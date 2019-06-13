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Уплата страховых взносов: сроки, КБК, образцы платежек, штрафы

Иллюстрация: Никита Коночкин/Клерк

Все компании и предприниматели, которые выплачивают вознаграждения физлицам, должны перечислять в бюджет страховые взносы. Делать это нужно ежемесячно. Бухгалтеру следует сформировать и отправить в банк четыре платежки по взносам на пенсионное страхование, медстрахование, на случай болезни и материнства, по травматизму. В нашей статье вы узнаете о сроках уплаты страховых взносов, о заполнении платежек (образцы платежек по взносам), об ответственности за нарушение сроков уплаты.

Сроки уплаты страховых взносов

Страховые взносы платятся по итогам каждого месяца не позднее 15-го числа следующего месяца. Взносы на обязательное пенсионное, медицинское страхование, на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (ВНиМ) нужно перечислять в налоговые органы, а «травматические» взносы — в ФСС РФ. Если срок платежа выпадает на выходной или нерабочий праздничный день, он переносится на ближайший следующий за ним рабочий день. Заплатить страховые взносы за май с учетом выходных компании должны не позднее 17 июня 2019 года.

Оставшиеся сроки уплаты страховых взносов в 2019 году:

  • за май — 17.06.2019
  • за июнь — 15.07.2019
  • за июль — 15.08.2019
  • за август — 16.09.2019
  • за сентябрь — 15.10.2019
  • за октябрь — 15.11.2019
  • за ноябрь — 16.12.2019
  • за декабрь — 15.01.2020

Как заполнить платежное поручение на уплату страховых взносов

При заполнении платежек на перечисление страховых взносов в налоговые органы в поле 101 компании, производящие выплаты физлицам, должны указывать статус плательщика «01».

ИП указывают одно из следующих значений в данном поле:

  • 09 — налогоплательщик (плательщик сборов) — индивидуальный предприниматель;
  • 10 — налогоплательщик (плательщик сборов) — нотариус, занимающийся частной практикой;
  • 11 — налогоплательщик (плательщик сборов) — адвокат, учредивший адвокатский кабинет;
  • 12 — налогоплательщик (плательщик сборов) — глава крестьянского (фермерского) хозяйства.
Данные положения предусмотрены Приказом Минфина РФ от 12.11.2013 № 107н.

При перечислении взносов на страхование от несчастных случаев в поле 101 проставляется «08».

КБК проставляется в поле 104. В этом поле нужно указать значение кода бюджетной классификации РФ, установленное для уплаты соответствующего вида страховых взносов.

Назначение платежа и другая необходимая информация указываются в поле 24. В этом поле следует отразить вид страховых взносов и период, за который они уплачиваются. При уплате «травматических» взносов можно указать регистрационный номер страхователя в ФСС РФ.

В полях 106–109 платежного поручения на перечисление взносов на страхование от несчастных случаев должен быть проставлен «0».

При перечислении взносов в налоговые органы нужно отразить в платежке:

  • «ИНН» и «КПП» получателя средств — значение «ИНН» и «КПП» соответствующего налогового органа, осуществляющего администрирование платежа;
  • «Получатель» — сокращенное наименование органа Федерального казначейства и в скобках — сокращенное наименование налогового органа, осуществляющего администрирование платежа.
В поле 106 при перечислении текущего платежа ставится ТП, в поле 107 — месяц, за который платятся взносы (например, МС.05.2019).

КБК по страховым взносам

ТАБЛИЦА: «Коды бюджетной классификации для уплаты взносов в 2019 году»

Платеж

КБК для платежей по взносам (по основным тарифам) с 2019 года

Пенсионные
Взносы182 1 02 02010 06 1010 160
Пени182 1 02 02010 06 2110 160
Штрафы182 1 02 02010 06 3010 160
Социальное страхование (ВНиМ)
Взносы182 1 02 02090 07 1010 160
Пени182 1 02 02090 07 2110 160
Штрафы182 1 02 02090 07 3010 160
Медицинские
Взносы182 1 02 02101 08 1013 160
Пени182 1 02 02101 08 2013 160
Штрафы182 1 02 02101 08 3013 160

Образец заполнения платежного поручения на перечисление страховых взносов на ОПС за май 2019 года

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Образец заполнения платежного поручения на перечисление страховых взносов на ВНиМ за май 2019 года

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Образец заполнения платежного поручения на перечисление страховых взносов на обязательное медицинское страхование за май 2019 года

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Образец заполнения платежного поручения на перечисление страховых взносов в ФСС РФ на страхование от несчастных случаев за май 2019 года

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Ответственность за неуплату страховых взносов

Статьей 122 НК РФ установлена ответственность за неуплату (неполную уплату) налогов, сборов и страховых взносов. Санкции применяются, если такое деяние вызвано занижением налоговой базы (базы по взносам), иного неправильного исчисления налога (сбора, взноса) или других неправомерных действий (бездействия).

Данная норма применяется с учетом п. 19 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 57. В этом пункте прописано, что неуплата в бюджет суммы налога, указанной в декларации, не подпадает под ст. 122 НК РФ. В этом случае с налогоплательщика взыскиваются только пени.

Минфин РФ отметил, что разъяснение Пленума ВАС РФ применяется и в случае нарушения сроков уплаты страховых взносов. Таким образом, штрафы по страховым взносам невозможны, если база по ним рассчитана верно (письмо Минфина РФ от 24.05.2017 № 03-02-07/1/31912).

ВС РФ вынес определение, что оштрафовать за неуплату взносов могут только по итогам года.

Как налоговики рассчитают сумму штрафа за опоздание с уплатой взносов? Для расчета штрафа неуплаченную сумму взносов определяют на 30-е число месяца, следующего за отчетным или расчетным периодом, а не на 15-е число, когда взносы нужно было перечислить. Так, если на 30-е число взносы уплачены в полном объеме, то за опоздание с расчетом штраф составит 1 тыс. рублей. Такие разъяснения даны ФНС РФ в письме от 09.11.2017 № ГД-4-11/22730@.

При этом несвоевременная уплата страховых взносов влечет за собой риск начисления пени (ст. 75 НК РФ, ст. 26.11 Закона № 125-ФЗ).

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