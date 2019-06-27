Роструд на своем сайте ответил на 8 вопросов про выплату зарплаты.

1. Вправе ли работодатель установить работнику меньшую часть зарплаты в виде оклада и большую часть зарплаты в виде негарантированной премии? За что работодатель вправе лишить премии?

Да, вправе.

Составными частями заработной платы могут являться:

вознаграждение за труд. У работодателей, которые применяют повременную оплату труда, оно обычно устанавливается в виде оклада (фиксированный размер оплаты труда за календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат) или тарифной ставки (фиксированный часовой или дневной размер оплаты труда за выполнение нормы труда за час или день соответственно без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат),

компенсационные выплаты (например, доплаты и надбавки за вредные условия труда, работу в особых климатических условиях, за сверхурочную и ночную работу и др.),

стимулирующие выплаты (премии, надбавки за выслугу лет, за ученую степень и т.д.).

Размер конкретных составляющих заработной платы (например, оклада и премии) устанавливается у конкретного работодателя коллективными договорами, соглашениями, положением об оплате труда (другими аналогичными документами работодателя) в соответствии с трудовым законодательством и с учетом мнения профсоюзов или других представительных органов работников (при их наличии). Установленные в этих документах условия оплаты труда конкретизируются в трудовых договорах с сотрудниками.

Если у работодателя отсутствуют коллективный договор, соглашение, положение об оплате труда (другие аналогичные документы), то составляющие зарплаты и их размер устанавливаются только в трудовых договорах.

При этом что касается порядка выплаты премий, то вышеназванные документы работодателя и(или) трудовой договор должны определять виды премий, их размер (или порядок его определения), периодичность и сроки их выплаты, критерии премирования (за что и при каких условиях выплачивается премия), основания лишения или уменьшения размера премий. При выполнении работником критериев премирования работодатель обязан выплатить премию.

2. Два работника занимают одинаковую должность в одной и той же организации, выполняют одинаковые обязанности, но имеют разные оклады. Правомерно ли это?

В случае если оба сотрудника имеют одинаковую квалификацию, занимают одинаковую должность, выполняют один и тот же объем аналогичной работы и одинаковые условия ее выполнения, установление разных окладов неправомерно.

При этом компенсационные и стимулирующие выплаты (надбавки, доплаты, премии и т.д.) могут различаться в зависимости от условий и результатов труда, а также наличия оснований для этих выплат, предусмотренных положениями по оплате труда организации.

Например, работники могут привлекаться по-разному к работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, к сверхурочной работе. Соответственно, и сумма компенсационных выплат за такую работу будет отличаться. У них могут быть установлены разные надбавки за стаж работы (если таковые имеются на предприятии). Также работники могут получать разные премии, если результаты их труда по количеству и качеству различаются.

3. В трудовом договоре работодатель указал зарплату не в полном размере, в котором обещал при приеме на работу, часть зарплаты выплачивается "в конверте". Как быть?

Заработная плата (оклад или тарифная ставка) должна быть указана в трудовом договоре в полном размере. В противном случае, во-первых, может иметь место невыплата со стороны работодателя зарплаты в полном объеме, во-вторых, ущемление прав работников, связанных с обязательным социальным страхованием (уменьшение размера выплат по временной нетрудоспособности, при несчастных случаях на производстве, занижение базы для расчета будущей пенсии и др.) и, наконец, занижение сумм обязательных взносов и налогов, уплачиваемых работником и работодателем в бюджет и государственные внебюджетные фонды (Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд обязательного медицинского страхования РФ).

Что касается выплат компенсационного характера (оплата ночных, сверхурочных работ и т.д.) и стимулирующих выплат (премии и т.п.), также являющихся составной частью зарплаты, то их виды и размер могут быть определены как в трудовом договоре, так и в положении об оплате труда (ином аналогичном документе) или коллективном договоре. Если компенсационные и стимулирующие выплаты не определяются непосредственно в трудовом договоре, то в нем должна быть сделана ссылка документ, определяющий эти выплаты (положение об оплате труда, коллективный договор, иной документ).

Если в трудовом договоре указан размер зарплаты не полностью, работник вправе обратить к работодателю с требованием принять дополнительное соглашение к трудовому договору, в котором установить размер зарплаты в полной сумме. При отказе работодателя подписать дополнительное соглашение работник вправе обратиться в суд с требованием об обязании работодателя подписать такое соглашение.

4. Вправе ли работодатель снизить размер или иным образом изменить заработную плату работника в одностороннем порядке и каков порядок оформления данной процедуры?

Система оплаты труда (сдельная, повременная, окладная, тарифная и т.д.), размер оплаты труда, ее составляющие (вознаграждение за труд, компенсационные выплаты, премии и другие стимулирующие выплаты) - это существенные условие трудового договора, заключенного между работником и работодателем.

Работодатель вправе изменить условия трудового договора, в том числе заработную плату в случае, когда прежние условия труда не могут быть сохранены вследствие изменения организационных или технологических условий труда. В остальных случаях изменение условий трудового договора, в том числе зарплаты возможно только по соглашению сторон, выраженному в письменной форме.

К числу организационных изменений могут быть, например, отнесены:

изменения в структуре управления организации;

внедрение определенных форм организации труда (бригадные, арендные, подрядные и др.).

В число технологических изменений условий труда, например, входят:

внедрение новых технологий производства;

внедрение новых машин, станков, агрегатов, механизмов;

усовершенствование рабочих мест;

разработка новых видов продукции;

введение новых или изменение технических регламентов.

Вышеуказанные перечни являются открытыми и носят оценочный характер.

Снижение продаж и ухудшение финансового положения организации не могут являться причинами, позволяющими работодателю в одностороннем порядке изменить размер зарплаты.

Если в организации действительно имели место изменения организационных или технологических условий труда, то работодатель при намерении изменить условия трудового договора в части зарплаты обязан письменно уведомить об этом работников не позднее, чем за два месяца. В письменном уведомлении работодатель обязан указать причины, вызвавшие изменение условий договора в части зарплаты.

Если работник не согласен на изменение зарплаты, то работодатель обязан ему предложить в письменной форме другую (вакантную) должность или работу. Если такой должности или работы у работодателя нет или работник отказывается от такого должности (работы), то трудовой договор с работником подлежит прекращению в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 77 ТК РФ с выплатой работнику выходного пособия в размере двухнедельного среднего заработка.

5. Какую ответственность несет работодатель за задержку зарплаты и в каких случаях? Что делать если работодатель задерживает выплату заработной платы?

Работодатель не вправе задерживать зарплату ни по каким причинам, в том числе в связи с отсутствием денег у организации, с задержкой оплаты услуг организации от ее клиентов и т. д.

Зарплата должна выплачивать не реже чем каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовым договором.

Если работодатель задерживает выплату заработной платы на срок более 15 дней, то работник вправе приостановить работу (за исключением некоторых случаев) на весь период задержки, письменно уведомив об этом работодателя.

За задержку выплаты зарплаты по любым причинам работодатель обязан выплатить работнику проценты (денежную компенсацию) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки. Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором.

Работодатель (организация или индивидуальный предприниматель), а также руководитель или другое ответственное лицо организации за задержку зарплаты могут быть привлечены к административной ответственности (см. Правовое обоснование).

В ряде случаев индивидуальный предприниматель, руководитель или другое ответственное лицо организации за задержку зарплаты могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Работник при задержке заработной платы за защитой своих прав вправе обратиться в территориальный орган Роструда – государственную инспекцию труда, а также в суд.

6. Вправе ли работодатель выплачивать аванс по зарплате за первую половину месяца в небольшой сумме, а затем производить окончательный расчет за месяц в полном объеме с зачетом сумм выплаченного аванса?

Нет, нельзя. Говоря о сроках выплаты зарплаты, Трудовой кодекс не применяет понятие "аванс". В соответствии с Трудовым кодексом РФ заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовым договором.

При этом в понятие "заработная плата" включаются вознаграждение за труд (то есть оплата за фактически отработанное время или за выполненный объем работы), компенсационные выплаты (например, оплата за сверхурочную и ночную работу, за работу в выходные дни и др.), премии и прочие стимулирующие выплаты.

Таким образом, каждая выплата зарплаты должна производиться работодателем с учетом фактически отработанного работником времени (при повременной оплате труда) или выполненного объема работы (при сдельной оплате труда), причитающихся за оплачиваемый период компенсационных выплат.

Что касается стимулирующих выплат (премий и т.п.), то периодичность их выплаты определяется, исходя из оснований и критериев этих выплат (например, если премии являются ежемесячными или ежеквартальными, то выплачивать их два раза в месяц невозможно).

7. В каких случаях и в каком размере работодатель вправе производить удержания из зарплаты?

Перечень случаев удержаний, которые может производить работодатель без согласия работника из заработной платы работника, закрытый и расширительному толкованию не подлежит.

Удержания из заработной платы работника для погашения его задолженности работодателю могут производиться :

для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет заработной платы;

для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного аванса, выданного в связи со служебной командировкой или переводом на другую работу в другую местность, а также в других случаях;

для возврата сумм (в том числе зарплаты), излишне выплаченных работнику вследствие счетных ошибок, а также при невыполнении по вине работника норм труда или простое по вине работника (вина работника должна быть признана органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров);

для возврата заработной платы, излишне выплаченной работнику в связи с его неправомерными действиями, установленными судом;

при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни отпуска (за исключением отдельных оснований увольнения, при которых удержание не производится (см. Правовое обоснование).

Также работодатель может производить удержания из заработной платы работника без согласия работника в других целях (не для погашения задолженности работника перед работодателем), но только в случаях, установленных законами Российской Федерации.

К таким законам, которые устанавливают возможные случаи удержаний из зарплаты работников, в частности относятся:

Налоговый кодекс (удержание налогов из зарплаты работников),

Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ (удержание из зарплаты осужденных),

Семейный кодекс (удержание алиментов),

Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" (удержания по исполнительным листам, приговорам суда и др. исполнительным документам)

и некоторые другие.

Общий размер всех удержаний, производимых работодателем из зарплаты работника без согласия последнего, при каждой выплате зарплаты не может превышать:

70% - при удержании из зарплаты при отбывании исправительных работ, взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, возмещении вреда, причиненного здоровью другого лица, возмещении вреда лицам, понесшим ущерб в связи со смертью кормильца, и возмещении ущерба, причиненного преступлением;

50% - при удержании из заработной платы по нескольким исполнительным листам (прочим исполнительным документам);

20% - в остальных случаях.

По письменному заявлению работника (то есть по желанию работника) работодатель может производить удержание средств из зарплаты этого работника и их перечисление какой-либо организации или гражданину по любому основанию и в любом размере (например, для погашения кредита или займа, полученного работником (в том числе от работодателя), для благотворительных целей, для оплаты товаров, работ, услуг, для оплаты профсоюзных или партийных взносов и т.д.).

8. На какой размер доплаты имеет право работник, который выполняет обязанности временно отсутствующего работника или работу по вакантной ставке?

Размер такой доплаты определяется по договоренности работника и работодателя. Эта договоренность может фиксироваться в дополнительном соглашении к трудовому договору или в приказе (распоряжении) работодателя, изданным с согласия работника (согласие может быть выражено в заявлении или соответствующей отметки на приказе). В соглашении определяется поручаемая сотруднику дополнительная работа, ее объем (если он может быть установлен), срок выполнения такой работы и размер доплаты за нее.

Если работника не устраивает предлагаемая работодателем доплата, то работник вправе отказаться от дополнительной работы.

Но следует помнить, что доплата положена только в том случае, если выполнение работы, о которой идет речь, не входит в обязанности работника по трудовому договору. Например, если по должностной инструкции или трудовому договору заместитель руководителя структурного подразделения должен исполнять обязанности руководителя подразделения при временном отсутствии последнего, то доплата заместителю, если иное не предусмотрено трудовым договором, производиться не будет.