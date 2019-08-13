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Как проверить бухгалтера и организовать работу бухгалтерии

Зачастую руководитель платит немалые деньги за работу бухгалтера, при этом совершенно не понимая, что бухгалтер делает и делает ли вообще что-нибудь, правильно ли ведет учет и считает налоги, не будет ли претензий при проверке и т.д.

Делюсь своей авторской методикой, которая успешно работает на практике.

Много других интересных статей о том, каково быть бухгалтером — в нашей специальной рубрике.

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