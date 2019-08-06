Что случилось?

Президент России подписал Федеральный закон от 26.07.2019 № 210-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В чем суть документа?

Внесены поправки, касающиеся исчисления НДФЛ (в том числе при продаже единственного жилья) и налога на прибыль. Новшества пригодятся, например, организациям и предпринимателям при списании безнадёжных долгов физлиц, застройщикам при передаче объектов социальной инфраструктуры и тем, кто применяет инвестиционный вычет по налогу на прибыль.

Как принимался Закон, и зачем потребовались такие поправки?

При принятии закона во втором чтении было изменено его наименование и существенно расширено содержание. Первоначально поправками предлагалось скорректировать налог на прибыль для организаций, получивших статус резидента территории опережающего социально-экономического развития. Однако при втором чтении документ был дополнен целым рядом новых положений, касающихся порядка исчисления и уплаты не только налога на прибыль организаций, но также НДС и НДФЛ.

Все эти поправки приняты в целях реализации программы оптимизации налоговой политики государства.

На что обратить внимание при списании долгов физлиц?

По общему правилу от НДФЛ освобождены доходы в виде прощения безнадёжного долга, если одновременно выполняются условия:

физлицо-должник не признается взаимозависимым с кредитором или не является его работником. Это условие должно выполняться в течение всего периода задолженности;

доход, полученный физлицом, не является матпомощью или встречным исполнением обязательств.

Кроме того, уточнены правила определения даты фактического получения дохода при списании безнадёжного долга. По новым правилам доход надо будет определять на дату прекращения обязательств из-за признания долга безнадёжным. Этот порядок будет одинаковым для взаимозависимых и иных лиц.

Какие ещё изменения по НДФЛ?

Распространён минимальный (3-летний) срок владения объектом недвижимого имущества в виде комнаты, квартиры, жилого дома (доли в указанном имуществе) на единственное жилое помещение налогоплательщика, в целях освобождения от НДФЛ доходов, полученных от продажи такого имущества.

Что поменялось по налогу на прибыль?

Скорректированы правила об инвестиционном вычете по налогу на прибыль, в частности:

разрешён инвестиционный вычет по основным средствам, которые относятся к 8 — 10 амортизационным группам, кроме зданий, сооружений, передаточных устройств из этих групп;

можно дополнительно включать в инвестиционный вычет не более 100% суммы расходов на создание объектов транспортной и коммунальной инфраструктуры и не более 80% суммы расходов на создание объектов социальной инфраструктуры. Их создание должно быть обязательством по договору о комплексном освоении территории для строительства стандартного жилья.

Кроме того, затраты на создание объектов социальной инфраструктуры, которые безвозмездно передаются в государственную или муниципальную собственность, включаются во внереализационные расходы по налогу на прибыль. Признавать такие затраты нужно будет на дату передачи объектов.

Какие изменения коснулись резидентов ТОСЭР?

Резиденты территорий опережающего социально-экономического развития и свободного порта Владивосток могут применять пониженные ставки по налогу на прибыль, если их доходы от соответствующей деятельности составляют не менее 90%. При расчёте доли не учитываются доходы в виде положительных курсовых разниц. Также они не учитываются при расчёте первой прибыли для целей предоставления указанной льготы.

На что ещё обратить внимание?

Образовательные и медицинские организации смогут применять льготную ставку по налогу на прибыль бессрочно. Ранее действовало ограничение: эти организации могли пользоваться ставкой 0% до 1 января 2020 года. Кроме того, ставку 0% по налогу на прибыль смогут использовать музеи, театры и библиотеки, учредителями которых являются субъекты РФ или муниципальные образования.

Когда Закон № 210-ФЗ вступает в силу?

Документ вступил в силу 26 июля 2019 года, за исключением отдельных положений, вступающих в силу в иные сроки. К примеру, обновлённые положения об инвестиционном налоговом вычете заработают с 2020 года и будут применяться по 31 декабря 2027 года включительно.