10 вопросов-ответов про оплату отпусков в 2019 году

Предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска — привычное дело для отдела кадров и бухгалтерии. И все же специалисты не перестают сталкиваться с возникающими вопросами. Представляем вам подборку актуальных проблем сезона отпусков 2019.

1. Включается ли отпуск без сохранения зарплаты в стаж, дающий право на ежегодный отпуск?

Включается, но только 14 дней. День 15-ый и последующие дни отодвигают конец рабочего года.

2. Что делать, если взаимозаменяемые сотрудники уходят в отпуск по графику одновременно?

Перенести отпуск одного из сотрудников: направить уведомление о согласовании переноса, получить согласие работника, оформить приказ, скорректировать график отпусков.

3. Указывать ли в графике перенос отпуска на пару дней?

Если в графике указаны конкретные даты — нужно вносить изменения; если указываются месяцы отпусков — корректировать только при изменении месяцев.

4. Как отразить в приказе отпуск, начинающийся в праздничный день?

Совпадение начала отпуска с праздничным днем не запрещено ТК РФ. Период отпуска совпадет с фактическим отсутствием на рабочем месте, в число дней отпуска праздник не войдет.

5. Можно ли предоставить отпуск на выходные дни?

Нельзя. Для погашения долгов по отпускам работодателю следует оформлять отпуск на выходные и хотя бы один рабочий день.

6. Можно ли продлить отпуск, если предоставлен больничный по уходу за ребенком в период отпуска?

Нельзя, если это не предусмотрено локальными нормативными актами работодателя. Продление отпуска возможно только при заболевании самого сотрудника.

7. Как предоставить отпуск при дистанционной работе во время отпуска по уходу за ребенком до 3 лет?

Исчислить стаж для отпуска по фактической работе, прервать отпуск по уходу, предоставить ежегодный оплачиваемый отпуск, возобновить отпуск по уходу за ребенком.

8. Нужно ли согласовать уход в отпуск сотрудника с тремя детьми до 12 лет, работавшего в организации менее 6 месяцев?

Не обязан, пока стаж не достигнет 6 месяцев.

9. Можно ли удержать с работника задолженность за неотработанные дни отпуска при увольнении?

Можно, но только 20% от заработка. Оставшуюся сумму работодатель получит только по распоряжению работника.

10. Включается ли период простоя по вине работника в стаж для отдыха?

Включается.