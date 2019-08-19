Транспортный бизнес, логистика и перевозки. УСН, ЕНВД, патент: что выбрать?

Поговорим о том, какую систему налогообложения выбрать предпринимателю, чей основной доход — это перевозка груза и транспортные услуги.

После того, как закончилась регистрация ИП, стоит выбрать налоговый режим, среди которых ОСНО, УСН, ЕНВД и патент.

Если вы не транспортная компания, то смысла вести налоговый учет с НДС вам нет, т.к. это отнимает достаточно большое количество времени и там много нюансов.

ЕНВД будет обходиться дешевле за счет сокращения страховых взносов и по документообороту проще, т.к. подразумевает только ежеквартальную декларацию.

Если автомобильный перевозчик выбрал патентную систему налогообложения, то ничего страшного, тк это практически то же ЕНВД, но без декларации.

Следует помнить что в ближайшие два года наше правительство планирует упразднить налоговый режим ЕНВД и остается два варианта: патент или упрощенка.

Про первый я уже сказал выше, поэтому давайте разберемся с УСН. УСН бывает 2-х типов: 6% со всей выручки и 15% от доходы минус расходы.

Первый вариант оптимален, если нет бухгалтера и не хочется сильно погружаться в налогообложение. Во втором варианте процентная ставка определяется региональной властью.

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