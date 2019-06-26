«Ночной бухгалтер». Суд запретил Сбербанку блокировать онлайн-банк

Сегодня сразу две позитивных и важных судебки.
Показательное дело
Сбербанк предложил компании закрыть счет, но проиграл дело в суде.
Компании выкатили внушительный список документов, ссылаясь на 115-ФЗ. Она предоставила их в срок, но «Сбербанк Бизнес Онлайн» ей все равно заблокировали и показали на дверь.
Компания посчитала, что её деятельность частично парализована и подала в суд.
Все три инстанции ее поддержали. Судьи указали: 115-ФЗ не дает банкам неограниченные права.
Посмотрите, что еще сказал суд.
И еще одно показательное дело
В рамках встречки нельзя запрашивать персональные данные работников.
Верховный суд признал незаконным штраф главбуху, которая отказалась предоставлять налоговикам данные по одному из сотрудников компании.
Инспекторам понадобились заявления о приеме и увольнении, трудовой договор, приказы и личная карточка.
ИФНС выписала штраф 300 рублей. И главбух пошла его оспаривать.
Поддерживаем такую настойчивость, тем более, что она переросла в постановление ВС, на которое теперь могут ссылаться другие налогоплательщики.
Показательные обзоры дня
— Про смену юрадреса и подводные камни по налогам и отчетности.
— Про сервисы по обработке первички.
— Про то, какие вопросы задать на собеседовании, чтобы понять, что соискатель вам не подходит.
Ваша показательная редакция
- Первое видео — бесплатно.
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