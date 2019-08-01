Штраф по налогам, основные средства, НДС: важные решения Верховного суда

Штраф по налогам не может быть нулевым. По разрушенным ОС не надо восстанавливать НДС. Счет-фактуру на возврат можно выставить самому себе.

В июле вышел второй за этот год обзор судебной практики Верховного суда РФ. В этом 150-страничном документе, в частности, освещаются три вопроса, которые касаются законодательства о налогах и сборах.

Ненулевой штраф

Размер штрафных санкций за совершение налогового правонарушения не может быть снижен до нуля рублей при наличии смягчающих ответственность обстоятельств, поскольку это будет означать освобождение лица от ответственности за совершение налогового правонарушения.

Речь идет об Определении ВС № 309-КГ18-14683 от 05.02.2019 по делу № А76-5261/2017.

В ходе выездной проверки ИФНС оштрафовала компанию на сумму более 6 млн. рублей, в том числе за неуплату НДФЛ.

Компания обратилась в суд, чтобы отменить это решение ИФНС с учетом смягчающих ответственность обстоятельств.

Однако суд первой инстанции оказался глух к просьбе фирмы. Суд пришел к выводу, что общество, имея возможность по своевременному перечислению в бюджет денежных средств, удержанных в счет уплаты НДФЛ за наемных работников, неправомерно использовало денежные средства для собственных нужд, что свидетельствует о недобросовестном характере его действий и пренебрежительном отношении к выполнению своих прямых обязанностей, в связи с чем примененный налоговым органом размер штрафа соответствует степени вины заявителя.

Постановлением суда апелляционной инстанции решение суда первой инстанции отменено, требование удовлетворено. Суд исходил из несоразмерности назначенного штрафа совершенному правонарушению. Также суд отметил, что на день принятия налоговым органом решения допущенное правонарушение совершено обществом впервые.

Судебная коллегия Верховного Суда РФ отменила постановления суда апелляционной инстанции в части привлечения общества к ответственности за неправомерное неперечисление в установленный срок НДФЛ и направила дело на новое рассмотрение.

Дело в том, что при наличии хотя бы одного смягчающего обстоятельства размер штрафа подлежит уменьшению не меньше чем в 2 раза. Снижение суммы штрафа при наличии смягчающих ответственность обстоятельств возможно и более чем в 2 раза.

Однако уменьшение суммы штрафа более чем в два раза не свидетельствует о возможности получить от совершенного действия нулевой результат.

Снижая размер подлежащего взысканию штрафа до нуля рублей, суды фактически освободили общество от ответственности за совершение налогового правонарушения, а это не соответствует положениям п. 3 ст. 114 НК.

ОС и НДС

Сам по себе факт ликвидации объектов основных средств не является основанием для корректировки ранее принятых при приобретении этих объектов вычетов НДС посредством восстановления налога к уплате в бюджет, поскольку приводит к прекращению физического существования этих объектов, а не к их дальнейшему использованию в необлагаемой деятельности.

Речь идет об Определении ВС № 306-КГ18-13567 от 21.12.2018 по делу № А57-9401/2017.

Камеральная проверка по НДС завершилась для компании доначислением налога в силу п. 3 ст. 170 НК РФ. Как установил налоговый орган, объекты ОС (производственное оборудование) пришли в негодность в результате произошедшей аварии и списаны с учета, оставшиеся после ликвидации данных объектов запасные части и отходы лома цветных металлов приняты обществом к учету в качестве материалов. По мнению налогового органа, в такой ситуации налог должен быть восстановлен пропорционально остаточной стоимости ОС, так как операции по реализации металлолома, оставшегося после ликвидации данных объектов, не подлежат налогообложению.

Компания стала оспаривать это решение в суде. Однако суд первой инстанции встал на сторону налоговиков.

Между тем Постановлением суда апелляционной инстанции решение суда первой инстанции отменено. Суд апелляционной инстанции отметил, что отходы лома, образовавшиеся из объектов ОС в результате аварии, не являются специально произведенным обществом товаром и не представляют из себя товар, приобретенный для производства продукции. Реализованные товары (отходы в виде лома цветных металлов) по своим функциональным и физическим характеристикам отличаются от объектов ОС, в связи с чем обязанность по восстановлению налога, ранее принятого к вычету при приобретении объектов основных средств, у общества в рассматриваемой ситуации не возникла.

Арбитражный суд округа отменил постановление суда апелляционной инстанции и оставил в силе решение суда первой инстанции, признав его выводы правильными. Судебная коллегия Верховного Суда РФ отменила состоявшиеся по делу судебные акты и направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Положениями подп. 2 п. 3 ст. 170 НК предусмотрено восстановление принятых к вычету сумм налога, если приобретенные ОС в дальнейшем начинают использоваться для осуществления необлагаемых операций.

Однако ликвидация объектов ОС не образует основание восстановления налога, указанное в подп. 2 п. 3 ст. 170 НК, поскольку приводит к прекращению физического существования этих объектов, а не к их дальнейшему использованию в необлагаемой деятельности.

Таким образом, само по себе прекращение использования оборудования в связи с произошедшей на производстве аварией не должно влечь корректировку (восстановление) налога, ранее принятого к вычету при приобретении объектов ОС, в части, приходящейся на их остаточную стоимость.

Корректировочный счет-фактура

Если покупатель при возврате товаров продавцу не передал уточненный счет-фактуру, то продавец вправе принять ранее исчисленную сумму НДС к вычету на основании выставленного им самим корректировочного счета-фактуры.

Речь идет об Определении ВС № 301-КГ18-20421 от 14.03.2019 по делу № А79-12226/2017.

Общество заключило договор купли-продажи с покупателем, по условиям которого ООО обязалось передать покупателю в собственность здание и земельный участок. В рамках данной сделки был выставлен счет-фактура с выделенной в нем суммой НДС, который был зарегистрирован его в книге продаж и отражен в декларации по НДС.

В связи с неоплатой покупателем приобретенных объектов договор купли-продажи расторгнут по соглашению сторон. При возврате имущества общество самостоятельно оформило корректировочный счет-фактуру и заявило к вычету НДС, ранее исчисленный при передаче здания, отразив вычет в декларации по НДС.

ИФНС сделала вывод о неправомерном заявлении вычета по НДС на основании составленного налогоплательщиком корректировочного счета-фактуры. По мнению налогового органа, сумма НДС, ранее начисленная к уплате при передаче имущества, могла быть принята к вычету обществом только при условии получения счета-фактуры от покупателя, поскольку до расторжения договора покупатель принял переданное имущество к своему учету.

Организация оспорила это решение в суде и выиграла суд первой инстанции и апелляцию. Однако Постановлением арбитражного суда округа принятые судебные акты отменены, в удовлетворении заявления общества отказано. Судебная коллегия Верховного Суда РФ отменила это постановление и оставила в силе решение судов предыдущих инстанций.

При возврате товара продавцу, обусловленном расторжением договора купли-продажи ввиду нарушения его условий покупателем, реализация товара считается несостоявшейся и налог не может быть предъявлен к уплате покупателю, то есть объект налогообложения отсутствует. Следовательно, налогоплательщик вправе требовать корректировки сумм НДС, ранее исчисленных при передаче товара покупателю.

Налоговое администрирование должно осуществляться с учетом принципа добросовестности, предполагающего учет законных интересов плательщиков налогов и недопустимость создания условий для взимания налогов сверх того, что требуется по закону. Соответственно, недопустим отказ в осуществлении прав налогоплательщиков только по формальным основаниям, не связанным с существом реализуемого права, и по мотивам, обусловленным лишь удобством налогового администрирования.

Вменение налогоплательщику основанной на подзаконном акте обязанности получить счет-фактуру от покупателя, не передавшего данный документ добровольно, в качестве условия реализации законного права общества на корректировку излишне уплаченного НДС в такой ситуации становится обременительной (избыточной) мерой, имея в виду, что требование ее выполнения не связано с достижением той цели, для которой Правительством РФ в Правилах от 26.12.2011 № 1137 установлен порядок оформления счетов-фактур при возврате товаров предотвращение риска наступления неблагоприятных последствий для казны в результате злоупотреблений.