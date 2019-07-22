Клерк.Ру

Как избежать нудной переписки с банком, сэкономить деньги и нервы

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк. ру

В новом форуме «Клерка» автор Александр Белов дает советы, как выстороить отношения с банком таким образом, чтобы не беспокоиться о блокировках счетов и 115-ФЗ.

Как выстроить хорошие клиентские отношения со своим банком.

Самое главное при общении с банковскими сотрудниками — учитывайте, что у них нет практического опыта в бизнесе, а вашем тем более и свое мнение о вашей компании они будут формировать, основываясь только на информации из документов и самое неприятное — собственной фантазии!
Чтобы избежать разгула этой фантазии, несколько жизненных советов на основе моей практики.

  1. Когда оформляете документы для открытия расчетного счета, в банковской анкете детальнее указывайте вид деятельности вашей компании. Например, вместо «Оптовая торговля», рекомендуется указать более подробно: «Оптовая торговля мужской и женской обувью, верхней одеждой и текстилем». Если формат анкеты позволяет, желательно также заранее указать источники происхождения денежных средств: "Собственные средства, авансы покупателей, займы учредителей и т.д."
  2. При запросе банком документов, всегда отправляйте вместе с ними подробное пояснительное письмо, в котором простым и доступным языком описывайте суть интересующих банка операций.
  3. При подготовке платежных поручений, максимально подробно указывайте, за что платите. За какие товары, работы услуги. Сейчас недостаточно просто указать "Оплата по договору СМР № ...от...", желательно добавить «за укладку бетона на таком то объекте». Или "оплата по договору поставки № ... от.... за женскую и мужскую обувь (коллекция весна-лето 2019)". Сделайте такие же рекомендации своим партнерам по бизнесу.
    В таком случае у банка снимется большая часть вопросов при мониторинге деятельности вашей компании.
  4. Если у вас не хватает времени подготовить ответ на запрос, отправляйте в банк письмо-ходатайство о продлении срока. Если банк вменяемый, он всегда пойдет вам на встречу. Главное, не сидите «как мышь под веником» и не ждите пока вам отключат б/к за отсутствие ответа.
  5. Если приходит запрос из банка нестандартного содержания, прежде чем отвечать на него обязательно свяжитесь со своим куратором. Он обязательно прояснит ситуацию и проконсультирует, исходя из сложившихся обстоятельств.
  6. Если деятельность вашей компании находится под дополнительным контролем, например, вы ведете ВЭД, обязательно установите хорошие деловые отношения с сотрудниками профильного, в данном случае, Валютного отдела. Тогда у вас появляется замечательная возможность проконсультироваться прежде, чем направить контракты и документы в банк.
И в заключение, всегда проявляйте инициативу в общении с банком! Регулярно общайтесь со своим куратором, он обязательно проинформирует вас об изменениях банковском обслуживании и нормативных документах, а также заходите на сайт и смотрите разделы: новости, тарифы, акции.
Как правило, ситуация всегда меняется, и у вас появляется возможность выбрать для себя более выгодное предложение.

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