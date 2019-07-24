«Ночной бухгалтер». ФНС будет вести реестр о вашем образовании, браке и родственниках

Если составить рейтинг самых распространенных слов в новостях, то победят «новый реестр», «запретят» и «проконтролируют».

Не привыкать...

Нас всех внесут в реестр и присвоят очередной номер.

Данные о населении соберут в Едином федералом информационном ресурсе. Правительство уже внесло в Думу законопроект.

В нем будут сведения о ФИО, СНИЛС, ИНН, записи о рождении и смерти, образовании, семейном положении и родственниках.

Большой брат хочет больше крови!

Самое приятное: вести реестр будут цифровые гении из ФНС. Здравствуйте, мертвые души, Геннадьевичи Петровы Васи, ИНН из 100 символов и прочая ахинея из-за «обновления программного обеспечения».

Недавно налоговая бесславно обвалила базу ЗАГС, которой управляет с прошлого года.

Metallica угадала, какую песню спеть у нас на концерте:

Запутанная история

С бывшего бухгалтера взыскали недостачу в 2 млн. рублей. Но Верховный суд решил, что это неправильно.

Недостача вскрылась после увольнения бухгалтера. Она обязалась вернуть деньги. Часть действительно вернула, а потом передумала и требует их обратно.

Удивитесь неожиданному концу истории.

Мы построим свой Лас Вегас

Налоговики будут проводить контрольные закупки в казино, тотализаторах и лотереях.

На новые контрольные закупки ФНС выделят 500 000 рублей в год (!!!).

Ваша в реестре добрых волшебников редакция