Как избежать нудной переписки с банком, сэкономить деньги и нервы

В новом форуме «Клерка» автор Александр Белов дает советы, как выстороить отношения с банком таким образом, чтобы не беспокоиться о блокировках счетов и 115-ФЗ.
Как выстроить хорошие клиентские отношения со своим банком.
Самое главное при общении с банковскими сотрудниками — учитывайте, что у них нет практического опыта в бизнесе, а вашем тем более и свое мнение о вашей компании они будут формировать, основываясь только на информации из документов и самое неприятное — собственной фантазии!
Чтобы избежать разгула этой фантазии, несколько жизненных советов на основе моей практики.
- Когда оформляете документы для открытия расчетного счета, в банковской анкете детальнее указывайте вид деятельности вашей компании. Например, вместо «Оптовая торговля», рекомендуется указать более подробно: «Оптовая торговля мужской и женской обувью, верхней одеждой и текстилем». Если формат анкеты позволяет, желательно также заранее указать источники происхождения денежных средств: "Собственные средства, авансы покупателей, займы учредителей и т.д."
- При запросе банком документов, всегда отправляйте вместе с ними подробное пояснительное письмо, в котором простым и доступным языком описывайте суть интересующих банка операций.
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При подготовке платежных поручений, максимально подробно указывайте, за что платите. За какие товары, работы услуги. Сейчас недостаточно просто указать "Оплата по договору СМР № ...от...", желательно добавить «за укладку бетона на таком то объекте». Или "оплата по договору поставки № ... от.... за женскую и мужскую обувь (коллекция весна-лето 2019)". Сделайте такие же рекомендации своим партнерам по бизнесу.
В таком случае у банка снимется большая часть вопросов при мониторинге деятельности вашей компании.
- Если у вас не хватает времени подготовить ответ на запрос, отправляйте в банк письмо-ходатайство о продлении срока. Если банк вменяемый, он всегда пойдет вам на встречу. Главное, не сидите «как мышь под веником» и не ждите пока вам отключат б/к за отсутствие ответа.
- Если приходит запрос из банка нестандартного содержания, прежде чем отвечать на него обязательно свяжитесь со своим куратором. Он обязательно прояснит ситуацию и проконсультирует, исходя из сложившихся обстоятельств.
- Если деятельность вашей компании находится под дополнительным контролем, например, вы ведете ВЭД, обязательно установите хорошие деловые отношения с сотрудниками профильного, в данном случае, Валютного отдела. Тогда у вас появляется замечательная возможность проконсультироваться прежде, чем направить контракты и документы в банк.
Как правило, ситуация всегда меняется, и у вас появляется возможность выбрать для себя более выгодное предложение.
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