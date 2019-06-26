«Ночной бухгалтер». Суд запретил Сбербанку блокировать онлайн-банк

Сегодня сразу две позитивных и важных судебки.

Показательное дело

Сбербанк предложил компании закрыть счет, но проиграл дело в суде.

Компании выкатили внушительный список документов, ссылаясь на 115-ФЗ. Она предоставила их в срок, но «Сбербанк Бизнес Онлайн» ей все равно заблокировали и показали на дверь.

Компания посчитала, что её деятельность частично парализована и подала в суд.

Все три инстанции ее поддержали. Судьи указали: 115-ФЗ не дает банкам неограниченные права.

Посмотрите, что еще сказал суд.

И еще одно показательное дело

Ваша показательная редакция