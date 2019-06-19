Самые частые нарушения, которые находит инспекция по труду

Уже 1,5 года ГИТ проводит плановые проверки по новой схеме. Инспекторы задают вопросы по вопросам трудового законодательства только из утвержденных чек-листов. Простая и понятная схема, тем более, что прозрачность проверок была одной из основных целей нововведения.

Но реалии заставляют компании быть начеку. Во-первых, чек-листов сейчас уже более 130. Подготовиться ко всем физически невозможно даже при наличии времени. Да и самим инспекторам не нужно разбираться в теме, так как все вопросы уже есть в проверочных листах.

Кроме того, больше полномочий стало и у самой Инспекции. Поправки в ст. 360 Трудового кодекса РФ разрешают не ждать жалоб от сотрудников. Причиной для визита может быть, например, информация от других проверяющих или публикация в средствах массовой информации, в том числе в Интернете. А еще у ГИТ может выносить штрафы мультпликативно, то есть считать количество сотрудников, в отношении которых было нарушение. Какие же ошибки надзорные органы находят чаще всего?

Одним из первых документов для «анализа» являются Правила внутреннего трудового распорядка в компании. И здесь очень часто встречаются ошибки: работодатели не включают в документ все обязательные условия.

В соответствии со ст. 189 ТК РФ, ПВТР должны регламентировать порядок приема и увольнение, права, обязанности и ответственность сторон, режима работы и отдыха, меры поощрения и взыскания. Все это надо описать в Правилах. А в подавляющем большинстве ПВТР хотя бы одного обязательного пункта нет.

Столь же часто работодатели делают ошибки в трудовых договорах. В нашей практике — хотя бы одно замечание есть как минимум в 90% этих документов. Скорее всего, причин в том, что не все внимательно читают ст. 57 ТК РФ.

Именно она перечисляет то, что должно быть в трудовом договоре обязательно: место и дата начала работы, трудовая функция, условия труда и условия оплаты, режим работы и отдыха, гарантии и компенсации. Даже отсутствие одного пункта — повод для штрафа.

Например, дату начала работы изначально не поставили, а потом забыли, или не указали какой-то вид компенсации, которую будет получать работник.

В 2018 году инспекторы всерьез занялись темой индексации заработной платы, и многие работодатели оказались к этому не готовы. Напомню, что ст. 134 ТК говорит об индексации в качестве способа реагировать на инфляцию.

Еще в 2017 году инспекторы обычно говорили: если в компании есть локальный нормативный акт об индексации, ее надо проводить, если нет — не нужно. А уже сейчас позиция стала другой: термин в законодательстве есть, следовательно, проводить ее необходимо, хотя порядок не указан ни в одном документе. И основная сложность в том, что ее внедрение — небыстрый процесс, ведь придется разработать алгоритм, коэффициенты, согласовать в компании. А ГИТ все это требует уже сейчас.

Еще одно очень распространенное нарушение связано с зарплатой. Хотя о сроках и порядке ее начисления говорилось не раз, это остается острым вопросом для бизнеса.

Напомню, что на основании ст. 136 ТК РФ, сотрудникам необходимо сообщать о составных частях зарплаты, других начислениях, удержаниях и общей сумме. Выплачивать ее надо не реже 2 раз в месяц, при этом указывать конкретные даты выплат, следовательно, и начислять в эти дни. Мы, например, до сих пор встречаем фразу — «выплата до такого-то числа», а это противоречит закону.

Кстати, в этой связи напомню еще об одном. Работник может поменять банк, в котором он хочет получать свой доход. В нашей практике было несколько случаев, когда работодатель отказывал сотруднику в этом, так как был заключен партнерский договор с конкретным банком.

Другой вопрос, который инспекторы стали активно задавать с 2019 года, касается специальной оценки условий труда (СОУТ).

Дело в том, что 31 декабря 2018 г. завершился 5-летний переходный период, в течение которого спецоценку должны были завершить все компании, которые не делали ее раньше, так как проводили аттестацию рабочих мест. И с 1 января этого года проверяющие органы могут оштрафовать за это нарушение.

Однако те работодатели, которые уже проводят спецоценку, также должны соблюдать правила ее проведения. А с этим как раз не все гладко, и инспекторы регулярно встречают нарушение сроков проведения и неознакомление сотрудников с ее результатами.

Безусловно, это не все нарушения, которые встречаются в ходе проверок. Среди острых тем — отпуска, правила оформления иностранных сотрудников, ужесточившиеся с января 2019 года, требования по охране труда. И несмотря на внушительное число чек-листов, важно желание своевременно закрывать риски компании. Для начала, стоит проверить на сайте Прокуратуры — есть ли компания в списке плановых проверок. На сайте Роструда можно определить категорию риска вашего предприятия, чтобы понять, как часто будут приходить инспекторы. Оценив время, стоит провести аудит документов и вовремя решить вопросы. Тогда визит ГИТ и других проверяющих не будет на вас наводить страх.