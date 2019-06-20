Покупаем услуги у иностранцев. Понятно про агентский НДС

Российские компании часто приобретают услуги у иностранных компаний, не состоящих на учете в налоговых органах РФ.
Например:
- консультационные и информационные услуги;
- рекламные услуги;
- услуги по разработке компьютерных программ;
- строительно-монтажные работы;
- предоставление прав на использование результатов интеллектуальной деятельности.
Что это значит?А это значит, что на дату перечисления иностранной компании оплаты или предоплаты за услуги, налоговый агент должен исчислить, удержать и уплатить в российский бюджет НДС вне зависимости от того, является он налогоплательщиком по НДС или нет.
При этом налоговая база определяется отдельно по каждой операции как сумма дохода от реализации работ, услуг с учетом НДС. А сумма НДС с доходов иностранного лица определяется расчетным методом по расчетной налоговой ставке 20/120 или 10/110 (п. 4 ст. 164 НК РФ).
Также налоговый агент обязан представить в свою ИФНС налоговую декларацию с заполненнымиразделами 2 и 9.
Чем грозит?Если не удержать и не перечислить НДС в бюджет в срок, налогового агента могут привлечь к ответственности. Кроме штрафа с налогового агента могут быть взысканы недоимка и (или) пени.
- Налог не удержан и (или) не перечислен в бюджет в срок. Штраф составит 20% от суммы налога. Штраф грозит и в случае, если налоговый агент заплатит налог из собственных средств, а не удержит из выплачиваемого дохода.
- Налоговая декларация не представлена в срок. Штраф составит от 1 000 руб. до 30% не уплаченной в срок суммы налога (п. 1 ст. 119НК РФ). Налоговый агент удержал НДС из доходов налогоплательщика, но не перечислил его в бюджет. Инспекция вправе взыскать недоимку и пени. Если НДС был перечислен с опозданием, с налогового агента могут взыскать пени (п. п. 6,7 ст. 75НК РФ).
Российская компания должна перечислять НДС в бюджет, если она приобретает услуги у иностранного поставщика, не состоящего на учете в налоговых органах РФ. При этом местом реализации данной услуги признается территория Российской Федерации (статья 148 НК РФ).
Местом реализации услуг признается территория РФ в следующих случаях:
- Имущество находится на территории РФ
- Услуги оказываются на территории РФ
- Деятельности покупателя осуществляется на территории РФ
А если это лицензионный договор?Реализация прав по лицензионному договору на территории РФ не облагается НДС в нескольких случаях:
- если предметом лицензионного договора являются исключительные права на изобретения, ноу-хау, полезные модели, промышленные образцы, базы данных, и тп.
- если предметом лицензионного договора являются права на использование указанных выше результатов интеллектуальной деятельности.
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