Какие вопросы стали задавать на допросах в налоговой и как на них отвечать

В начале 2018 года у налоговой участились проверки на фактическое содержание и хозяйственное обоснование сделки по юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Сначала казалось, что это будут лишь выборочные проверки и тех, у кого все сделки «реальные», это совершенно не коснется. Но через квартал, другой все руководители бизнесов поняли, что это не так.

На допросы стали вызывать в сплошном порядке и руководителей и бухгалтеров и даже сотрудников организации, малого бизнеса и компаний федерального значения. Конечно, — все испытали неприятное ощущение, что теперь в очередном порядке, с получением Уведомления от налоговой инспекции обязаны явиться на допрос и отчитаться за свой бизнес перед налоговой. Тогда образовалась некоторая растерянность, как вести себя на подобном роде мероприятиях? Что говорить, а чего не стоит озвучивать в ходе допроса? Что является обязательной информацией, которую вам необходимо дать в ходе допроса, а что даже не имеют права запрашивать в рамках него налоговые инспекторы?

Для начала дам простой и обычный совет руководителю и бухгалтеру, которому придется пройти эту не приятную процедуру: «Не бойтесь налогового инспектора, во время всего допроса ведите себя спокойно и уверенно, волнение, излишнее эмоциональное поведение, — лишь повод для инспектора сделать о вас и вашей деятельности негативный вывод, или задать лишний вопрос, рассчитывая получить на него ответ, будет он в рамках мероприятия, или нет».

За 13 лет опыта я убедилась, что ошибки в учете и упущенная проверка информации присутствует в каждом бизнесе, но не забудьте, пожалуйста, что во всех подробностях о них знаете только вы и ваш руководитель. Поэтому при прохождении процедуры вам нужно отвечать только в рамках вопросов, задаваемых налоговым инспектором, не больше и не меньше.

Как правило допрос содержит от 20 до 50 вопросов в среднем, большая часть которых, — это сведения о вашей организации, которые содержатся в открытом доступе и размещены на официальных информационных источниках, в том числе, на сайте налоговой.

Это, как правило, вопросы с 1 по 10 по номеру протокола о допросе. Эту информацию необходимо обновить в памяти, чтобы уже в начале допроса не подвести себя и свою организацию перед налоговой в лице инспектора.

А именно:

когда и кем зарегистрирована организация,

кто является учредителем,

вносились ли изменения в состав учредителей с момента регистрации,

когда, кем и с чем это связано (выход участника, ввод нового учредителя, перераспределение доли УК и т.д.).

Прошу учесть тот факт, что если на допросе эту информацию будет давать бухгалтер, или иное уполномоченное лицо организации, то он также обязан ей владеть. Налоговому инспектору не важно, кто перед ним находится в данный момент, главное, чтобы он давал полную и достоверную информацию по протоколу.

Часть 2 допроса (вопросы с 11 по 20-30) имеет другую смысловую нагрузку, как правило, это момент выявления должностной причастности к хозяйственной деятельности организации.

В этой части звучат вопросы:

кто подписывает и сдает отчетность по организации,

кто ее формирует,

каким способом она отправляется в налоговый орган,

кто отвечает за подписание и оформление первичной документации,

кто отвечает за проверку контрагентов,

каким способом эта проверка производится,

кто ведет непосредственно сделку от начала до конца.

У меня был такой пример: допрос проходила главный бухгалтер, на вопрос «Кто подписывает и формирует отчетность», ответила — «Я», кто подписывает первичные документы? Ответила, — «директор, а когда его нет на месте, то я с помощью факсимиле».

Уважаемые коллеги, если электронно-цифровая подпись оформлена на директора, то бухгалтер не подписывает отчет, если учетной политикой организации предусмотрено, что оригинальные первичные документы может подписывать только директор, то такого ответа на допросе тоже звучать не должно. Не путайтесь в показаниях и разделении должностных полномочий.

Часть 3 допроса обычно связана непосредственно со сделками, которые налоговый инспектор хочет проверить на момент достоверности и фактической полноты.

В этой части звучат, как правило, вопросы о непосредственном контакте контрагентов, которые проходят по сделке, например, ваша организация и ваш поставщик, третье лицо организующее упаковку, доставку, хранение, разгрузку, погрузку. Устанавливают контакты лиц причастных к этому этапу сделки, кем, когда и за чей счет были произведены все этапы сделки.

У меня есть очень удачный пример, когда транспортную компанию вызвали на допрос по причастности доставки груза в рамках проверки совершенно другой организации. Руководителю службы экспедиции начали задавать вопросы следующего характера:

— Когда и где вы забрали груз от поставщика?

— Кто забирал груз, укажите точное время?

— Груз был упакован, когда вы его забирали?

— На каком автомобиле был забран груз?

— Назовите фамилию, имя и отчество экспедитора, забравшего груз. Ну, и тому подобные вопросы.

Все, что получила налоговая в ответ, фразы примерно одинакового содержания: нужно уточнить по маршрутному листу, нужно уточнить по отгрузочным документам, нужно уточнить по системе контроля, нужно поднять информацию на прошлую дату и т.п.

Почему это возможно? Потому что в рамках допроса нельзя отвечать «не знаю», «не помню», «не владею информацией». Лучше оставить для вашей организации возможность на любой вопрос предоставить письменный ответ, поскольку электронный документооборот никто не отменял, а все точные данные за каждый день вас никто не обязывает помнить. Тем более, что на каждый факт хозяйственной деятельности присутствует документальное подтверждение.

И в заключении хотелось бы сказать, что сейчас случаи вызова на допрос только участились, в последнее время поступают запросы физическим лицам о подтверждении поступлений денежных средств на карты владельца на момент их фактического содержания полноты и достоверности сделок по этим поступлениям, так что лучше быть готовым к такого рода развитию событий.