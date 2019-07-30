Прекращаемая деятельность будет по-новому отражаться в бухотчетности

Приказом Минфина от 05.04.2019 № 54н внесен ряд изменений в ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности».

Что поменялось и когда применять изменения, Минфин рассказал в Информационном сообщении от 09.07.2019 № ИС-учет-19.

Изменения

Теперь ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности» будет регламентировать информацию о прекращении использования долгосрочных активов к продаже.

Основная цель изменений — приведение правил раскрытия информации о прекращаемой деятельности в бухотчетности в соответствие с МСФО 5 «Внеоборотные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность».

Кто применяет

Ранее ПБУ 6/02 распространялось только на коммерческие фирмы. Теперь действие ПБУ 16/02 в части норм, регулирующих вопросы учета долгосрочных активов к продаже и раскрытия информации о них в бухотчетности, распространено на некоммерческие организации за исключением государственных и муниципальных учреждений.

Когда применять

Организации обязаны применять предусмотренные Приказом изменения, начиная с бухгалтерской отчетности за 2020 год.

Вместе с тем организации вправе принять решение о раннем начале применения новой редакции ПБУ 16/02.

Информация о прекращаемой деятельности

Согласно ПБУ16/02 в новой редакции информация по прекращаемой деятельности — это информация, раскрывающая часть деятельности организации, которая может быть выделена операционно или функционально для целей составления бухотчетности и в соответствии с принятым организацией решением подлежит прекращению, а также информация о прекращении использования отдельных активов, если такие активы считаются долгосрочными активами к продаже.

Ранее к такому виду информации относилась только информация, раскрывающая часть деятельности организации, которая подлежит прекращению.

Долгосрочные активы

Введен новый вид активов организации —. Такими активами признаются:

а) объекты основных средств или других внеоборотных активов (за исключением финансовых вложений), использование которых прекращено в связи с принятием решения о продаже их, и в отношении которых имеется подтверждение того, что возобновление использования их не предполагается;

б) предназначенные для продажи материальные ценности, остающиеся от выбытия (в том числе частичного) внеоборотных активов или извлекаемые в процессе их текущего содержания, ремонта, модернизации, реконструкции, за исключением случаев, когда такие ценности признаются материалами, запчастями или иными видами запасов, предназначенными для дальнейшего использования организацией при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг.

Оценка долгосрочного актива

В момент принятия к бухучету долгосрочный актив к продаже оценивается по балансовой стоимости ОС или другого внеоборотного актива, использование, которого прекращено в связи с принятием решения о его продаже.

В случае снижения стоимости долгосрочного актива к продаже на конец отчетного периода в бухучете создается резерв под снижение стоимости этого актива. Если в конце следующего отчетного периода выявляется дальнейшее снижение стоимости долгосрочного актива к продаже, то сумма резерва увеличивается на соответствующую величину. Если выявляется повышение стоимости этого актива, то сумма резерва уменьшается.

Долгосрочный актив в отчетности

В балансе стоимость долгосрочного актива к продаже отражается за вычетом резерва под снижение стоимости этого актива.

Стоимость долгосрочных активов к продаже отражается в балансе в разделе «Оборотные активы» отдельной статьей либо включается в другую статью баланса, например, «Прочие оборотные активы».

Прибыль (убыток), связанная с долгосрочными активами к продаже, отражается в отчете о финансовых результатах отдельной статьей либо включается в другую статью отчета, например, «Прочие расходы», «Прочие доходы».

Установлен состав информации о долгосрочных активах к продаже, которая должна раскрываться в пояснениях к балансу и форме № 2 с учетом существенности. Среди раскрываемой в пояснениях информации:

а) описание долгосрочных активов к продаже;

б) описание фактов и обстоятельств продажи, включая предполагаемый способ и период продажи;

в) величина прибыли (убытка), связанная с долгосрочными активами к продаже, и статья отчета о финансовых результатах, в которую эта прибыль (убыток) включена;

г) отчетный сегмент, к которому относятся показатели, связанные с долгосрочными активами к продаже (в случае раскрытия информации по сегментам в бухгалтерской отчетности).

Что еще поменялось

Уточнен ряд норм ПБУ 16/02: