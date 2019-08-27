Еще пять дней можно сильно сэкономить на кадровом учете

Онлайн-курс «Всё о кадровом учёте: учимся составлять кадровые документы без ошибок» станет дороже в день старта — 1 сентября. 15% скидка действует еще пять дней.

Курс даст работающие лайфхаки, образцы, примеры заполнения и практические советы прохождения трудовых и налоговых проверок. Надежда Флакс расскажет всё об организации кадрового учета, обязательных документах, о штрафах и способах их избежать.

В формате видеолекций и образцов для скачивания собраны все must-have документы и чёткие инструкции:

Кому нужно, а кому нет соглашение о защите персональных данных;

Какую штатку можно назвать идеальной;

Как составить положение об оплате труда, чтобы к нему не придрались инспекторы;

Почему задержка ЗП — скользкая дорожка и как защитить себя от обиженных работников;

Сколько хранить трудовые книжки и что нас ждет из-за введения электронных трудовых;

Так ли сложно оформить сотрудников-иностранцев и многое другое...

Посмотрите полный план курса тут.

Курс пригодится бухгалтерам, директорам и ИПешникам.

Свободный доступ на год поможет освежить знания при необходимости, зато старт обучения с 1 сентября гарантирует вам 100% актуальность всей информации и образцов.

Жмите кнопку ниже, запасайтесь ручкой и тетрадкой (но все конспекты можно сохранить себе, так что тетрадка просто для удовольствия:-)) и присоединяйтесь 1 сентября к нашему виртуальному классу.

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