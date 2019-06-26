Что сочтут нарушением: налог на прибыль

Небольшой чек-лист. Посмотрите, если ли у вас проблемные места по налогу на прибыль и риск получить штраф и доначисления.

Всеми любимое дробление. Чем меньше общего у компаний группы, тем лучше. Разные офисы, разный персонал, сайты, руководство, реквизиты, виды деятельности и т.д. Письмо ФНС от 11.08.2017 № СА-4-7/15895@ вам в помощь, там есть все подозрительные моменты.

Аренда. У любой аренды должна быть экономическая цель, только тогда арендную плату можно учесть в расходах. Если по документам и по факту не видно, что арендуемое имущество действительно нужно и используется либо будет использоваться) в деятельности фирмы, расходы снимают. Например, если аренду платит налогоплательщик, а имущество по факту использует не он — это необоснованный расход. Лучше прямо в договоре аренды указать цель, для чего арендуется имущество.

Связи с однодневками. Любая сделка должна иметь деловую цель и должны быть убедительные доказательства ее реальности.

Прямые и косвенные расходы. Прямы расходы можно относить на себестоимость только по мере реализации работ и услуг, поэтому выгоднее отнести побольше расходов к косвенным, чтобы признать их сразу.

Но налоговики за этим строго следят. И хотя организация сама определяет, какие затраты относиться к прямым и косвенным, и прописывает это в учетной политике, к косвенным можно относить только расходы, которые нет возможности отнести к прямым.

Если налоговики сочтут, что косвенные затраты были непосредственно связаны с производством, фирму ждут доначисления.

Питание. Чтобы включить в расходы затраты на питание сотрудников, нужно прописать обязанность работодателя обеспечивать питание в коллективном или трудовом договоре. Без этого расходы снимут (письмо Минфина от 23.07.2018 № 03-03-07/51494).