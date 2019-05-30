Как узнать о долгах контрагента

5 апреля 2019 года ФНС выпустила письмо №ГД-4-19/6265@ «О бесплатном информировании налогоплательщиков о состоянии расчетов по налогам». Суть письма сводится к тому, что налоговая не обязана выдавать справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам сторонним организациям. Это означает, что такую справку может запросить юридическое лицо или ИП только по себе. А все мы знаем, что налоговики и суды считают, что налогоплательщики должны быть уверены в добросовестности контрагента. Как же тогда узнать о долгах контрагента?

Во-первых, при заключении контрактов запросите у самого контрагента не только справку об отсутствии задолженности, но и справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам. Желательно запросить оригиналы данных справок с синей печатью ФНС.

Также вы можете запросить у своего партнера бухгалтерскую отчетность и расшифровки строк по дебиторской и кредиторской задолженности

Во-вторых, при наличии задолженности по налогам и сборам налоговая обычно блокирует счета. Эта информация является открытой и находится в общем доступе на сайте ФНС.

В-третьих, рекомендую проверить данные по компании на недавно начавшем работать в тестовом режиме сервисе. В соответствии с приказом ФНС России от 29.12.16 № ММВ-7-14/729@. На сайте размещаются «открытые данные»: сведения о среднесписочной численности организаций, о суммах уплаченных налогов и сборов, о суммах доходов и расходов, о суммах недоимки и задолженностипо пеням и штрафам (по каждому налогу и сбору), налоговых правонарушениях и мерах ответственности за их совершение).

Сервис для ознакомления с этими данными предлагает пройти по ссылке: https://www.nalog.ru/opendata/. Этот сервис совсем непонятен на первый взгляд и поиск данных оставляет желать лучшего. Аналогичный сервис с удобным интерфэйсом можно найти по ссылке https://www.klerk.ru/tools/opendata/. Достаточно ввести ИНН контрагента и сервис Вам выдаст информацию об:

среднесписочной численности работников организаций;

специальных налоговых режимах;

доходах и расходах организаций на основании данных последней бухотчетности;

суммах уплаченных налогов, сборов и взносов;

сведения о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам;

сведения о налоговых правонарушениях и мерах ответственности за их совершение;

сведения относится ли организация к субъектам малого бизнеса.

Помимо проверки задолженности по налогам и сборам желательно проверить и наличие поданных исков против вашего контрагента. Данные картотеки Арбитражных дел являются открытой информацией. Их вы можете получить на сайте Арбитражного суда . Достаточно внести наименование (а лучше ИНН) вашего контрагента. И система выдаст весь список дел, которые были зарегистрированы в Арбитражном суде. Далее, перейдя в конкретное дело, можно отследить историю его движения и ознакомиться с составом истцов, ответчиков и самое главное 0 с суммой искового заявления.

Ну и, конечно же, нельзя не сказать о проверке наличия исполнительных производств. Федеральная служба судебных приставов уже давно сформировала такую базу данных. Она касается как физических, так и юридических лиц и находится по ссылке https://fssprus.ru/. В данном случае вам нужно будет ещё выбрать регион, в котором находится интересующее вас исполнительное производство.