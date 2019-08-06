Что случилось?Президент России подписал Федеральный закон от 26.07.2019 № 210-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
В чем суть документа?Внесены поправки, касающиеся исчисления НДФЛ (в том числе при продаже единственного жилья) и налога на прибыль. Новшества пригодятся, например, организациям и предпринимателям при списании безнадёжных долгов физлиц, застройщикам при передаче объектов социальной инфраструктуры и тем, кто применяет инвестиционный вычет по налогу на прибыль.
Как принимался Закон, и зачем потребовались такие поправки?При принятии закона во втором чтении было изменено его наименование и существенно расширено содержание. Первоначально поправками предлагалось скорректировать налог на прибыль для организаций, получивших статус резидента территории опережающего социально-экономического развития. Однако при втором чтении документ был дополнен целым рядом новых положений, касающихся порядка исчисления и уплаты не только налога на прибыль организаций, но также НДС и НДФЛ.
Все эти поправки приняты в целях реализации программы оптимизации налоговой политики государства.
На что обратить внимание при списании долгов физлиц?По общему правилу от НДФЛ освобождены доходы в виде прощения безнадёжного долга, если одновременно выполняются условия:
- физлицо-должник не признается взаимозависимым с кредитором или не является его работником. Это условие должно выполняться в течение всего периода задолженности;
- доход, полученный физлицом, не является матпомощью или встречным исполнением обязательств.
Какие ещё изменения по НДФЛ?Распространён минимальный (3-летний) срок владения объектом недвижимого имущества в виде комнаты, квартиры, жилого дома (доли в указанном имуществе) на единственное жилое помещение налогоплательщика, в целях освобождения от НДФЛ доходов, полученных от продажи такого имущества.
Что поменялось по налогу на прибыль?Скорректированы правила об инвестиционном вычете по налогу на прибыль, в частности:
- разрешён инвестиционный вычет по основным средствам, которые относятся к 8 — 10 амортизационным группам, кроме зданий, сооружений, передаточных устройств из этих групп;
- можно дополнительно включать в инвестиционный вычет не более 100% суммы расходов на создание объектов транспортной и коммунальной инфраструктуры и не более 80% суммы расходов на создание объектов социальной инфраструктуры. Их создание должно быть обязательством по договору о комплексном освоении территории для строительства стандартного жилья.