«Ночной бухгалтер». Суд запретил Сбербанку блокировать онлайн-банк

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Сегодня сразу две позитивных и важных судебки. 

Показательное дело

Сбербанк предложил компании закрыть счет, но проиграл дело в суде.

Компании выкатили внушительный список документов, ссылаясь на 115-ФЗ. Она предоставила их в срок, но «Сбербанк Бизнес Онлайн» ей все равно заблокировали и показали на дверь.

Компания посчитала, что её деятельность частично парализована и подала в суд.

Все три инстанции ее поддержали. Судьи указали: 115-ФЗ не дает банкам неограниченные права.

Посмотрите, что еще сказал суд.

И еще одно показательное дело

В рамках встречки нельзя запрашивать персональные данные работников.

Верховный суд признал незаконным штраф главбуху, которая отказалась предоставлять налоговикам данные по одному из сотрудников компании.

Инспекторам понадобились заявления о приеме и увольнении, трудовой договор, приказы и личная карточка.

ИФНС выписала штраф 300 рублей. И главбух пошла его оспаривать.

Поддерживаем такую настойчивость, тем более, что она переросла в постановление ВС, на которое теперь могут ссылаться другие налогоплательщики.

Показательные обзоры дня

— Про смену юрадреса и подводные камни по налогам и отчетности.

— Про сервисы по обработке первички.

— Про то, какие вопросы задать на собеседовании, чтобы понять, что соискатель вам не подходит.

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