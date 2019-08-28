Как бухгалтеру искать работу

Если вы бухгалтер, и пришло время искать работу, самое главное правильно построить процесс поиска и тогда долгожданный результат не заставит себя долго ждать. Поиск работы своей мечты — это не случайное стечение обстоятельств, воля звезд или магия момента. Это проект, требующий здравого анализа обстоятельств, четкого планирования и прагматичного расчета рисков и возможностей.

Анализ рынка

Первое, с чего нужно начать, это оценка кадрового рынка по вашей специальности. Сделать его очень просто: просмотрите, сколько «стоит» вакансия, на которую вы претендуете, какие пиковые значения и что можно назвать среднерыночной ценой.

Например, в Москве и Московской области минимальная зарплата бухгалтера «на участок» начинается от 30-35 тысяч рублей. Встречаются вакансии с предложениями на 65-70 тысяч, но основное «ядро» — это вакансии в диапазоне от 45 до 55 тысяч.

Также, важно выявить связь между навыками и вознаграждением: вчерашний выпускник бухгалтерских курсов может рассчитывать на 30 тысяч, а бухгалтер с десятилетним опытом и знанием стандартов международной отчетности — претендовать на 80.

Резюме

Это очень важный инструмент для поиска работы. Хорошее резюме должно продавать вас, поэтому постарайтесь построить его по принципу коммерческого предложения и избежать монотонного описания трудового пути. Прежде чем отправлять резюме, постарайтесь посмотреть на него глазами потенциального работодателя. Представьте, что рекрутер или руководитель просматривает десятки таких документов и все они монотонны и однообразны.

Как выделиться в этом потоке? Вынесите на первый лист свои ключевые навыки и достижения. Постарайтесь «зацепить» будущего руководителя максимальным соответствием своих профессиональных возможностей и его бизнес-задач.

Например, если в вакансии указано, что требуется бухгалтер для ведения нескольких юридических лиц, а у вас есть такой опыт, постройте резюме так, чтобы эта информация сразу бросилась в глаза. И тогда, взяв ваше резюме в руки, руководитель сразу поставит пометку: «Пригласить на собеседование».

Собеседование

Для продуктивного и успешного собеседования очень важна качественная подготовка. Если кандидат на вполне предсказуемый вопрос работодателя: «Что вы знаете о нашей компании?» отвечает: «У меня не было времени посмотреть сайт» или «У меня так много собеседований, что в голове все перепуталось» — это крайне расстраивает и демотивирует руководителя. Практика показывает, что каждый босс вне зависимости от масштаба бизнеса, считает свою компанию значимой и хочет, чтобы к открытой в ней вакансии проявляли должное уважение. Не расстраивайте своего будущего работодателя и проявите уважение, интерес и лояльность.

Просмотрите сайт, почитайте информацию о компании в интернете, особенно отзывы и комментарии клиентов и сотрудников. Качество вашей подготовки говорит об умении работать с информацией, об организованности и мотивации. Составьте заранее список вопросов, это поможет вам построить диалог с работодателем, получить больше информации и проявить себя. Совершенно нормально на первом собеседовании уточнить, какие именно задачи он считает самыми важными, какие вопросы первостепенными. Что будет показателем эффективности вашей работы через месяц/три/шесть? Какие ожидания у руководителя относительно результатов.

У «Клерка» есть проект Бух.Джоб — там размещаем свежие вакансии для бухгалтеров.

Искать самому или через агентство?

В контактировании с прямым работодателем много плюсов. Во-первых, короче рекрутинговая цепочка: меньше собеседований, встреч, утомительных поездок, промежуточных тестирований и разнообразных отборочных проверок. Во-вторых, соискатель ближе к лицу, принимающему решения. При прохождении собеседования в небольшой компании можно в один день, при удачном стечении обстоятельств, встретиться с эйчаром, руководителем функционального подразделения, с генеральным директором и уже на следующий день выйти на работу.

Но есть и определенные минусы. Главный — это недостаток информации о корпоративном контексте: что происходит в самой компании, в конкретном подразделении, почему открыта вакансия, какой характер у руководителя и о многом другое, о чем не пишут в объявлениях о работе.

Когда соискатель сотрудничает с посредником, кадровым агентством, хэдхантером, консультантом, приглашенным рекрутером, то, как правило получает профессиональную помощь и достаточно большой объем инсайдерской информации о работодателе. Для любого посредника соискатель — это в каком-то смысле товар, и его нужно правильно «упаковать» и продать по хорошей цене. Посредники заинтересованы в успехе соискателей и стараются помочь им пройти рекрутинговый квест максимально успешно.

Для соискателей на старте карьеры или людей, редко меняющих компании, комфортнее искать работу с помощью профессиональных посредников. Они получают информационную, психологическую, организационную поддержку и «выходы» на интересных работодателей.

Опытные и «бывалые» карьеристы, хорошо ориентирующиеся на кадровом рынке, вполне успешно могут искать работу самостоятельно и контактировать с прямыми работодателями. Но даже в этом случае в цепочке могут появиться разнообразные HR-посредники. Например, на последнем этапе работодатель может привлечь «знакомого психолога» или «спеца по кадрам», чтобы провести еще одно собеседование и получить заключение эксперта.

Чтобы быстрее найти работу, лучше не делить вакансии на «прямые» и «агентские», а относиться ко всем предложениям с одинаковой степенью серьезности и ответственности, строить партнерские связи со всеми HR-специалистами (и внешними, и внутренними). Умение сотрудничать и находить общий язык с людьми — важное качество для построения успешной карьеры.

Проактивность

Будьте проактивны! Если вам действительно нужна работа, занимайтесь ее поиском организованно и ответственно. Выделите на это два-три часа в своем ежедневном расписании. Ведите реестр всех переговоров и встреч, структурируйте полученную информацию, чтобы не потеряться в потоке. Не обращайте внимание на молчание рекрутеров или отказы — это естественная часть процесса поиска, двигайтесь дальше, концентрируйте свое внимание на возможностях и достижениях. И не ждите, когда звезды волшебным образом сойдутся на небосклоне, создавайте свое счастье собственными руками: постоянно просматривайте поисковые сайты, следите за новыми вакансиями, активно рассылайте резюме и сопроводительные письма, качестенно готовьтесь к собеседованиям.

Если чувствуете, что вам нужна помощь, не стесняйтесь обращаться к профессионалам: консультантам по карьере, рекрутерам, HR-специалистам. Используйте все имеющиеся у вас ресурсы: социальные сети, контакты друзей и знакомых, рекомендации коллег. Чем больше энергии и труда вы вложите в поиск работы, тем успешнее будет ваша карьера.