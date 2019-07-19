Аннулирование трудового договора: когда разрешено и как оформить

Бывают случаи, когда человек устроился на работу, заключил трудовой договор, но на работу не вышел: передумал, заболел... В подобных случаях законодательством предусмотрено право работодателя отказаться от такого работника — аннулировать трудовой договор. Но, как показывает судебная практика, работодатели применяют это право и где надо, и где не надо. Поэтому напомним, в каких случаях можно аннулировать трудовой договор, каков порядок аннулирования и как оно оформляется.

Обязательные условия аннулирования

Основанием возникновения трудовых отношений является трудовой договор. Он вступает в силу со дня подписания работником и работодателем (ч. 1 ст. 61 ТК РФ).

День, когда новичок должен приступить к работе, может быть установлен в трудовом договоре. Например, договор заключен 25 июня, а в качестве дня выхода на работу стороны определили 30 июня. Законодательством это не запрещено.

Если работник и работодатель не определили день выхода, он автоматически наступит на следующий рабочий день. То есть, если трудовой договор заключен 25 июня, приступить к исполнению обязанностей надо 26 июня.

Если же новый работник не приступил к работе в положенный день, ст. 61позволяет работодателю право аннулировать трудовой договор, причем независимо от причины отсутствия работника. Договор в этом случае считается незаключенным.

К сведению В редакции этой статьи 2013 года аннулировать трудовой договор можно было, только если работник не вышел на работу без уважительной причины.

Особое внимание обратим на слова «приступил к работе». Они означают, что для того, чтобы трудовой договор вступил в действие, работник должен не только прийти на работу, но и начать ее выполнять. И если он занимался ею хотя бы час, а потом решил, что это «не его», и ушел, аннулировать трудовой договор работодатель уже не сможет. Вернее, сможет, но если работник обратится в суд, аннулирование будет признано незаконным. При этом некоторые работодатели аннулируют трудовые договоры, даже когда новичок успел отработать неделю или больше.

Как уже было отмечено, не влияют на обоснованность аннулирования причины невыхода работника. То есть даже если работник заболел и принес больничный, работодатель сможет аннулировать трудовой договор. Все зависит от его решения.

И наконец (опять же в отличие от предыдущей редакции ст. 61 ТК РФ) принятие решения об аннулировании не ограничено по времени. Раньше аннулировать трудовой договор можно было только в течение недели, сейчас сделать это можно хоть через месяц. Главное, чтобы за это время новичок не пришел и не приступил к работе. Тем не менее, затягивать с аннулированием не советуем, если уж принято такое решение.

Можно выделить два условия, необходимые для правомерного аннулирования трудового договора:

Наличие заключенного трудового договора. Работник не приступил к выполнению трудовых обязанностей в день, который является для него днем начала трудовых отношений.

Никаких других оснований для аннулирования нет. Тем более нельзя применять аннулирование, если основания для увольнения работника иные.

Так, работодатель (МОУ СОШ) заключил трудовой договор с учителем. Через несколько дней был издан приказ об аннулировании договора. Но работодатель не только не принял во внимание, что работник уже отработал день, но и, выяснив, что учителя оформили на занятую совместителем ставку, уволил учителя по п. 11 ч. 1 ст. 77 ТК РФ — за нарушение правил заключения трудового договора. В этом случае незаконными были признаны и приказ об аннулировании, и увольнение по п. 11 ч. 1 ст. 77. В результате работник был восстановлен (Апелляционное определение Челябинского областного суда от 09.04.2019 по делу № 114293/2019).

В другом случае работник обратился в суд с иском о взыскании с работодателя зарплаты за отработанный период. А работодатель подал встречный иск о признании трудового договора незаключенным, поскольку работник при трудоустройстве не представил документ о квалификации. Конечно, работодателю в этом было отказано (см. Апелляционное определение Московского городского суда от 18.12.2017 по делу № 33-52092/2017).

Правила оформления

Хотя трудовым законодательством процедура оформления аннулирования не установлена, оно необходимо: если не составлять никаких документов, отменяющих трудовой договор, он будет считаться действующим. Не следует при этом трудовой договор уничтожать, как делают некоторые работодатели, ведь у работника останется свой экземпляр. Все нужно сделать официально.

К сведению Роструд в Письме от 19.12.2007 № 5203-6-0 указывал, что при аннулировании трудового договора работодателем издается приказ. При этом запись в трудовой книжке не делается.

В любом случае сначала необходимо зафиксировать факт того, что новый сотрудник не приступил к своей работе. Таким документом может быть акт, который составляется и подписывается сотрудниками организации (не менее трех человек), докладная, служебная записка, составленная руководителем подразделения, в котором должен был работать новичок, или кадровым работником.

На основании этих документов работодатель вправе принять решение об аннулировании. Однако аннулировать трудовой договор в этот же день не рекомендуем, поскольку сотрудник еще может

выйти и начать работу. В таком случае на основании имеющихся документов (акт, докладная) он может быть уволен за прогул (если только не отсутствовал по уважительной причине).

Приведем образец акта об отсутствии работника.

Муниципальное казенное учреждение «Горводоканал» (МКУ «Горводоканал») АКТ № 24/1 о том, что работник не приступил к работе в день ееначала 24.06.2019 Новгород Время составления: 17 часов 00 минут. Мы, нижеподписавшиеся начальник отдела кадров Волкова О.Н., главный бухгалтер Петрова М.В. и секретарь Климова В.Н., составили настоящий акт о том, что сегодня, 24.06.2019, юрист Борисов Максим Александрович в нарушение условия п. 1.2 трудового договора от 15.06.2019 № 15/063 не вышел на работу 24.06.2019 в офис, находящийся по адресу г. Новгород, ул. Ямская, д. 5, и отсутствовал на рабочем месте в течение всего рабочего дня, а именно с 8.00 до 17.00. На звонки по телефону он не отвечал. Начальник отдела кадров Волкова О.Н. Волкова Главный бухгалтер Петрова М.В. Петрова Секретарь Климова В.Н. Климова

Если руководитель организации принимает решение аннулировать трудовой договор, издается соответствующий приказ в произвольной форме. Если работодатель уже успел издать приказ о приеме сотрудника на работу, его также придется отменить. Сделать эти два действия можно одним приказом. Приведем образец.

Муниципальное казенное учреждение «Горводоканал» (МКУ «Горводоканал») ПРИКАЗ от 26.06.2019 № 26к Новгород Об аннулировании трудового договора ПРИКАЗЫВАЮ: 1. Аннулировать трудовой договор от 15.06.2019 № 15/063, заключенный с юристом Борисовым Максимом Александровичем, в связи с тем, что он не приступил к работе в день ее начала, установленный п. 1.2 трудового договора 24.06.2019. 2. Отменить приказ о приеме на работу Борисова М.А. от 24.06.2019 № 24к. 3. Специалисту отдела кадров Гордеевой М.В. направить уведомление об аннулировании трудового договора Борисову М.А. 4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника отдела кадров Волкову О.Н. Основания: Докладная записка начальника отдела кадров Волковой О.Н. от 24.06.2019 № 3. Акт о том, что работник не приступил к работе в день ее начала, от 24.06.2019 № 24/1. Директор Ильин В.И. Ильин С приказом ознакомлены: Начальник отдела кадров Волкова, О.Н. Волкова 26.06.2019 Специалист отдела кадров Гордеева, М.В. Гордеева 26.06.2019

Несмотря на отсутствие требований об ознакомлении несостоявшегося работника с приказом об аннулировании трудового договора, считаем, что сделать это необходимо. Поэтому, если он впоследствии появится на работе, его нужно ознакомить с этим приказом под подпись. Если же он так и не появился, следует направить ему уведомление о том, что трудовой договор с ним аннулирован, или копию приказа. Сделать это нужно заказным письмом с уведомлением и описью вложения.

На трудовом договоре рекомендуем сделать отметку, например «Трудовой договор аннулирован приказом от 26.06.2019 № 25к», и заверить ее подписью и печатью организации.

Нужно ли хранить аннулированный трудовой договор и приказ о приеме на работу? Если да, то сколько?

Сроки, в течение которых нужно хранить документы по личному составу, указаны в ст. 22.1 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации«и Перечне типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, утвержденном Приказом Минкультуры РФ от 25.08.2010 № 558 (далее — Приказ № 558). Аннулированные договоры в данных документах не поименованы. Поскольку физическое лицо в случае аннулирования трудового договора так и не становится работником организации, считаем, что этот документ можно отнести к документам лиц, не принятых на работу.

В соответствии с п. 663 Приказа № 558 документы лиц, не принятых на работу (анкеты, автобиографии, листки по учету кадров, заявления, рекомендательные письма), хранятся 3 года.

Если вдруг работодатель внес в трудовую книжку запись о приеме на работу, ее следует признать недействительной в порядке, указанном в п. 1.2 Инструкции по заполнению трудовых книжек, утвержденной Постановлением Минтруда РФ от 10.10.2003 № 69.

Обратите внимание Не следует торопиться с внесением записи о приеме на работу, на это у работодателя есть 5 дней (абз. 1 п. 3 Правил ведения и хранения трудовых книжек, письмо Роструда от 19.12.2007 № 5203-6-0).

Кроме этого, если трудовая книжка осталась у работодателя (а скорее всего, работник при подписании трудового договора ее уже предоставил), он обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за ней либо дать согласие на отправление ее по почте. Считаем, что уведомления о том, что трудовой договор с работником аннулирован, и о том, что работнику предлагается прийти за трудовой книжкой, можно объединить в одно. Приведем образец такого уведомления.

Муниципальное казенное учреждение М.А. Борисову. «Горводоканал» Ул. Горького, д. 5, кв.12, (МКУ «Горводоканал») г. Новгород, 123456 от 28.06.2019 № 2806 Уважаемый Максим Александрович! В связи с тем, что Вы не приступили к работе в день начала работы, 24 июня 2019 г., трудовой договор с Вами от 15.06.2019 № 15/063 аннулирован 26 июня 2019 г. и считается незаключенным. Уведомляем Вас о необходимости получить трудовую книжку в отделе кадров МКУ «Горводоканал». Вы также можете дать согласие на отправление трудовой книжки по почте на указанный Вами адрес. Приложение: копия приказа от 26.06.2019 № 26/к. Директор Ильин В.И. Ильин

Также следует помнить, что по письменному обращению работника, не получившего трудовую книжку после увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее 3 рабочих дней со дня обращения работника (ст. 84.1 ТК РФ).

Если работник заболел

Когда работодатель решил аннулировать трудовой договор с работником, а тот принес больничный, работник имеет единственное право: на его оплату (ч. 4 ст. 61 ТК РФ).

Если работник в течение 30 дней со дня аннулирования трудового договора принесет листок временной нетрудоспособности, работодатель будет обязан выплатить ему соответствующее пособие за первые 3 дня нетрудоспособности (ст. 5 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»).

Пособие выплачивается со дня, с которого работник должен был приступить к работе, до дня аннулирования трудового договора, но не более чем за 75 календарных дней (за исключением заболевания туберкулезом).

К сведению Строка листка нетрудоспособности «Дата начала работы» остается пстой, если работник трудится в организации, и заполняется, если трудовой договор был аннулирован, так как работник заболел. В этой строке нужно указать дату (число, месяц и год), с которой новичок должен был приступить к работе (если заболевание или травма наступили в период со дня заключения трудового договора до дня его аннулирования).

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В заключение темы аннулирования трудового договора еще раз отметим, что аннулировать можно только заключенный трудовой договор и только тогда, когда работник не приступил к работе. А также рекомендуем при заключении трудового договора не торопиться издавать приказ о приеме на работу сразу, на это у вас есть 3 дня, и тем более не вносить запись в трудовую книжку. Тогда в случае невыхода новичка аннулировать трудовой договор будет несколько проще.