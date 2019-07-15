Как оформить иностранца на работу и не получить штраф – пошаговая инструкция

Мы же считаем, что это не повод отказываться от иностранных рабочих раньше времени, и поэтому делимся нашей инструкцией по оформлению безвизовых иностранцев из ближнего зарубежья на работу, которую нам помогло составить кадровое агентство «ЗаШтатом», специализирующееся на работе с мигрантами.

Скачать таблицу штрафов можно здесь .

При этом некоторые работодатели просто не могут позволить себе иностранных рабочих только потому, что банально не знают, как правильно оформить мигранта на работу. Или у них нет миграционных и кадровых специалистов. Или боятся получить штраф, случайно нарушив миграционное законодательство. А штрафы действительно страшные – до 1 000 000 рублей за каждого нелегала, то есть за каждого неоформленного или неправильно оформленного иностранца на объекте.

На сегодняшний день в России сформировалась тенденция привлечения иностранной рабочей силы работодателями – все чаще организации из самых разных отраслей хотят, чтобы на них работали иностранные мигранты.

Итак, есть 2 способа легализовать труд мигранта, приняв его на работу:

Инструкция по приему и оформлению мигрантов на работу в штат вашей организации

Скачать инструкцию можно здесь.

1. Встать на учет в ГУВМ МВД в качестве работодателя мигрантов.

Юридическое лицо или ИП подает пакет документов в территориальное отделение ГУВМ МВД на аккредитацию в качестве работодателя мигрантов.

2. Определить статус иностранного гражданина.

Порядок и правила оформления иностранца на работу зависят от его статуса в РФ. Их (статусов) три:

Временно пребывающий в РФ – гражданин другой страны, приехавший по визе либо без визы и находящийся в стране на основании патента или разрешения на работу.

Временно проживающий в РФ – гражданин другой страны, которому было предоставлено разрешение на временное проживание.

Постоянно проживающий в РФ – гражданин другой страны, которому был предоставлен вид на жительство сроком на 5 лет или на основании договора ЕАЭС.

Далее мы подробно рассмотрим правила оформления на работу иностранцев в статусе «временно пребывающий», как наиболее многочисленной и распространенной группы.

3. Определить гражданство и режим пребывания в РФ.

Безвизовый режим пребывания в РФ – для граждан следующих стран: Белоруссия, Южная Осетия, Абхазия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Украина, Узбекистан. Визовый режим пребывания в РФ – для граждан всех остальных стран.

4. Проверить и оформить недостающие миграционные документы.

У иностранного гражданина должны быть следующие документы:

Для оформления мигрантов из стран с визовым режимом

Загранпаспорт

Миграционная карта

Разрешение на работу

Регистрация

ИНН

Полис ДМС

СНИЛС (оформляет работодатель)

Для оформления мигрантов из стран с безвизовым режимом

Загранпаспорт

Регистрация

Патент на работу

Миграционная карта

ИНН

Полис ДМС

Чек об оплате патента

СНИЛС (оформляет работодатель)

Для оформления граждан Белоруссии, Киргизии, Армении и Казахстана (ЕАЭС)

Загранпаспорт

Миграционная карта

Регистрация

ИНН

Полис ДМС/ОМС

СНИЛС (оформляет работодатель)

Важно! Все документы должны быть действительны весь период работы сотрудника в организации.

Важно! В случае приема на работу иностранца, у которого нет полного пакета разрешительных документов или мигранта с просроченными документами, работодателю грозит штраф до 1 000 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.

5. Оформить сотрудника в штат.

5.1. Получить письменное согласие на обработку персональных данных.

5.2. Ознакомить работника с локальными нормативными актами (ЛНА) работодателя:

правила внутреннего трудового распорядка;

коллективный договор;

иные локальные нормативные акты, непосредственно связанные с трудовой деятельностью работника (положение об оплате труда, положение о премировании, положение о защите персональных данных сотрудника, должностные инструкции, положение об организации работы по охране труда в организации, программа вводного инструктажа, программа первичного инструктажа на рабочем месте, вводный инструктаж по ГО и ЧС и пр.).

Важно! Работник должен ознакомиться под роспись с ЛНА до подписания трудового договора.

5.3. Заключить трудовой договор с иностранным гражданином. Разъяснить условия (основания) расторжения трудового договора.

Данные о работнике в трудовой договор рекомендуется вносить из разрешения на работу или патента, где информация указана на русском языке.

Важно! Имя иностранца в трудовом договоре и разрешении на работу или патенте на работу должны совпадать. В противном случае сотрудники ГУВМ МВД расценят расхождение как привлечение мигранта к работе без разрешительного документа и оштрафуют организацию на сумму до 1 миллиона рублей или приостановят деятельность компании на срок до 90 суток.

В договор обязательно должны быть внесены сведения о патенте/разрешении на работу: серия, номер, дата выдачи, срок действия, кем выдан.

В договоре также должны быть реквизиты полиса ДМС или договора о медицинских услугах.

Договор должен быть оформлен на неопределенный срок. Оформлять срочный контракт можно только в случаях, перечисленных в ст. 59 ТК РФ, например, при сезонных работах. То, что патент/разрешение на работу действует ограниченное время, не дает право работодателю оформить с иностранцем срочный договор. Это прописано в ст. 327.1 ТК РФ.

Важно! Когда срок действия разрешительных документов истечет, мигрант должен быть незамедлительно уволен, иначе будет штраф за каждого нелегала до 1 миллиона рублей.

5.4. Издать приказ о приеме работника на работу и ознакомить с ним работника под роспись.

5.5. Провести инструктажи по охране труда (ОТ), ознакомить со специальной оценкой условий труда на рабочем месте (СОУТ).

5.6. Внести запись о приеме на работу в трудовую книжку иностранца.

Важно! Если у мигранта нет трудовой книжки установленного образца, то выдать ее должен работодатель.

5.7. Оформить личную карточку работника (форма Т-2).

В ней работник ставит свою подпись в подтверждение того, что он ознакомлен с записью в трудовой книжке.

5.8. Провести инструктажи по ГО и ЧС, ППБ и пр.

6. Уведомить ГУВМ МВД о заключении трудового договора с иностранцем.

Работодатель обязан уведомить ГУВМ МВД о заключении трудового договора или гражданско-правового договора с иностранным гражданином не позднее трех рабочих дней с даты подписания договора иностранцем.

Важно! Неуведомление или несвоевременное уведомление ГУВМ МВД (ФМС) ведет к штрафу до 1 миллиона рублей или приостановке деятельности организации на срок до 90 суток.

Скачать бланк уведомления можно здесь.

7. Начислить и выплатить налоги и взносы с зарплаты мигранта.

За трудоустроенного иностранного гражданина, находящегося в статусе временно пребывающего, прибывшего на территорию РФ в порядке, не требующем получения визы, работодателю необходимо ежемесячно перечислять следующие налоги и страховые взносы:

НДФЛ – 13%

Взносы в ПФР – 22%

Взносы в ФСС – 1,8-2,9%

Взносы в ФФОМС – 0-5,1%

Важно! Заработная плата сотрудника должна быть не ниже среднеотраслевой ставки или установленного в регионе минимума (МЗП). Для Санкт-Петербурга в 2019 году МЗП составляет 18 000 рублей в месяц при полной занятости.

Кроме того, нельзя платить разную зарплату иностранцам и россиянам, находящимся на одинаковой должности. В противном случае зарплатные комиссии заставят доначислить заработную плату сотрудникам, выплатить все «сэкономленные» налоги и выставят штраф 20% от суммы невыплаченных налогов.

Важно! Все налоги и отчетности должны быть сданы вовремя и в правильной форме. И стоит помнить о том, что отчетности для российских и иностранных граждан отличаются.

Кроме того, фамилия иностранного гражданина в СНИЛС и патенте зачастую пишется разными способами. ГУВМ МВД (ФМС) и налоговая требуют, чтобы в их документации запись фамилии иностранного гражданина была идентична записи в патенте или разрешении на работу, а вот ПФР требует, чтобы написание совпадало с записью в СНИЛС.

Это вызывает массу сложностей для бухгалтера, так как часть отчетов приходится исправлять вручную и проставлять другое написание фамилии.

8. Проверить чеки мигрантов об уплате НДФЛ по патенту на работу и регистрацию.

Ежемесячно мигрант должен вносить авансовый платеж по патенту, при просрочке оплаты даже на 1 день патент автоматически аннулируется, и сотрудник становится нелегалом, не имеющим право осуществлять трудовую деятельность на территории РФ.

После каждого нового чека об оплате патента мигрант должен продлевать миграционный учет на период оплаты патента на работу, поэтому этот документ тоже нужно внимательно отслеживать.

9. Уволить иностранца с работы.

Рассмотреть основания прекращения трудового договора. Издать приказ об увольнении/расторжении трудового договора иностранного гражданина, в котором иностранный работник ставит свою подпись. Иностранный гражданин ставит подпись в карточке сотрудника (Т-2) в разделе XI. Сделать в трудовой книжке запись об увольнении иностранного гражданина с работы. Получить подпись работника в журнале, подтверждающую получение трудовой книжки на руки. Выдать трудовую книжку иностранному гражданину. Выдать в день увольнения иностранному гражданину справки о получении заработной платы за весь период его работы, в т.ч. дополнительные документы по запросу работника. Произвести в день увольнения полный расчет заработной платы и компенсации за неиспользованный отпуск, если таковой имеется.

10. Уведомить ГУВМ МВД об увольнении иностранного сотрудника.

Работодатель обязан уведомить ГУВМ МВД о прекращении действия трудового договора с иностранцем не позднее трех рабочих дней со даты расторжения договора.

Важно! Неуведомление или несвоевременное уведомление ГУВМ МВД (ФМС) ведет к штрафу до 1 миллиона рублей или приостановке деятельности организации на срок до 90 суток.

Скачать бланк уведомления можно здесь.