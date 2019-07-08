Десять писем чиновников, которые помогут бухгалтеру заполнить форму 6-НДФЛ

Для удобства собрали разъяснения в таблицу.
|№
Выводы чиновников
Реквизиты писем
|1.
|Последний 6-НДФЛ по закрытому ОП нужно сдать за квартал, в котором ОП снято с учета. За следующие периоды отчитываться не надо. В 6-НДФЛ следует указать код по месту нахождения — 220 и ОКТМО подразделения, КПП и код инспекции организации. В расчете нужно отразить только те доходы, налог с которых удержан до закрытия ОП
|Письмо ФНС РФ от 22.05.2019 № БС-4-11/9619@
|2.
|Если нужно пересчитать НДФЛ по работникам уже ликвидированного обособленного подразделения, то сдать уточненный расчет 6-НДФЛ нужно по месту учета головной организации. Указать в нем нужно ее КПП. А вот ОКТМО следует внести закрытого обособленного подразделения
|Письмо ФНС РФ от 13.03.2019 № БС-4-11/4405@
|3.
|ФНС дополнила контрольные соотношения для проверки 6-НДФЛ. Налоговики предлагают сравнивать данные из расчета со сведениями из РСВ, а именно: разница показателей строки 020 и строки 025 из 6-НДФЛ должна быть больше или равна значению строки 030 приложения 1 раздела 1 РСВ. Это соотношение применяют к отчетному периоду по налоговому агенту в целом, включая обособленные подразделения
|Письмо ФНС РФ от 20.03.2019 № БС-4-11/4943@
|4.
|Работодатель выявил, что в прошедшем году ошибся и не удержал НДФЛ с выплаты сотруднику. Данный работник все еще трудится в организации. В такой ситуации налог нужно удержать при выплате доходов в текущем году. Сообщать о невозможности это сделать в прошлом году не требуется. Кроме того, надо будет уточнить 6-НДФЛ и скорректировать 2-НДФЛ
|Письмо ФНС РФ от 24.04.2019 № БС-3-11/4119@
|5.
|Как отразить в 6-НДФЛ выплаты, назначенные по решению суда уволенному работнику. Отчитаться придется в отношении зарплаты и компенсации за неиспользованный отпуск. А вот компенсацию за нарушение срока выплаты заработной платы и сумму возмещения морального вреда как доходы, не подлежащие обложению НДФЛ на основании ст. 217 НК РФ, в расчете 6-НДФЛ показывать не нужно
|Письмо ФНС РФ от 11.04.2019 № БС-4-11/6839@
|6.
|Если организация встала на учет в ИФНС по месту нахождения каждого обособленного подразделения, то НДФЛ с доходов работников ОП должны быть перечислены в бюджет по месту учета каждого из них. Справки 2-НДФЛ и расчет 6-НДФЛ, заполненные по каждому обособленному подразделению, должны быть представлены по месту учета каждого обособленного подразделения
|Письмо ФНС РФ от 25.04.2019 № БС-4-11/8062@
|7.
|Со среднего заработка, присужденного за время вынужденного прогула, нужно исчислить НДФЛ. Удерживать его надо только тогда, когда суд разделил в решении суммы, которые нужно перечислить сотруднику и в бюджет. Если же в решении общая сумма, надо сообщить в налоговую и работнику о том, что вы не можете удержать НДФЛ. Доход нужно отразить в 6-НДФЛ за тот период, в котором его выплатили. Подавать «уточненки» за время вынужденного прогула не нужно
|Письмо ФНС РФ от 14.01.2019 № БС-4-11/228
|8.
|Если заработная плата работникам за март, начисленная в марте, выплачена в апреле, то данная операция в расчете 6-НДФЛ за полугодие отражается по строке 070 раздела 1, а также по строкам 100–140 раздела 2
|Письмо ФНС РФ от 13.12.2018 № БС-4-11/24355@
|9.
|Вознаграждения по гражданско-правовым договорам нужно включать в расчет 6-НДФЛ за период, в котором они были выплачены физлицу, поскольку днем фактического получения таких доходов является дата их выплаты (пп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ). Дата подписания акта по выполненным работам, оказанным услугам значения не имеет
|Письмо УФНС РФ по г. Москве от 16.01.2019 № 20-15/003917@
|10.
|При предоставлении имущественного вычета подавать уточненный расчет 6-НДФЛ не нужно. Например, если налог был удержан в I квартале, а его возврат произведен в апреле, уточненный расчет за I квартал не заполняется, так как предоставление вычета отражается в расчете за полугодие
|Письмо ФНС РФ от 17.09.2018 № БС-4-11/18095
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