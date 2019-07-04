Как отстаивать свою позицию по контрагентам на допросах

В последнее время от налоговых органов участились Уведомления о вызове налогоплательщика на разного рода дачу пояснений по отчетности за предыдущий отчетный период. Обычно в них указано, какого рода пояснения и по каким именно сделкам нужно будет предоставить. Однако иногда в них отсутствует информация даже об этом. В любом случае, нужно иметь в виду, что такие уведомления о вызове подразумевают выявление правомерности сделок.

Вам нужно быть готовым к прохождению допроса по любому контрагенту, за предыдущий отчетный период, возможно даже за предыдущий отчетный год.

В связи с появлением и постоянной перестройкой нового программного обеспечения налоговых органов эти запросы иногда сделаны даже по тем сделкам, которые имеют достаточное документальное подтверждение и экономическое обоснование.

Большей частью, это обусловлено тем, что вы с вашими контрагентами не действуете обоюдно правильно. Например, в моем опыте была такая ситуация. Уведомление о вызове пришло в начале нашему поставщику, в силу его отсутствия в городе, он не смог обеспечить явку по данному уведомлению, а его бухгалтер не предупредила налоговый орган по каналам электронного документооборота, что директор в командировке. Далее налоговый орган прислал уведомление нашей организации, а мы в свою очередь подготовили директора и тот отправился давать пояснения по этой сделке.

Хватило того, что поставщик не смог обеспечить явку или пояснить вовремя неявку, в итоге проверяющий предъявил это Уведомление в нашу сторону.

Еще был случай, когда при вводе данных отчетности в базу налогового органа нашего поставщика декларация отобразилась с нулевыми данными. С их стороны никто никаких своевременных действий предпринято не было, нас тоже никто не предупредил об этом. Через две недели нас завалило требованиями, а потом пришло уведомление о вызове. Хорошо, что мы были в режиме рабочей связи с этим поставщиком ежедневно и смогли совместными усилиями выйти из положения. Попросили подать их корректировку, после чего директору ничего пояснять не пришлось.

Несколько советов, которые помогут пройти такой допрос из моего опыта, если вас вызывают в налоговую:

Проявите должную осмотрительность при выборе контрагента, а именно используйте все доступные сервисы для его проверки, а также проверки сведений по руководящему составу, юридическому адресу. Я использую nalog.ru в бесплатном режиме и все сервисы на этом сайте, есть платные сервисы у любого оператора: СБИС, Контур. Банки сейчас предоставляют в открытом доступе информацию о контрагенте. В вашем интернет-банке горит индикатор контрагента определенного цвета, обратите внимание на эту информацию, если банк предоставляет такой функционал. Данные проверки контрагента собираются в начале цикла сделки, это очень важно! Сохраняются постоянно в скан/фото/скриншот вариантах обязательно. Это поможет доказать налоговому органу вашу осторожность в выборе контрагента и уменьшит количество ее вопросов по сделке к вам. Запросите, сохраните в нескольких форматах и вариантах пакет учредительных документов, а также паспорта учредителей, любую уникальную информацию о контрагенте (бренд, лицензии, прайс-листы, коммерческое предложение и т.п.) Пропишите полностью весь цикл сделки. Директору при опросе необходимо владеть четкой информацией от начала сделки до конца, вплоть до ФИО всех лиц, их контактов участвующих в сделке, а так же о наличии складских помещений, погрузочно-разгрузочных работ, упаковке, сборке, доставке и т.д. При необходимости документы по сделке можно и нужно предоставить в электронном виде при дополнительном запросе, совсем не обязательно возить их с собой в налоговую. И помните, что лишнюю информацию без требования инспектора давать при пояснении не нужно. Партнерские отношения в бизнесе, — это не односторонний процесс. Обязательно предупредите вашего контрагента о наличии запросов и Уведомлений в ваш адрес касаемо сделки с ним. Проговорите, а лучше сохраните в переписке всю информацию по запрошенным сделакам. Если вам совместно удастся разобраться в причине возникновения, то визита в налоговую можно избежать вообще, как и дальнейших требований в ваш адрес. Информация о сделке не надо обязательно хранить в памяти, на каждую сделку есть документальное подтверждение, на каждое действие с вашей стороны в выборе бизнес-партнеров должно быть такое документальное подтверждение. На Уведомление о вызове вы можете отправить через оператора электронного документооборота ответ с приложением всех вышеуказанных документов, с письмом на фирменном бланке организации с текстом: «По характеру сделки предоставляем пояснения об экономическом смысле сделки с приложением документов, а также сообщаем об отсутствии временного режима для дачи пояснений лично должностным лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени организации, ввиду его отсутствия...». Чем больше сведений вы отправите в приложении в подтверждении фактов вашей осмотрительности, тем большая вероятность того, что налоговая не пришлет новое Уведомление о вызове, и вам не придется туда ездить. Но самое главное, что вы в любом случае выиграете время для себя и своего контрагента, чтобы исправить ситуацию.