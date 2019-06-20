Как планируемые изменения в НК станут ловушкой для бизнеса

Планируемые изменения в Налоговый Кодекс (проект № 720739-7 от 29.05.2019г.) уже обсудили и довольно подробно, но никто не обратил внимания на изменения, вносимые в ст. 346.26 и 346.27 НК, которые Правительство РФ хочет законодательно закрепить.

Действительно, законопроект, внесенный Правительством РФ на рассмотрение в Государственную Думу, довольно большой — 117 страниц, а рассматриваемые изменения описаны в пп. 42 и 43 проекта на 98 странице, так что легко и пропустить.

Планируемые изменения

42) пункт 2.3 статьи 346.26 после слов «пункта 2.2 настоящей статьи» дополнить словами " и (или) при осуществлении видов предпринимательской деятельности, указанных в подпунктах 6 и 7 пункта 2 статьи 346.26 настоящего Кодекса, им была осуществлена реализация товаров, не относящаяся к розничной торговле в соответствии с абзацем двенадцатым статьи 346.27 настоящего Кодекса;

43) в абзаце двенадцатом статьи 346.27 после слов «собственного производства (изготовления)» дополнить словами «Реализация лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками в соответствии с Федеральным законом „Об обращении лекарственных средств“, обувных товаров и предметов одежды, принадлежностей к одежде и прочих изделий, из натурального меха, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками по перечню кодов Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности и (или) по Перечню кодов товаров в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, определяемых Правительством Российской Федерации, для целей настоящей главы не относится к розничной торговле».

Читать, а главное понять, о чем это, довольно сложно, но давайте разберемся.

Если коротко, то в новой редакции ст. 346.27 говорится о том, что реализация товаров, перечисленных в этой статье, если они подлежат обязательной маркировке, для целей настоящей главы (ЕНВД) не относится к розничной торговле.

Что подлежит или будет подлежать маркировке

Согласно Федеральному закону от 28.12.2017 N 425-ФЗ закон «Об обращении лекарственных средств» от 12.04.2010 N 61-ФЗ был дополнен нормами, регламентирующими уникальную для российского рынка процедуру — мониторинг движения лекарственных средств от завода к потребителю с применением особых средств маркировки, это ч. 4 ст. 67, которая вступает в силу с 1 января 2020 года.

Маркировка обуви и одежды в России вводится Распоряжением Правительства № 792-р от 28 апреля 2018 года. Оно содержит список товаров, которые будут маркироваться в обязательном порядке.

Так с 1 июля до 1 октября 2019 участники оборота обуви обязаны будут зарегистрироваться в системе, подать заявки на оборудование — регистраторы эмиссии кодов — и начать маркировать остатки по упрощенной схеме.

С 1 октября до 1 февраля 2020 участники получат регистраторы эмиссии и закончат маркировку остатков.

С 1 февраля 2020 маркироваться будет вся обувь, оборот продукции без маркировки будет запрещен.

Маркировка одежды обязательна с 1 декабря 2019 обязательна для:

предметов одежды из натуральной или композиционной кожи, включая рабочую одежду,

трикотажных блузок, блуз и блузонов машинного или ручного вязания, женских или для девочек,

мужских, женских и детских пальто, полупальто, накидок, плащей, курток (включая лыжные), ветровок, штормовок и аналогичных изделий.

Т.е. с 1 января 2020 года аптеки и предприятия розничной торговли (в т.ч. и ИП) при реализации вышеуказанных товаров не вправе применять ЕНВД.

В случае, если кто-то будет осуществлять реализацию данных маркированных товаров и применять систему налогообложения в виде ЕНВД, то к таким продавцам будет применяться п.2.3 ст. 346.26 НК РФ в новой редакции, а именно:

2.3. Если по итогам налогового периода у налогоплательщика средняя численность работников превысила 100 человек и (или) им было допущено нарушение требования, установленного подпунктом 2 пункта 2.2 настоящей статьи и (или) при осуществлении видов предпринимательской деятельности, указанных в подпунктах 6 и 7 пункта 2 статьи 346.26 настоящего Кодекса, им была осуществлена реализация товаров, не относящаяся к розничной торговле в соответствии с абзацем двенадцатым статьи 346.27 настоящего Кодекса,он считается утратившим право на применение системы налогообложения, установленной настоящей главой, и перешедшим на общий режим налогообложения с начала налогового периода, в котором были допущены нарушения указанных требований. При этом суммы налогов, подлежащих уплате при использовании общего режима налогообложения, исчисляются и уплачиваются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах для вновь созданных организаций или вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей.

Т.е. при установлении факта реализации маркированных товаров предприятие утрачивает право на применение ЕНВД и производиться перерасчет налогов по общей системе налогообложения.

Вывод

Необходимо отслеживать прохождение данного законопроекта в Госдуме и в случае его принятия в этой редакции, успеть перейти с ЕНВД на УСН.