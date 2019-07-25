Компании будут сдавать новую публичную отчетность

Минэкономразвития подготовило законопроект «О публичной нефинансовой отчетности» (ПНО) и он уже внесен в правительство.

В этой отчетности будут раскрываться нефинансовые показатели работы в области устойчивого развития и социальной ответственности. Всего показателей будет 30, пишет «Коммерсантъ». Среди них есть как стандартные для финансовой отчетности, так и социальные, в том числе зарплаты, трудоустройство инвалидов и т.п. Также предлагается обязать отчитываться о количество выбросов парниковых газов, масса выбросов загрязняющих веществ в воздух, количество образованных и утилизированных опасных отходов.

Согласно законопроекту эти данные будут должны раскрыть:

государственные и публичные компании;

унитарные предприятия;

компании с годовым объемом выручки или активами от 10 млрд руб.;

компании, чьи ценные бумаги включены в котировальные листы бирж.

Концепция развития публичной нефинансовой отчетности была утверждена распоряжением Правительства в мае 2017 года.