Покупаем услуги у иностранцев. Понятно про агентский НДС

Российские компании часто приобретают услуги у иностранных компаний, не состоящих на учете в налоговых органах РФ.

Например:

консультационные и информационные услуги;

рекламные услуги;

услуги по разработке компьютерных программ;

строительно-монтажные работы;

предоставление прав на использование результатов интеллектуальной деятельности.

И в большинстве случаях такие российские компании признаются налоговыми агентами по НДС.

Что это значит?

А это значит, что на дату перечисления иностранной компании оплаты или предоплаты за услуги, налоговый агент должен исчислить, удержать и уплатить в российский бюджет НДС вне зависимости от того, является он налогоплательщиком по НДС или нет.

При этом налоговая база определяется отдельно по каждой операции как сумма дохода от реализации работ, услуг с учетом НДС. А сумма НДС с доходов иностранного лица определяется расчетным методом по расчетной налоговой ставке 20/120 или 10/110 (п. 4 ст. 164 НК РФ).

Также налоговый агент обязан представить в свою ИФНС налоговую декларацию с заполненнымиразделами 2 и 9.

Чем грозит?

Если не удержать и не перечислить НДС в бюджет в срок, налогового агента могут привлечь к ответственности. Кроме штрафа с налогового агента могут быть взысканы недоимка и (или) пени.

Налог не удержан и (или) не перечислен в бюджет в срок. Штраф составит 20% от суммы налога. Штраф грозит и в случае, если налоговый агент заплатит налог из собственных средств, а не удержит из выплачиваемого дохода. Налоговая декларация не представлена в срок. Штраф составит от 1 000 руб. до 30% не уплаченной в срок суммы налога (п. 1 ст. 119НК РФ). Налоговый агент удержал НДС из доходов налогоплательщика, но не перечислил его в бюджет. Инспекция вправе взыскать недоимку и пени. Если НДС был перечислен с опозданием, с налогового агента могут взыскать пени (п. п. 6,7 ст. 75НК РФ).

Российская компания должна перечислять НДС в бюджет, если она приобретает услуги у иностранного поставщика, не состоящего на учете в налоговых органах РФ. При этом местом реализации данной услуги признается территория Российской Федерации (статья 148 НК РФ).

Местом реализации услуг признается территория РФ в следующих случаях:

Имущество находится на территории РФ

Приобретаемые услуги связаны с недвижимым и движимым имуществом, находящимся на территории РФ. Например,строительные, монтажные, строительно-монтажные, ремонтные, реставрационные работы, работы по озеленению, услуги по аренде (пп.1, 2 п.1 ст.148 НК РФ).

Услуги оказываются на территории РФ

Услуги приобретаются в сфере культуры, искусства, образования (обучения), физической культуры, туризма, отдыха и спорта и оказываются на территории РФ (пп.3 п.1 ст.148 НК РФ).

Деятельности покупателя осуществляется на территории РФ

Покупатель услуг осуществляет деятельность на территории РФ и приобретает патенты, лицензии, права на компьютерные программы и базы данных, консультационные, юридические, бухгалтерские, аудиторские, инжиниринговые, рекламные, маркетинговые услуги (пп.4 п.1 ст.148 НК РФ).

А если это лицензионный договор?

Реализация прав по лицензионному договору на территории РФ не облагается НДС в нескольких случаях:

если предметом лицензионного договора являются исключительные права на изобретения, ноу-хау, полезные модели, промышленные образцы, базы данных, и тп.

на изобретения, ноу-хау, полезные модели, промышленные образцы, базы данных, и тп. если предметом лицензионного договора являются права на использование указанных выше результатов интеллектуальной деятельности.

Если российская компания по лицензионному договору приобретает права на результаты деятельности, не перечисленные выше (пп.26 п.2 ст. 149 НК ) у иностранного поставщика, не состоящего на учете в налоговых органах в РФ, она признается налоговым агентом и должна перечислить агентский НДС в бюджет РФ.