Клерк.Ру

Еще пять дней можно сильно сэкономить на кадровом учете

Онлайн-курс «Всё о кадровом учёте: учимся составлять кадровые документы без ошибок»  станет дороже в день старта — 1 сентября. 15% скидка действует еще пять дней. 

Курс  даст работающие лайфхаки, образцы, примеры заполнения и практические советы прохождения трудовых и налоговых проверок. Надежда Флакс расскажет всё об организации кадрового учета, обязательных документах, о штрафах и способах их избежать.

В формате видеолекций и образцов для скачивания собраны все  must-have  документы и чёткие инструкции:

  • Кому нужно, а кому нет соглашение о защите персональных данных;
  • Какую штатку можно назвать идеальной;
  • Как составить положение об оплате труда, чтобы к нему не придрались инспекторы;
  • Почему задержка ЗП — скользкая дорожка и как защитить себя от обиженных работников;
  • Сколько хранить трудовые книжки и что нас ждет из-за введения электронных трудовых;
  • Так ли сложно оформить сотрудников-иностранцев и многое другое...

Посмотрите полный план курса тут.

Курс пригодится бухгалтерам, директорам и ИПешникам.

Свободный доступ на год поможет освежить знания при необходимости, зато старт обучения с 1 сентября гарантирует вам 100% актуальность всей информации и образцов.

Жмите кнопку ниже, запасайтесь ручкой и тетрадкой (но все конспекты можно сохранить себе, так что тетрадка просто для удовольствия:-)) и присоединяйтесь 1 сентября к нашему виртуальному классу.

Хочу купить за 6332,5 вместо 7450 руб.

 

Оплатив курс, вы можете начать учиться и после 1 сентября, в удобном для вас темпе. Смотрите видео, читайте конспекты, проходите тесты и итоговое задание. В конце обучения получите именной сертификат от Центра обучения «Клерка»

 

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