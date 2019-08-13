Как проверить бухгалтера и организовать работу бухгалтерии

Так ты не стесняйся, пиши уже прямо про 86% быдла и оставшихся хороших, добрых и честных людей. А...
Где оправдание? Били девушку - конечно плохо, без вопросов. Били девушку на несанкционированном м...
Где тут подмахивание? Если ты вокруг ничего кроме говна и кровавого путина не видишь - это пробле...
Простите, но самое актуальное письмо в статье ссылается на 05.09.2018 (!) т.е. 11 месяцев прошло....
НДС принимался а оплат не было , отсюда долг перед "поставщиком" а если он открестится от ...
самый большой олень тот кто регистрирует реальную фирму на непонятно кого ...
Так передавайте металл на условиях EXW и выставляейте им только товарку и с/ф. А ТТН покупатели п...
Их нравы ...??В Канаде американский банк, уходя с рынка (прекратил работать), простил клиентам вс...
именно что смешно белая кость мечтающая все развалить уедет (хотя никуда они не уедут просто...
Ну, посмотрите вы ее фото в конце концов, все вопросы отпадут и обвинять ее в жадности или мошенс...
не несите чушь, а уж тем более про мои манеры.
Слушайте, у вас даже манеры уже вот тех проправительственных СМИ и троллей. С какой радости мы до...
я жду когда вы проснетесь, я не утверждаю, что у нас все хорошо, много чего совсем не хорошо, так...
я не хочу туда ехать, мне не нужно. можете вы туда поехать, а еще лучше можете туда переехать)) ч...
Он знает, что попал на стойбище идиотов (судя по вопросу). И даже не стал пытаться отвечать....
Достоин уважения, есть совесть, не стал тупо врать.
Ничего что не одно десятилетие статьи по бухучету пишут? Может не надо? А то ведь там ничего не м...
При этом вы выдаете информацию, которую взяли в СМИ, причем откровенно проправительственном :) Оч...
Кого заменят? Физтеховцев, Мифишников, Мвтушников?Не смешнопо 50 тысяч в год выезжают с 2014 года...
по вашему так, и так будет после майдаунов. Я вас утешаю ничего страшного хохлы заменят....
Тогда нужно срочно в номер. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 вводит новый план счетов.А то вдруг к...
зачем мне СМИ я еще раз говорю, я не то что телевизор не смотрю у меня его физически нет.Страна к...
2 ТишинаТо есть хрен с ними, пусть валят - молодые ученые, врачи...Так?...
Куда страна-то делась? Вы бы съездили туда, посмотрели бы лично, что происходит. А то ведь повтор...
Смотрю - поэтому вижу, что у Вас цитаты схожие с этим, либо с подобным каналом )...
Жилеты результата добились! Власть их услышала. В этом смысле - они лучше нас. А за погромы на ул...
ниче с не залежной интеллектуалы заменят они , они же умные, они и научать вас как на майданах ск...
Покупатели на металлобазе грузят в собственную газель по две три тонны. И отвечать будет металлоб...
Это какой то актер, видно что читает текст с телесуфлера... Но тем не менее всегда надо быть наст...
Соседи прагматично приберут себе самых лучших.))«Достаточно будет уехать 300 интеллектуалам, и Фр...
Она возомнила себя гражданкой РФ, а не подстилкой вертухайской....
Я думаю про это ,что надо уважать свою аудиторию и не считать, что она верит во внезапно настигаю...
@Skynet2034, она там и как директор.
Работаю с сотней поставщиков и наверное с 1000 клиентов, но только один поставщик и один клиент (...
При современном развитии цифровых технологий досье соберут когда нужно и на кого нужно. На кого н...
Тут предлагают всем "несогласным" выехать.)) А кто останется? Качество материала...Смешно. ...