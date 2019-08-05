Если ИП собирается в декрет

Индивидуальные предприниматели подлежат социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в особом порядке. О том, что нужно знать женщине, являющейся ИП, если она собралась в декрет, и поговорим.

Особый правовой режим декретных пособий для индивидуального предпринимателя

Полный перечень категорий граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию (ОСС) на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, приведен в ст. 2 Федерального закона № 255‑ФЗ. Основная из них – граждане РФ, работающие по трудовым договорам. А вот индивидуальные предприниматели (ИП) в силу своей особой правовой природы по общему правилу не являются застрахованными гражданами, при этом они и не уплачивают за себя страховые взносы в ФСС.

Однако ИП могут стать застрахованными гражданами, но только в том случае, если добровольно вступят в отношения по ОСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и уплатят за себя страховые взносы (п. 3 ст. 2 Федерального закона № 255‑ФЗ).

Вывод первый: если женщина, являющаяся ИП, планирует родить ребенка и получить пособие по беременности и родам, она должна в добровольном порядке зарегистрироваться в ФСС.

Заявление в ФСС

Вступить в добровольные правоотношения по ОСС можно путем подачи соответствующего заявления в территориальный орган ФСС. Форма заявления приведена в Приказе Минтруда России от 25.02.2014 № 108н

Заявление можно представить лично, направить по почте или в электронном виде. Кроме заявления необходима копия документа, удостоверяющего личность физического лица.

Территориальный орган ФСС зарегистрирует ИП в качестве страхователя в срок, не превышающий трех дней со дня получения заявления, и выдаст соответствующее уведомление.

Размер страховых взносов

Если предприниматель стал застрахованным лицом, он должен уплачивать страховые взносы еще и в ФСС.

Размер страховых взносов в этом случае рассчитывается исходя из стоимости страхового года, которая определяется как произведение МРОТ, установленного федеральным законом на начало финансового года, за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов, установленного пп. 2 п. 2 ст. 425 НК РФ в части страховых взносов в ФСС, увеличенное в 12 раз.

На основании ст. 1 Федерального закона № 82‑ФЗ МРОТ по состоянию на 01.01.2019 установлен равным 11 280 руб. Следовательно, стоимость страхового года в 2019 году составляет 3 925 руб. 44 коп. (11 280 руб. x 2,9 % x 12).

Порядок уплаты страховых взносов

Уплата страховых взносов в данном случае производится на счет территориального органа ФСС не позднее 31 декабря текущего года начиная с года подачи заявления. Порядок уплаты страховых взносов ИП определен Постановлением Правительства РФ № 790. При этом платить можно и частями, и разовым платежом.

Таким образом, в целях приобретения права на получение страхового обеспечения по ОСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством последним днем уплаты страховых взносов ИП, добровольно вступившими в рассматриваемые правоотношения, в установленном размере является 31 декабря текущего года (Письмо Минтруда России от 28.11.2018 № 17‑0/ООГ-1613).

Для исключения пропуска срока уплаты страховых взносов ФСС рекомендует территориальным органам информировать предпринимателей, зарегистрированных в ФСС, о необходимости исполнения ими обязанности по уплате в полном объеме, а также о последствиях, возникающих в случае неуплаты или уплаты не в полном объеме страховых взносов.

Право на получение страхового обеспечения

Для коммерсантов, добровольно вступивших в правоотношения с ФСС, установлен особый порядок получения страхового обеспечения: право на получение пособий возникает только при условии уплаты страховых взносов за календарный год, предшествующий календарному году, в котором наступил страховой случай.

Если ИП подал соответствующее заявление в ФСС, но не уплатил страховые взносы за соответствующий календарный год в срок до 31 декабря текущего года, правоотношения по ОСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством считаются прекратившимися.

Таким образом, в целях приобретения права на получение страхового обеспечения по ОСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в 2020 году ИП должен уплатить страховые взносы в размере 3 925 руб. 44 коп. до 31.12.2019.

Вывод второй: чтобы индивидуальному предпринимателю – женщине получить пособие по беременности и родам, ей нужно зарегистрироваться в ФСС в календарном году, предшествующему году, в котором наступит страховой случай, и уплатить страховые взносы в установленный срок.

Назначение и размер пособия по беременности и родам

Для получения пособия по беременности и родам ИП, зарегистрированному в ФСС, нужно представить листок нетрудоспособности и заявление на выплату пособия (в произвольной форме) в территориальный орган фонда.

Территориальное отделение ФСС, куда ИП перечислял взносы, назначает и выплачивает пособия в течение 10 календарных дней со дня поступления от предпринимателя необходимых документов.

Пособие по беременности и родам выплачивается в размере 100 % среднего заработка. Женщинам-ИП средний заработок, исходя из которого исчисляется пособие по беременности и родам, принимается равным МРОТ, установленному федеральным законом на день наступления страхового случая (п. 2.1 ст. 14 Федерального закона № 255‑ФЗ).

Вывод третий: пособие по беременности и родам коммерсанту выплачивается в размере 100 % среднего заработка, который принимается равным МРОТ на день наступления страхового случая.

Практика реализации прав на получение пособия по беременности и родам

На практике не все так однозначно, как это может показаться на первый взгляд. В качестве примера приведем обстоятельства дела, рассмотренного АС СЗО в Постановлении от 12.07.2018 по делу № А66-12973/2017 (оставлено без изменения Определением ВС РФ от 11.12.2018 № 307‑КГ18-16410).

Индивидуальный предприниматель – женщина зарегистрировалась в ФСС в качестве страхователя 29.11.2016. Страховые взносы за 2016 год она уплатила в полном объеме 23.12.2016.

19.07.2017 она обратилась в фонд с заявлением о выплате пособия по беременности и родам на основании выданных ей листков нетрудоспособности (с 12.12.2016 по 30.04.2017 и с 01.05.2017 по 16.05.2017).

Поскольку фонд отказал предпринимателю в назначении и выплате пособия по беременности и родам, пришлось идти в суд. Сразу скажем, что все четыре судебные инстанции, включая ВС РФ, были единодушны и вынесли решения в пользу ИП.

Представители ФСС считали, что предприниматель, зарегистрировавшись в 2016 году в качестве страхователя, приобрела право на страховое обеспечение по тем страховым случаям, которые должны наступить с 01.01.2017, а в данном случае события – беременность и роды (срок 30 недель) – наступило до 01.01.2017.

Суды указали: поскольку в перечне страховых случаев, приведенном в ст. 1.3 Федерального закона № 255‑ФЗ, к таковым отнесены беременность и роды, а не факт выдачи застрахованному лицу листка нетрудоспособности, для назначения и выплаты декретного пособия имеют значение наличие самого страхового случая, подтвержденного в установленном порядке медицинской организацией, и уплата застрахованным лицом, добровольно вступившим в правоотношения по ОСС, страховых взносов за календарный год, предшествующий календарному году обращения за пособием.

Таким образом, в 2016 году предприниматель добровольно вступила в отношения по ОСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и уплатила за 2016 год за себя страховые взносы в полном объеме. Пособие, о выплате которого она просила фонд, исчислено с 01.01.2017, то есть со следующего календарного года после уплаты годовой суммы страховых взносов и в период действия листка нетрудоспособности, подтверждающего наступление страхового случая.

В пункте 1 ст. 10 Федерального закона № 255‑ФЗ определено, что пособие по беременности и родам выплачивается застрахованному лицу суммарно за весь период отпуска по беременности и родам продолжительностью 70 календарных дней до и 70 календарных дней после родов. Суд подчеркнул, что в соответствии с буквальным толкованием указанной правовой нормы страховой случай (беременность и роды) как единый физиологический процесс не подлежит разделению и описан в законе как единый страховой случай. То обстоятельство, что листок нетрудоспособности выдан 12.12.2016, не может препятствовать реализации страхователем в целом гарантированных государством прав на социальную защиту, предоставляемую гражданам по добровольному социальному страхованию.

Аналогичные обстоятельства были в деле, рассмотренном АС УО в Постановлении от 06.02.2019 № Ф09-9737/18 по делу № А47-4975/2018. Женщина-ИП зарегистрировалась в ФСС 07.08.2017 и уплатила страховые взносы за 2017 год в полном объеме 07.11.2017. В связи с наступлением страхового случая – беременность и роды – предприниматель 19.02.2018 направила заявление о выплате пособия по беременности и родам (листок нетрудоспособности за период с 24.11.2017 по 12.04.2018), единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности. Фонд ей отказал, поэтому она обратилась в суд.

В данном случае также три судебные инстанции вынесли решение в пользу ИП, признав неверным подход представителей ФСС (те считали, что датой наступления страхового случая является дата освобождения от работы, указанная в листке нетрудоспособности по беременности и родам).

При таких обстоятельствах, установив, что требование предпринимателя о выплате пособия по беременности и родам заявлено с 01.01.2018 при уплате страховых взносов в соответствующем размере за календарный (2017) год, предшествующий календарному году, в котором наступил страховой случай, суды признали отказ фонда в удовлетворении заявления предпринимателя неправомерным.

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Индивидуальные предприниматели по общему правилу не являются застрахованными гражданами, при этом они и не уплачивают за себя страховые взносы в ФСС. Но они вправе в добровольном порядке зарегистрироваться в ФСС. Поэтому для того чтобы ИП-женщине получить пособие по беременности и родам, ей нужно зарегистрироваться в ФСС в календарном году, предшествующему году, в котором наступит страховой случай, и уплатить страховые взносы в установленный срок. В таком случае она получит пособие по беременности и родам в размере 100 % среднего заработка, который принимается равным МРОТ на день наступления страхового случая.

Судебные инстанции поддерживают ИП в их праве на получение пособия по беременности и родам в обозначенном случае, даже если больничный лист датирован годом, в котором они зарегистрировались в фонде.