст. 172 НК РФ, только суммы налога, предъявленные налогоплательщику при приобретении ТРУИП на территории РФ либо фактически уплаченные ими при ввозе товаров на территорию РФ, после принятия на учет названных ТРУИП с применением особенностей, предусмотренных ст. 172 НК РФ, и при наличии соответствующих первичных документов (абз. 2 п. 1 ст. 172 НК РФ).

Возникает вопрос: а как обстоят дела по отсрочке вычета, преду­смотренного иными пунктами рассматриваемой нормы (в ст. 171 НК РФ их предостаточно, см. таблицу ниже)?

Вид вычета по ст. 171 НК РФ Условия для применения вычета на основании норм НК РФ Пункт 2.1: о вычете НДС при приобретении у иностранной организации услуг в электронной форме (п. 1 ст. 174.2) Чтобы получить вычет, покупателю услуги (с 01.01.2019) нужен договор или расчетный документ с указанием суммы НДС, ИНН и КПП продавца, а также платежки Пункт 3: о вычете НДС, уплаченного покупателями – налоговыми агентами Положения пункта применяются при условии, что ТРУИП были приобретены налогоплательщиком – налоговым агентом для целей, указанных в п. 2 ст. 171, и при их приобретении он уплатил налог либо исчислил его в соответствии с абз. 2 п. 3.1 ст. 166 Пункт 4: о вычете НДС, предъявленного продавцами налогоплательщику – иностранному лицу, не состоявшему на учете в налоговых органах РФ, при приобретении им ТРУИП или уплаченных им при ввозе товаров на территорию РФ для его производственных целей или для осуществления им иной деятельности Налог подлежит вычету или возврату налогоплательщику – иностранному лицу при условии его постановки на учет в налоговых органах РФ Пункт 4.1: о вычете НДС, исчисленного налогоплательщиками – организациями розничной торговли по товарам, реализованным физическим лицам – гражданам иностранных государств (п. 1 ст. 169.1 НК РФ) Согласно п. 11 ст. 172 вычет производится на основании документа (чека) для компенсации суммы налога при наличии на нем отметки таможенного органа РФ, подтверждающей вывоз товаров физическим лицом за пределы таможенной территории ЕАЭС (за исключением вывоза товаров через территории государств – членов ЕАЭС) через пункты пропуска через Государственную границу РФ, и при условии, что указанному физическому лицу была осуществлена компенсация суммы налога Пункт 5 (абз. 1): о вычете НДС, уплаченного продавцом (исполнителем) в бюджет при реализации товаров (выполнении работ, оказании услуг), которые были возвращены продавцу (от которых отказался заказчик) Такой вычет осуществляется в полном объеме после отражения в учете соответствующих операций по корректировке в связи с возвратом товаров или отказом от товаров (работ, услуг), но не позднее Пункт 5 (абз. 2): о вычете «авансового» НДС, исчисленного и уплаченного продавцом в счет предстоящей поставки, в случае изменения условий либо расторжения договора и возврата соответствующих сумм покупателю одного года с момента возврата или отказа (п. 4 ст. 172) Пункт 6 (абз. 1): о вычете НДС, предъявленного налогоплательщику подрядчиками (застройщиками или техническими заказчиками) при проведении ими капитального строительства (ликвидации ОС), сборке (разборке), монтаже (демонтаже) ОС В силу абз. 1 п. 5 ст. 172 вычет осуществляется в порядке, установленном абз. 1 и 2 п. 1 ст. 172 (в общеустановленном порядке) Пункт 6 (абз. 1): о вычете НДС, предъявленного налогоплательщику по ТРУ, приобретенным им для выполнения СМР Пункт 6 (абз. 1): о вычете НДС, предъявленного налогоплательщику при приобретении им объектов незавершенного капитального строительства Пункт 6 (абз. 2): о вычете НДС, предъявленного реорганизованной (реорганизуемой) организации по ТРУ, приобретенным ею для выполнения СМР для собственного потребления В случае реорганизации организации вычет указанных сумм, которые не были приняты реорганизованной (реорганизуемой) организацией к вычету до момента завершения реорганизации, осуществляется правопреемником по мере уплаты в бюджет налога, исчисленного реорганизованной (реорганизуемой) организацией при выполнении СМР для собственного потребления в соответствии со ст. 173 (абз. 3 п. 5 ст. 172) Пункт 6 (абз. 3): о вычете НДС, исчисленного налогоплательщиками при выполнении СМР для собственного потребления Вычет осуществляется на момент определения налоговой базы, установленный п. 10 ст. 167 (абз. 2 п. 5 ст. 172) Пункт 7: о вычете НДС, уплаченного по расходам на командировки и представительским расходам Вычет осуществляется на основании счетов-фактур, выставленных продавцами при реализации ТРУ, либо на основании иных документов (абз. 1 п. 1 ст. 172) Пункт 8: о вычете «авансового» НДС, исчисленного налогоплательщиком, налоговыми агентами (п. 4, 5, 5.1 ст. 161) Вычет осуществляется с даты отгрузки соответствующих ТРУ в размере налога, исчисленного со стоимости отгруженных ТРУИП, в оплату которых подлежат зачету суммы ранее полученной предоплаты по условиям договора (при их наличии) (абз. 1 п. 6 ст. 172) Пункт 10: о вычете НДС, исчисленного при отсутствии документов, предусмотренных ст. 165, по операциям реализации с нулевой ставкой (п. 1 ст. 164) Вычет осуществляется на дату, соответствующую моменту последующего исчисления налога по ставке 0 % в отношении операций по реализации ТРУ, предусмотренных п. 1 ст. 164, при наличии на этот момент соответствующих (ст. 165) документов (абз. 2 п. 3 ст. 172) Пункт 11: о вычете НДС налогоплательщиком, получившим в качестве вклада (взноса) в уставный (складочный) капитал (фонд) имущество НМА и имущественные права Вычет осуществляется после принятия на учет имущества, в том числе ОС и НМА, и имущественных прав, полученных в качестве оплаты вклада (взноса) в уставный (складочный) капитал (фонд) (п. 8 ст. 172) Пункт 12 (абз. 1): о вычете «авансового» НДС налогоплательщиком – покупателем ТРУИП Вычет осуществляется на основании счетов-фактур, выставленных продавцами при получении предоплаты будущих поставок, документов, подтверждающих фактическое перечисление предоплаты, при наличии договора, предусматривающего перечисление названных сумм (п. 9 ст. 172) Пункт 13: о вычетах при изменении стоимости отгрузки Вычеты суммы разницы, указанной в п. 13 ст. 171, производятся на основании корректировочных счетов-фактур, выставленных продавцами ТРУИП, при наличии договора, соглашения, иного первичного документа, подтверждающего согласие (факт уведомления) покупателя на изменение стоимости отгрузки, в том числе из‑за изменения цены (тарифа) и (или) изменения количества (объема) отгруженных ТРУИП, но не позднее трех лет с момента составления корректировочного счета-фактуры (п. 10 ст. 172) Пункт 14: о вычетах при осуществлении деятельности в ОЭЗ Калининградской области

В отношении переноса вычета по другим (а не по второму) пунктам Минфин (Письмо от 17.10.2017 № 03‑07‑11/67480) высказывается так: что касается иных вычетов НДС, предусмотренных другими пунктами ст. 171 НК РФ, то право заявлять их в течение трех лет Налоговым кодексом не установлено. В связи с этим такие вычеты следует осуществлять в том налоговом периоде, в котором у налогоплательщика выполнены соответствующие условия, предусмотренные ст. 171 и 172 НК РФ.

Подобные рекомендации (по конкретным ситуациям) даны и в других письмах Минфина и ФНС.

Исключением из этого правила являются операции по экспорту несырьевых товаров.

Вместе с тем есть письма, которые логику чиновников (в отношении других пунктов) нарушают. В частности, ФНС и Минфин не против отсрочки вычета по п. 6 ст. 171 НК РФ.

Разъяснения чиновников Вывод Письма ФНС России от 11.04.2018 № СД-4-3/6893@, Минфина России от 01.09.2017 № 03‑07‑11/56395 Принятие к вычету сумм налога, предъявленных налогоплательщику подрядными организациями при проведении ими капитального строительства, а также сумм налога, предъявленных при приобретении товаров (работ, услуг) для выполнения налогоплательщиком строительно-монтажных работ, в течение трех лет после постановки этих работ (товаров, услуг) на учет Налоговому кодексу не противоречит Письма Минфина России от 12.09.2017 № 03‑07‑10/58705, от 05.12.2016 № 03‑07‑10/71892 Суммы налога, предъявленные налогоплательщику подрядными организациями при проведении ими капитального строительства, принимаются налогоплательщиком к вычету в течение трех лет после принятия на учет работ по капитальному строительству и материалов, приобретенных для таких работ, независимо от момента ввода объекта строительства в эксплуатацию

Как же рассуждать налогоплательщику?

На наш взгляд, нужно ориентироваться, в первую очередь, на п. 2 ст. 171 в «увязке» с абз. 2 п. 1 ст. 172 НК РФ, из которых (с учетом п. 1.1 ст. 172 НК РФ) следует, что переносить можно вычет по предъявленному (уплаченному при ввозе на территорию РФ) НДС. К такому вычету, например, относится вычет «входного» НДС по товарам, приобретенным для поставок на экспорт, если они не считаются сырьевыми товарами (п. 3 ст. 172 НК РФ).

Суммы НДС, уплаченные налогоплательщиком при ввозе товаров в Россию с территории государств – членов ЕАЭС, могут быть заявлены к вычету в налоговых периодах в пределах трех лет после принятия на учет данных товаров (Письмо Минфина России от 15.02.2017 № 03‑07‑13/1/8409).

А вот суммы «авансового» НДС исчислены либо предъявлены при получении аванса, а не при приобретении ТРУИП, поэтому переносить вычет по такому налогу нельзя.

То же – с НДС, исчисленным (не предъявленным!) при выполнении СМР хозяйственным способом. Этот налог можно зачесть в квартале, в котором он был начислен (при условии, что работы связаны с имуществом, предназначенным для облагаемых НДС операций, а его стоимость включается в налоговые расходы, в том числе через амортизационные отчисления). О трехгодичном переносе такого вычета говорить также не приходится.

Во-вторых, необходимо учитывать особые условия, которые и будут приоритетными. Налоговым кодексом установлены условия для вычета НДС при возврате товара: продавец вправе заявить вычет не позднее года с момента возврата (п. 5 ст. 171). Переносить данный вычет на более поздний срок нельзя, а вот вычетом при изменении стоимости отгрузки можно воспользоваться не позднее трех лет с момента составления корректировочного счета-фактуры.

Дробим вычет: можно или нельзя?

Как уже было сказано, право на вычет может быть реализовано налогоплательщиком в течение трех лет с момента его возникновения. Причем сумма налога по счету-фактуре может заявляться частями в течение нескольких налоговых периодов. Минфин в письмах от 09.04.2015 № 03‑07‑11/20293, от 18.05.2015 № 03‑07‑РЗ/28263 уточняет: принятие к вычету НДС на основании одного счета-фактуры частями в разных налоговых периодах в течение трех лет после постановки на учет ТРУИП нормам НК РФ не противоречит.

Обратите внимание При разбивке вычета НДС на части в книге покупок один и тот же счет-фактура поставщика регистрируется несколько раз (в разных кварталах). При этом в графе 15 (стоимость покупок по счету-фактуре) каждый раз надо указывать общую стоимость товаров по счету-фактуре – без деления ее на части. А в графе 16 (сумма НДС по счету-фактуре) – только ту часть НДС, которая предъявляется к вычету (Письмо УФНС по Московской области от 09.12.2016 № 21‑26/94330@).

Сказанное справедливо и для сумм налога, предъявленных налогоплательщику подрядчиками при проведении ими капитального строительства. Например, в Письме от 12.09.2017 № 03‑07‑10/58705 Минфин подчеркнул: принятие к вычету НДС, предъявленного подрядными организациями при проведении ими капитального строительства, на основании одного счета-фактуры частями в разных налоговых периодах в течение трех лет после принятия на учет этих работ нормам Налогового кодекса не противоречит.

Это же подтверждается в Письме Минфина России от 24.01.2019 № 03‑07‑11/3788: принятие к вычету НДС, предъявленного арендодателю в отношении результатов работ по улучшению арендованного имущества, частями в разных налоговых периодах в течение трех лет после принятия их на учет нормам Налогового кодекса не противоречит.

Вместе с тем в отношении основных средств и нематериальных активов действует особый подход. Отсрочить право на вычет «входного» НДС по объектам ОС можно максимум на три года с того момента, когда объект будет принят к учету. Подтверждение тому – Письмо ФНС России от 25.03.2019 № СД-4-3/5268@ (специалисты ведомства рассмотрели вопрос о вычете по исправленному счету-фактуре, но суть не меняется: данный вывод можно распространить и на тот случай, когда первоначальный счет-фактура был выставлен без ошибок).

Однако здесь, обратите внимание, речь идет о переносе полной суммы «входного» налога.

Вычеты сумм налога, предъявленных продавцами налогоплательщику при приобретении ОС либо уплаченных при ввозе ОС на территорию РФ и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, осуществляются в полном объеме после принятия на учет этих ОС (абз. 3 п. 1 ст. 172 НК РФ).

Дробить вычет (то есть применять его частями в разных налоговых периодах по одному счету-фактуре) по основным средствам, оборудованию к установке и (или) нематериальным активам нельзя (письма Минфина России от 04.09.2018 № 03‑07‑11/63070, от 26.01.2018 № 03‑07‑08/4269, от 18.05.2015 № 03‑07‑РЗ/28263).

Суды поддерживают такой подход. Например, в Постановлении от 03.04.2017 № 09АП-10365/2017 по делу № А40-181955/16 Девятый арбитражный апелляционный суд указал, что принятие к вычету НДС по приобретенным основным средствам согласно одному счету-фактуре частями в разных налоговых периодах в течение трех лет после постановки их на учет нормами НК РФ не преду­смотрено.

Пример 2

Затраты на приобретение объекта ОС отражены на счете 08 в марте 2019 года. Счет-фактура поставщика составлен 05.04.2019 и получен организацией 20.04.2019 (до 25 апреля – последнего дня для представления декларации по НДС). В мае 2019 года (после дополнительных капвложений, связанных с доведением основного средства до состояния, пригодного к использованию) объект введен в эксплуатацию (отражен на счете 01).

Сумма «входного» НДС по объекту ОС – 600 000 руб.

Организация вправе заявить вычет НДС (600 000 руб.) по объекту ОС не позднее I квартала 2022 года. Дробить вычет в данном случае нельзя.