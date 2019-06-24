Как снять ответственность по трудовому законодательству с гендиректора?

Генеральный директор — главное должностное лицо компании. Именно об этом помнит любой инспектор, который приходит к вам с проверкой. Как известно, санкции за нарушения применяются не только к юридическому лицу, а ст. 2.4 Кодекса об административных правонарушениях РФ (КоАП) напоминает в частности, что руководители несут ответственность как должностные лица. И надзорные органы, в том числе ГИТ, прежде всего захотят привлечь к ответственности директора.

Как же снять с него риски? Ответ на вопрос начинается... с сайта Генеральной прокуратуры. Именно там в конце декабря публикуется график плановых проверок на следующий год. Отсюда вы и узнаете, есть ли ваша компания в плане и к чему надо готовиться.

Между тем, директору грозит серьезное наказание, и административное, и уголовное. Например, на нарушение трудового законодательства (отсутствие графика отпусков, неознакомление с правилами трудового распорядка и т.д.), ненадлежащее оформление трудового договора — штраф до 25 тыс. рублей, невыплата зарплаты — до 30 тыс. рублей, нарушение требований охраны труда — до 40 тыс. рублей. И это штраф именно на должностное лицо, на компанию будут отдельные санкции. В каждом из этих случаев директор рискует и дисквалификацией до 3-х лет.

Более серьезные «проступки» чреваты уголовной ответственностью. Да, речь не всегда идет о реальном сроке, но сам факт будет большим клеймом на репутации топ-менеджера и всего предприятия. Так, при частичной невыплате зарплаты свыше 3 месяцев или полной невыплате более 2 месяцев ждет штраф до 500 тыс. рублей, нарушение требований охраны труда, если оно привело к тяжкому вреду здоровью сотрудника, — до 400 тыс. рублей и вплоть до заключения свободы на срок до 4 лет с запретом занимать определенные должности. Заплатить до 200 тыс. рублей или провести в местах лишения свободы до 2 лет руководитель может при уклонении от уплаты налогов, сборов и страховых взносов.

Риски поджидают руководителя и в вопросах охраны труда. Неправильный порядок проведения специальной оценки труда, допуск к работе без обучения и проверки знаний, без обязательных медосмотров, необеспечение средствами индивидуальной защиты (СИЗы) — грозит штрафом до 30 тыс. рублей, а при повторном нарушении — до 40 тыс. рублей или дисквалификация на срок до 3 лет. Все это фиксирует ст. 5.27.1 КоАП. Приведу простой пример. При расследовании тяжелого несчастного случая в компании выяснилось, что по охране труда есть не все документы, нет подписей работников, инструктажи и обучения проводили частично. В итоге генерального директора и руководителя погибшего сотрудника приговорили к уголовной ответственности.

Особенно рискует руководитель-экспат. Достаточно всего 2 раза в течение трех лет привлечь его к административной ответственности, и ему могут запретить въезд в Россию. В практике BLSесть несколько похожих кейсов: проверка только озвучивает предполагаемые нарушения (и компания может их оспорить), а иностранный директор пишет заявление по собственному и сразу же уезжает из России. А поиск нового эффективного топ-менеджера — задача не из простых.

Чтобы не сталкиваться с такими трудностями, вывести директора, а подчас и весь бизнес из зоны риска, есть простое и эффективное решение: делегировать полномочия и ответственность. HR-директору надо дать право организовать кадровое делопроизводство, заключать трудовые договоры и распоряжаться фондом оплаты труда. Главный бухгалтер должен быть ответственным за ведение учета и отчетности, а специалист по охране труда — распоряжаться средствами в целях соблюдения соответствующих норм закона, отвечать за проведение инструктажей, обучение и т.д.

Для этого, в первую очередь, необходимо изучать устав компании. Если в нем уже описана такая возможность, то можно смело приступать к действиям, если нет — в устав надо будет внести соответствующие изменения. А дальше дело техники, точнее, документов: создать нужный локальный акт, изменить трудовой договор и должностную инструкцию, издать приказ и выдать доверенность новым должностным лицам.

В итоге, правильно все оформив, вы обеспечите безопасность руководителя, а значит, стабильную работу компании, и дадите больше самостоятельности другим топ-менеджерам компании.