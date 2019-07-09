Выплаты к отпуску: все про налоги

Как учитываются в целях налога на прибыль расходы на дополнительные оплачиваемые отпуска? Можно ли включить премии к отпуску в базу по налогу на прибыль? Каков порядок признания в целях исчисления налога на прибыль расходов на приобретение путевок для работников и их детей? Надо ли начислять на стоимость путевок для работников страховые взносы и какого мнения по этому вопросу придерживаются контролеры и арбитры? Каковы особенности налогообложения материальной помощи, выплачиваемой к отпуску? Нужно ли удерживать НДФЛ и исчислять взносы с суммы оплаты (компенсации) стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно работникам Крайнего Севера?

Учет расходов на дополнительные оплачиваемые отпуска в целях исчисления налога на прибыль

Затраты на дополнительные оплачиваемые отпуска, предоставляемые в соответствии с требованиями Трудового кодекса, учитываются для целей налогообложения прибыли организаций в составе расходов на оплату труда, если:

указанные расходы соответствуют положениям ст. 252 НК РФ;

они не поименованы в ст. 270 НК РФ.

Минфин в Письме от 25.04.2019 № 03-03-06/3/30287 пояснил, чтона основании п. 7 ст. 255 НК РФ к расходам на оплату труда относятся, в частности, расходы в виде среднего заработка, сохраняемого работникам на время отпуска, предусмотренного законодательством РФ.

При этом ст. 116 ТК РФ установлено, что ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются работникам:

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;

имеющим особый характер работы;

имеющим ненормированный рабочий день;

работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;

в других случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами.

Так, ст. 321 ТК РФ устанавливает дополнительные отпуска продолжительностью:

для жителей районов Крайнего Севера — 24 календарных дня;

для жителей местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, — 16 суток;

для жителей прочих районов Севера, где установлены районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате, — 8 суток.

Отметим, что некоторым категориям работников по закону положен удлиненный период оплачиваемого отдыха:

несовершеннолетним работникам (в возрасте до 18 лет) — 31 сутки (ст. 267 ТК РФ);

инвалидам всех групп — 30 суток;

учителям и преподавателям — 42 или 56 календарных дней в зависимости от занимаемой педагогическим работником должности и вида учебного заведения;

работникам оборонной, химической промышленности — от 30 до 40 суток в зависимости от длительности непрерывного стажа;

медицинским работникам, у которых есть риск заражения СПИДом, — 36 суток.

Статья 116 ТК РФ допускает установление для работников удли­ненных отпусков по инициативе работодателя. Такое решение должно быть прописано в локальных актах компании (коллективном договоре, правилах внутреннего трудового распорядка), трудовых договорах.

Если работодатель предусмотрел дополнительный отпуск, он должен оплачиваться. Однако, в отличие от основного оплачиваемого отпуска и дополнительных отпусков, установленных в соответствии с ТК РФ, признать такие расходы в целях налогообложения прибыли нельзя.

К сведению В пункте 24 ст. 270 НК РФ прямо указано, что в расходах для целей налогообложения прибыли организаций не могут учитываться затраты на оплату дополнительно предоставляемых по коллективному договору (сверх предусмотренных действующим законодательством) отпусков работникам, в том числе женщинам, воспитывающим детей. При этом страховыми взносами суммы оплаты дополнительных отпусков, выплачиваемые по инициативе работодателя, облагаются на общих основаниях.

Итак, если дополнительные отпуска предоставляются в соответствии с требованиями трудового законодательства, затраты на их оплату учитываются в составе расходов на оплату труда. Если же организация по своей инициативе оплачивает дополнительные отпуска на основании коллективного договора, она не может учесть эти суммы в расходах по налогу на прибыль. Поэтому организация должна четко различать, закреплена ли за ней обязанность по предоставлению и оплате дополнительного отпуска.

Пример Работнику предоставлен отпуск с 01.06.2019 продолжительностью 35 календарных дней, в том числе: 28 календарных дней — ежегодный основной оплачиваемый отпуск;

7 календарных дней — дополнительный отпуск в соответствии с коллективным договором, предоставляемый сотрудникам, имеющим двух и более детей. Предположим, что сумма выплат за расчетный период (с 01.06.2018 по 31.05.2019) составила 815000руб., исключаемых периодов не было.

Какую сумму отпускных можно признать при налогообложении прибыли?

Средний дневной заработок сотрудника составит 2317,97руб. (815000руб. / 12 мес. / 29,3 дн.).

Сумма отпускных, полагающихся работнику, будет равна:

за основной отпуск — 64903,16руб. (2317,97руб. x 28 кал. дн.);

за дополнительный отпуск — 16225,79руб. (2317,97руб. x 7 кал. дн.).

При налогообложении прибыли можно учесть сумму в размере 64903,16руб.

Разъяснения контролеров по вопросу признания выплат по дополнительным отпускам при исчислении налога на прибыль также представлены в письмах Минфина:

По вопросам применения трудового законодательства РФ (в частности, по вопросу об обязанности предоставления ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков отдельным категориям работников) Минфин в Письме от 17.04.2019 № 03-03-07/27331 рекомендовал работодателям обращаться за разъяснениями в Минтруд, так как на основании п. 1 Положения о Министерстве труда и социальной защиты РФ, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 19.06.2012 № 610, именно это ведомство является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию, в том числе в сфере труда.

О включении премии к отпуску в базу по налогу на прибыль

Минфин в Письме от 18.05.2018 № 03-03-06/1/33512 рассмотрел вопрос об учете в целях налогообложения премий, выплачиваемых работникам к отпуску (выплаты предусмотрены в локальном нормативном акте).

Чиновники ведомства обратили внимание на тот факт, что установленный ст. 255 НК РФ перечень расходов на оплату труда не является закрытым и согласно п. 25этой статьи к расходам на оплату труда относятся также другие виды расходов, произведенных в пользу работника, при условии что они предусмотрены трудовым или коллективным договором.

На основании ст. 135 ТК РФ:

заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда;

системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов, доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы премирования, устанавливаютя коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

С учетом приведенных норм действующего трудового и налогового законодательства выплаты, осуществляемые на основании трудового, коллективного договоров, локального нормативного акта (положения о порядке оплаты труда), могут учитываться в составе расходов на оплату труда для целей налогообложения прибыли организаций (при соответствии критериям п. 1 ст. 252 НК РФи при условии, что такие расходы прямо не поименованы в ст. 270 НК РФ). Следовательно, премии, выплачиваемые к отпуску на основании локального нормативного акта организации, можно отнести к расходам при исчислении налога на прибыль.

Нюансы налогообложения материальной помощи к отпуску

Налог на прибыль. Материальная помощь, выплачиваемая работнику к отпуску, учитывается в расходах на оплату труда. По мнению Минфина, такие единовременные выплаты работникам организации могут уменьшать налоговую базу по налогу на прибыль в соответствии со ст. 255 НК РФ ( письма от 02.09.2014 № 03-03-06/1/43912 от 24.09.2012 № 031106/2/129 ).

При этом должны выполняться следующие условия:

в трудовом (коллективном) договоре прописана возможность выплаты материальной помощи;

сумма материальной помощи зависит от размера зарплаты сотрудника и соблюдения им трудовой дисциплины. То есть она связана с выполнением работником трудовых обязанностей.

В зависимости от метода определения доходов и расходов определяется дата, на которую учитываются эти расходы:

при методе начисления необходимо определить, к прямым или косвенным относятся данные затраты (п. 1 ст. 318 НК РФ). Прямые расходы по общему правилу списываются по мере реализации товаров, работ, услуг, в стоимости которых они учтены, а косвенные — в периоде, в котором они были понесены (п. 1, 2 ст. 318 НК РФ);

при кассовом методе расходы учитываются в момент их фактической оплаты (пп. 1 п. 3 ст. 273 НК РФ).

НДФЛ и страховые взносы. Материальная помощь к отпуску не облагается НДФЛ и взносами в сумме 4000руб. за календарный год. Этот лимит включает материальную помощь, выплаченную по всем основаниям (кроме матпомощи, выплаченной при рождении ребенка, и матпомощи, которая в соответствии с законодательством не облагается НДФЛ и взносами). С суммы, превышающей 4000руб., НДФЛ и страховые взносы исчисляются в общем порядке.

Оплата туристической путевки для работника

Налог на прибыль. Минфин в Письме от 25.01.2019 № 03-03-06/1/4054 разъяснил вопрос о возможности учета в целях исчисления налога на прибыль расходов на приобретение путевок для работников и их детей через агента, который заключает договоры о приобретении туристского продукта. Чиновники указали, что расходы на оплату вышеупомянутых услуг будут учитываться при формировании налоговой базы в случае, если такой договор заключен в соответствии с нормами законодательства РФ.

К сведению Под туристским продуктом следует понимать комплекс услуг по перевозке и размещению, оказываемых за общую цену (независимо от включения в общую цену стоимости экскурсионного обслуживания и (или) других услуг) по договору о реализации туристского продукта (ст. 1 Федерального закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 132-ФЗ)).

Напомним, что с 01.01.2019 согласно п. 24.2 ст. 255 НК РФналогоплательщикам предоставлено право включать в состав расходов на оплату труда для целей налогообложения затраты, понесенные работодателем на оплату услуг по организации туризма и отдыха на территории РФ по договору (договорам) о реализации туристского продукта, заключенному (заключенным) работодателем с тур­оператором (турагентом) в пользу работников (членов их семей).

К сведению В целях применения п. 24.2 ст. 255 НК РФ к членам семьи работника относятся супруг (супруга) работника, его родители, дети (в том числе усыновленные) в возрасте до 18 лет, подопечные в возрасте до 18 лет, а также дети работника (в том числе усыновленные) в возрасте до 24 лет, обучающиеся по очной форме в образовательной организации, бывшие подопечные (после прекращения опеки или попечительства) в возрасте до 24 лет, обучающиеся по очной форме в образовательной организации.

Таким образом, расходы на оплату вышеупомянутых услуг, оказываемых работнику и соответствующим членам его семьи, будут учитываться при формировании базы по налогу на прибыль организаций только на основании договора о реализации туристского продукта, заключенного работодателем с туроператором или турагентом. При этом расходы на оплату аналогичных услуг, в случае если они оказываются на основании договоров, заключенных работодателем непосредственно с исполнителями данных услуг (гостиницами, перевозчиками, экскурсоводами (гидами) и др.), не могут включаться в состав расходов на оплату труда в силу п. 24.2 ст. 255 НК РФ.

С разъяснениями Минфина по данному вопросу можно ознакомиться в письмах:

от 24.01.2019 № 03-03-06/1/3880 «О налоге на прибыль, страховых взносах, НДФЛ при приобретении для работников (членов их семей) туристических путевок, а также об НДФЛ при приобретении для них путевок на санаторно-курортное лечение»; от 02.07.2018 № 03-03-20/45524 «Об учете в целях налога на прибыль расходов на оплату услуг по организации туризма и отдыха по договору о реализации туристского продукта работникам и членам их семей с 01.01.2019»; от 23.05.2018 № 03-03-05/34637 «Об учете в целях налога на прибыль расходов на оплату услуг по организации туризма и отдыха в РФ членам семейработников с 01.01.2019».

Страховые взносы. В Письме от 30.04.2019 № 03-04-05/32077 Минфин высказал мнение, согласно которому работодатель обязан начислить взносы на оплаченную им стоимость туристических путевок для сотрудников. В обоснование своей позиции чиновники привели следующие нормы Налогового кодекса:

на основаниипп. 1 п. 1 ст. 420 НК РФ объектом обложения страховыми взносами для организаций признаются выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию в соответствии с федеральными законами о конкретных видах обязательного социального страхования, в частности, в рамках трудовых отношений;

согласно п. 1 ст. 421 НК РФбаза для исчисления страховых взносов для организаций определяется по истечении каждого календарного месяца как сумма выплат и иных вознаграждений, предусмотренных п. 1 ст. 420 НК РФ, начисленных отдельно в отношении каждого физического лица с начала расчетного периода нарастающим итогом, за исключением сумм, указанных в ст. 422 НК РФ;

перечень не подлежащих обложению страховыми взносами выплат физическим лицам, приведенный в ст. 422 НК РФ, является исчерпывающим.

Минфин обратил внимание, что расходы организации на оплату стоимости туристических птевок работников не включены в перечень не подлежащих обложению взносами сумм, поименованных в ст. 422 НК РФ, следовательно, такие суммы расходов должны облагаться страховыми взносами в общеустановленном порядке.

Контролеры уже высказывали аналогичное мнение:

К сведению Понятие социальной выплаты было определено в Постановлении Президиума ВАС РФ от 14.05.2013 № 17744/12 по делу №А62-1345/2012, в котором сформулированы ее основные признаки: такая выплата предусмотрена коллективным договором;

она не является оплатой труда или вознаграждением за труд, а также стимулирующей выплатой;

она не зависит от квалификации работников, сложности, качества и условий выполнения ими работы.

Судебная практика сложилась до передачи функции администрирования страховых взносов налоговым органам, но суть правил не изменилась, так что можно ориентироваться на нее и в настоящее время. Вместе с тем, учитывая позицию контролеров, доказывать свою правоту организации придется в суде.

Налог на доходы физических лиц. Согласно п. 9 ст. 217 НК РФне подлежат обложению НДФЛ:

суммы полной или частичной компенсации (оплаты) работодателями своим работникам и (или) членам их семей, бывшим работникам, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или старости, инвалидам, не работающим в данной организации, стоимости приобретаемых путевок, на основании которых указанным лицам оказываются услуги санаторно-курортными и оздоровительными организациями;

суммы полной или частичной компенсации (оплаты) стоимости путевок для не достигших возраста 16 лет детей, на основании которых данным лицам оказываются услуги санаторно-курортными и оздоровительными организациями.

Названный пункт содержит ряд условий, при которых возможно освобождение от обложения НДФЛ:

путевки не являются туристическими;

организации, оказывающие санаторно-курортные и оздоровительные услуги, находятся на территории РФ;

расходы на компенсацию (оплату) стоимости путевок в соответствии с НК РФ не отнесены к расходам, учитываемым при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций.

Письме от 24.01.2019 № 03-03-06/1/3880 Минфин уточнил, что согласно ст. 1 Федерального закона № 132ФЗ туризмом являются временные выезды (путешествия) граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства с постоянного места жительства, в частности, в лечебно-оздоровительных и рекреационных целях. С учетом изложенного на стоимость путевок, признаваемых туристскими согласно Федеральному закону № 132ФЗ, положения п. 9 ст. 217 НК РФне распространяются и суммы компенсации (оплаты) стоимости таких путевок подлежат обложению НДФЛ в установленном порядке.

К сведению Суммы компенсации (оплаты) организацией стоимости путевок для физических лиц, за исключением туристских, на основании которых им оказываются услуги санаторно-курортными и оздоровительными организациями, находящимися на территории РФ, освобождаются от обложения НДФЛ по п. 9 ст. 217 НК РФтолько при соблюдении условий, закрепленных в данном пункте.

Ранее разъяснения о том, что стоимость путевок в детские оздоровительные лагеря на территории РФ для детей в возрасте до 16 лет, которая оплачивается за счет средств организации и расходы на оплату которой не учтены для целей налогообложения прибыли, не облагается НДФЛ на основании п. 9 ст. 217 НК РФ, были представлены в Письме Минфина РФ от 01.08.2017 № 03-04-06/48824

Также позиция Минфина по вопросу обложения НДФЛ суммы оплаты (компенсации) стоимости путевок для работников и членов их семей изложена в письмах от 30.04.2019 № 03-04-05/32077, от 22.02.2019 № 03-04-05/11747, от 15.01.2019 № 03-04-06/1107.

Оплата (компенсация) стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно работникам Крайнего Севера

Следует отметить, что для «северян» — работников коммерческих организаций порядок оплаты проезда к месту проведения отпуска и обратно нормативно не установлен (ч. 1 ст. 287, ч. 1 ст. 325 ТК РФ). Работодателям необходимо определить его самостоятельно в локальном нормативном акте (например, в положении об отпусках). В правилах компенсации, разработанных в организации, надо указать:

перечень лиц, имеющих право на компенсацию. В частности, в локальном нормативном акте следует предусмотреть, предоставляется ли такая гарантия неработающим мужу (жене), несовершеннолетним детям работников (ч. 8 ст. 325 ТК РФ);

размер компенсации и порядок ее выплаты;

вид транспорта и вес багажа, стоимость которых компенсируется.

К сведению Компенсация предоставляется один раз в два года. Право на ее получение возникает у работника одновременно с правом на получение основного ежегодного оплачиваемого отпуска (ч. 2 ст. 122, ч. 1 ст. 325 ТК РФ, ст. 33 Закона РФ от 19.02.1993 № 45201 "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях«(далее — Закон РФ № 45201), Апелляционное определение Верховного суда Республики Саха (Якутия) от 22.10.2014 по делу № 33375114).

Налог на прибыль. Налоговым законодательством не преду­смотрены никакие ограничения в части учета в расходах затрат на оплату проезда к месту проведения отпуска работника и членов его семьи. Организация вправе учесть в расходах компенсацию расходов на проезд к месту проведения отпуска и обратно несколькими видами транспорта при условии представления надлежащим образом оформленных проездных документов ( Письмо Минфина РФ от 08.05.2015 № 03-03-07/26687 ).

Вместе с тем для целей налогообложения прибыли в расходы на оплату труда включаются затраты на возмещение проезда работников и лиц, находящихся на их иждивении, к месту использования отпуска на территории РФ и обратно в порядке, предусмотренном работодателем (п. 7 ст. 255 НК РФ). Как видим, учесть в расходах можно только оплату проезда самого работника и неработающих членов его семьи, которые находятся на иждивении работника. Если члены его семьи работают, включить в расходы суммуоплаты их проезда к месту отдыха нельзя (Письмо Минфина РФ от 18.11.2009 № 03-04-0601/300).

К сведению В определениях от 27.10.2008 № 13445/08, от 01.02.2007№ 638/07 ВАС отметил, что согласноп. 3 ст. 217 НК РФне подлежат обложению НДФЛ все виды компенсационных выплат, которые установлены действующим законодательством РФ. В соответствии сост. 325 ТК РФи ст. 33 Закона РФ № 45201для обеспечения правовой и социальной защищенности работников предусмотрены компенсационные выплаты, в том числе компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также членам их семей. Следовательно, суммы оплаты проезда к месту отдыха и обратно работников организаций Крайнего Севера и членов их семей носят компенсационный характер и не облагаются НДФЛ.

Страховые взносы. Компенсация стоимости проезда работника к месту проведения отпуска и обратно не облагается страховыми взносами только для работников из районов Крайнего Севера или приравненных к ним местностей (п. 3 ст. 8, пп. 7 п. 1 ст. 422 НК РФ, ст. 3, пп. 8 п. 1 ст. 20.2 Федерального закона от 24.07.1998 № 125ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (далее —Федеральный закон № 125ФЗ)). Компенсация не облагается страховыми взносами полностью (если работник проводит отпуск на территории РФ) или частично (если работник проводит отпуск за пределами РФ).

При проведении отпуска за границей не облагается страховыми взносами только часть стоимости проезда, рассчитанная от места отправления до пункта пропуска через Государственную границу РФ (международного аэропорта, в котором работник проходит пограничный контроль). Оставшаяся часть стоимости проезда облагается страховыми взносами. Так, взносы нужно начислить в том числе на стоимость перелета, рассчитанную от пункта пограничного контроля в аэропорту до места пересечения самолетом границы РФ (письмо от 15.04.2019 № 03-15-07/26942 (направлено Письмом ФНС РФ от 23.04.2019 №БС-4-11/7798@)).

Стоимость проезда сотрудника не облагается страховыми взносами в размерах, закрепленных в коллективном договоре, локальном нормативном акте или трудовом договоре (ст. 325 ТК РФ, пп. 7 п. 1 ст. 422 НК РФ, пп. 8 п. 1 ст. 20.2 Федерального закона № 125-ФЗ).

К сведению Компенсация стоимости проезда неработающих членов семьи работника из районов Крайнего Севера или приравненных к ним местностей (мужа, жены, несовершеннолетних детей, проживающих с ним) к месту проведения отпуска и обратно не облагается взносами. Размер, условия и порядок выплаты компенсации следует установить в коллективном или трудовом договоре, локальном нормативном акте (ст. 325 ТК РФ, пп. 7 п. 1 ст. 422 НК РФ).

С точки зрения ВС РФ, не имеет значения, кому выплачена компенсация (работнику или члену его семьи) (Решение от 14.06.2018 №АКПИ18-393).

Вместе с тем есть писемо Минфина от 14.06.2018 № 03-15-06/40735, в котором чиновники придерживаются следующего мнения: обложение взносами компенсации за проезд членов семьи работника зависит от того, кому перечислены суммы (работнику или члену его семьи). С учетом разъяснений чиновников в случае проверки у работодателя могут возникнуть разногласия с контролерами. При этом финансисты настаивают на том, что если при наличии обязанности уплатить страховые взносы с сумм оплаты проезда к месту отдыха работодатель этого не сделал, то его могут привлечь к ответственности в виде штрафа и начислить пени (ст. 75, 122 НК РФ, ст. 26.11,26.29 Федерального закона № 125-ФЗ).