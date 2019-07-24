Как предпринимателю сходить в отпуск и не навредить бизнесу

Предприниматели похожи на суперменов: они запускают бизнесы, преодолевают бюрократические преграды, решают сто вопросов в минуту, но чаще всего они не умеют простой вещи — отдыхать. Точнее, им кажется, что они не могут себе этого позволить. Рассказываем, почему важно все-таки выделять время на отдых, вопреки тревоге «без меня всё рухнет», и как научились это делать те, кто тоже поначалу запрещал себе отпуск.

Почему так сложно уйти в отпуск

Если уж среди наемных работников есть трудоголики, которые не могут позволить себе полноценного отпуска, то что говорить о владельцах собственного бизнеса? Предпринимателям свойственно «сливаться» со своим делом, воспринимать его как ребенка, которого ни на минуту нельзя оставить.

Как правило, первые два-три года в стартапе самые насыщенные, когда буквально всё держатся на основателе. Даже если у него уже есть команда, он все равно сильно вовлечен во все процессы. Он носитель ценностей и критериев качества, он видит образ результата и отвечает за него.

Неудивительно, что при такой вовлеченности в работу собственник бизнеса не позволяет себе ни отпусков, ни выходных. Это логичный этап, он есть в истории практически каждого бизнеса. Но вот в чем парадокс: режим «всё ради дела!» может нанести этому делу ущерб.

История из жизни (с хеппи-эндом)

Когда Мария Осташкова открыла небольшую дизайн-студию, она была готова к трудностям, переработкам и напряженным временам. Однако всё оказалось в разы сложнее, чем она себе представляла. Первый год Мария тащила проект в одиночку и, по ее словам, перестала видеться с семьей, иногда даже ночевала в офисе, похудела на 10 килограммов. Об отпуске и даже выходных не могло быть и речи. Потом Мария взяла помощников, однако бизнес-результаты все равно оставляли желать лучшего: клиентов было мало, средний чек не рос, подрядчики подводили.

Мария считала, что виновата сама, и заставляла себя работать еще больше. «Еще через год я поняла, что я ненавижу свое дело. Мечта стала кошмаром», — признается она.

В поисках себя она стала вести дневник, записывать всё самое ценное, что случилось за день. Оказалось, что это время, проведенное с семьей. Тогда Мария приняла волевое решение работать не больше 8 часов в день и съездить наконец на море с детьми.

Вернувшись после отдыха, она увидела много пробелов в рабочих процессах, которых раньше не замечала. «Мне пришли в голову довольно очевидные идеи, удивительно, что раньше в суете я об этом не думала», — говорит Мария.

Она пересмотрела принципы продаж, сама больше сосредоточилась на продукте, а всю рутину делегировала ассистенту. И вскоре ей улыбнулась бизнес-удача. Проанализировав свой стартап-опыт, Мария стала разграничивать работу и время для себя: начала высыпаться, отдыхать и делать паузы, чтобы снова не потерять бизнес-зоркости.

Хорошо работает тот, кто отдыхает

статью, в которой признался, что считает ошибкой тот слишком напряженный режим работы без отдыха, которого придерживался поначалу: «Я считаю, что был бы более эффективным: лучшим лидером и более сосредоточенным. У меня было бы меньше панических атак и острых проблем со здоровьем. Я меньше конфликтовал бы с коллегами, потому что в целом был бы более сосредоточенным и сдержанным... Короче говоря, у меня было бы больше энергии, и я тратил бы ее более разумными способами... И я был бы счастливее».

Психологи и медики напоминают, что все люди склонны к выгоранию и усталости, поэтому отдыхать просто необходимо. Многие успешные люди из бизнеса также открыто говорят, что отдых — ключ к эффективности, и сожалеют, что не понимали этого раньше. К такому выводу пришел, например, один из основателей Facebook Дастин Московиц. В 2015 году он написал

Кристина Мянд-Лакьяни, сооснователь компании в сфере саморазвития Mindvalley, отмечает, что у предпринимателей-трудоголиков проблема возникает в тот момент, когда им хочется взять перерыв, а они отказывают себе, опасаясь, что «всё рухнет». Гиперответственность приводит к стрессу, а он, в свою очередь, может привести даже к расстройствам психики.

«Если вы как предприниматель уверены, что не можете позволить себе уйти в отпуск, подумайте — какой ресурс сил для вас самый важный? — советует эксперт. — Вероятно, это ваше здоровье, эмоциональное и психологическое состояние и, как следствие, способность принимать эффективные решения. Отказ от отпуска оказывается разрушительным для вашего здоровья, для психики, состояния в целом».

Как подготовиться к отпуску

Многие предприниматели и сами прекрасно понимают, что отказ от отпуска — верный путь к неэффективности в работе. Но как быть, если дел действительно невпроворот и оставить их на кого-то другого невозможно?

Составьте план. Самое простое, но эффективное решение — расставить задачи по приоритетам. Оцените критично, все ли они настолько важные и срочные? Все ли требуют вашего личного участия? Какие задачи вы могли бы делегировать? Какие задачи из тех, которые можете решить только вы, можно передвинуть на период после окончания отпуска? Опирайтесь на команду. Ваша команда — ваш главный ресурс. Подумайте, кто мог бы взять на себя часть ваших задач? Если до сих пор этими задачами занимались только вы, думайте, у кого из сотрудников был аналогичный опыт у других работодателей. А если такого опыта не было ни у кого — у кого из них есть хотя бы потенциал для решения подобных задач. Учитесь делегировать. Да, это сложно. Но воспринимайте это как одно из важнейших умений предпринимателя — рано или поздно вам все равно придется этому научиться, иначе вы никогда не сможете масштабировать бизнес. Скорее всего, переложить на сотрудников часть задач, которыми вы занимаетесь лично, вам мешает страх, что они не справятся, тогда как сами они готовы к большему и хотят расти. Мария Цуркан, руководитель школы руководителей «Я начальник», советует передавать дела членам команды, которым вы доверяете, постепенно: пару недель поработайте с заместителем параллельно. Затем в качестве теста возьмите на рабочей неделе день-два выходных, чтобы проверить, как он без вас справляется. Постарайтесь действительно отдохнуть. Это важно. Если вы будете на связи постоянно, то окажетесь вовлечены в рабочие процессы — как обычно, только удаленно. Это не отдых — у вас не получится перезагрузиться. Решите заранее и предупредите помощника, какие часы в отпуске вы выделите для связи с ним по вопросам, которые без вас не решить. Например, установите, что почту вы будете разбирать один-два часа утром и в другое время, а также по другим каналам связи вас лучше не беспокоить, если только не случился настоящий «пожар». Ваша задача — максимально качественно отдохнуть и восстановиться. Подойдите к ее решению со всей ответственностью руководителя! Это важно для вашего бизнеса.

Если, по вашим ощущениям, вам абсолютно не на кого оставить дела — это повод пересмотреть свой подход к подбору сотрудников. Возможно, до сих пор вы принимали людей только для самых простых линейных операций. Но то, что вы не можете себе позволить уйти в отпуск, — сигнал, что вам нужен помощник, способный взять на себя хотя бы часть ваших ключевых задач. По крайней мере, можно найти помощника с функциями «на вырост», если вы пока не готовы предложить рыночную зарплату помощнику с хорошим опытом.