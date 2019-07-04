Клерк.Ру

«Ночной бухгалтер». Какие глюки у АСК НДС-2

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Неожиданное мнение про систему контроля за НДС. Оказывается, никакого всевидящего ока нет: налоговики едва справляются.

Хаос и НДС

Крутой пост сегодня разместил на «Клерке» Михаил Жуховицкий. Там куча инсайда про программу, которой налоговики так любят нас всех пугать.

Михаил рассказал о глюках АСК НДС и АИС. И еще почему с НДС ещё долго будет бардак.

Вот пара цитат на затравку:

— «Из 150 тысяч налоговиков в стране НДС занимаются 15 тысяч. Из них 90% разносят бумажки и вообще не понимают, о чём речь. Остается 1500 человек. На всю Россию. На все регионы»,

— «Сама программа, АИС Налог 3, через которую происходит выгрузка — это неимоверно глючная штука. Иногда она вырубается по всей России. Бывает, АИС работает лишь несколько часов в день».

— «Движения средств по счетам видно онлайн и АСК НДС будет автоматом делать сверку со счетами-фактурами? Нет, не будет».

Читайте.

Мошенники, пенсионеры и Сбер

Два материала про то, как нас стараются надуть.

1. Голосовой помощник Сбербанка может подсказывать мошенникам?

Сервис в некоторых случаях позволяет узнать баланс карты и последние трансакции жертвы.

2. Как мошенники обманывают московских пенсионеров.

Набирает обороты новая волна мошенничеств.

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Допросы, допросы и допросы

Их становится больше.

Налоговики стали массово слать уведомления о вызове на разного рода дачу пояснений по отчетности за предыдущий период.

Из-за сбоя стали вызывать даже по абсолютно белым сделкам.

Эксперт дает 7 лайфхаков, как вести себя на таких «беседах».

Паспорта, карточки и чипы

Электронные паспорта появятся в 2021 году.

У властей три варианта, какими они будут:

1) Пластиковые карты с чипом с отпечатком пальца и ЭЦП.

2) Пластиковые карты с чипом с отпечатком пальца и ЭЦП плюс мобильное приложение с цифровым профилем.

2) Вообще без физического носителя.

Классно написали в комментах: «Удобно, чик на кнопку и нет человечка».

Опыт ФНС по цифровизации показывает, что это вполне реально.

Ваша против цифровых извращений редакция

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