Клерк.Ру

Компании будут сдавать новую публичную отчетность

Минэкономразвития подготовило законопроект «О публичной нефинансовой отчетности» (ПНО) и он уже внесен в правительство.

В этой отчетности будут раскрываться нефинансовые показатели работы в области устойчивого развития и социальной ответственности. Всего показателей будет 30, пишет «Коммерсантъ». Среди них есть как стандартные для финансовой отчетности, так и социальные, в том числе зарплаты, трудоустройство инвалидов и т.п. Также предлагается обязать отчитываться о количество выбросов парниковых газов, масса выбросов загрязняющих веществ в воздух, количество образованных и утилизированных опасных отходов.

Согласно законопроекту эти данные будут должны раскрыть:

  • государственные и публичные компании;
  • унитарные предприятия;
  • компании с годовым объемом выручки или активами от 10 млрд руб.;
  • компании, чьи ценные бумаги включены в котировальные листы бирж.

Концепция развития публичной нефинансовой отчетности была утверждена распоряжением Правительства в мае 2017 года.

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