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Больничный в отпуске с последующим увольнением: что нужно знать бухгалтеру

Сотрудник ушел в отпуск с последующим увольнением. Однако находясь в отпуске, он заболел, вызвал врача и взял больничный лист. Расскажем, нужно ли продлевать отпуск с последующим увольнением, если сотрудник взял больничный во время отпуска.

Порядок увольнения сотрудника, уходящего в отпуск

Периодичность отпусков в организации регулируется графиком отпусков. Этот документ обязателен как для работников, так и для работодателя. Поэтому, если сотрудник решит уйти в отпуск с последующим увольнением, а в этот период отпуск не запланирован, нужно заручится согласием работодателя.

Если работодатель против, то в отпуск с последующим увольнением уйти не получится. Самовольный уход в отпуск квалифицируется как прогул, и работник может быть уволен «по статье» (подп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ).

Некоторые работники могут взять отпуск, не учитывая мнение работодателя. К ним, например, относятся, лица, воспитывающие детей-инвалидов, матери, имеющие двух и более детей в возрасте до 12 лет, чернобыльцы и т. д.

Днем увольнения работника, уходящего в отпуск с последующим увольнением, будет считаться последний день отпуска (ч. 2 ст. 127 ТК РФ).

Отпуск с последующим увольнением: когда произвести расчет

Перед отпуском в последний рабочий день такому работнику нужно не только выплатить отпускные в общем порядке, но и произвести полный расчет. Помимо этого, ему нужно выдать трудовую книжку и все остальные документы, выдаваемые при расторжении трудового договора (ч. 5 ст. 80, ст. 84. 1 ТК РФ, Определение Конституционного суда от 25.01.2007 № 131-О-О).

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Объясняется это следующим.

Как мы уже выяснили, по­след­ним днем ра­бо­ты сотрудника, уходящего в отпуск, будет день окон­ча­ния его от­пус­ка. Казалось бы, именно в этот день и нужно произвести с ним все «увольнительные» рас­четы. Однако в данной ситуации порядок расчетов будет иным: рассчитаться с сотрудником необходимо до на­ча­ла от­пус­ка работника, поскольку по его окон­ча­нии сто­ро­ны трудового договора уже не будут свя­за­ны какими-либо обя­за­тель­ства­ми (Пись­мо Ро­стру­да от 24.12.2007 № 5277-6-1).

Работник заболел в отпуске: оплачивать ли больничный?

Если во время отпуска с последующим увольнением сотрудник взял больничный, то продлевать отпуск на дни его нетрудоспособности не нужно. Объяснение все то же: со дня начала отпуска фактически трудовых отношений между работником и работодателем больше нет. Ро­стру­д в Письме от 24.12.2007 № 5277-6-1 объясняет это так:

«Изъявив желание получить отпуск с последующим увольнением, работник тем самым выразил и желание прекратить трудовые отношения с работодателем (при увольнении по собственному желанию) или согласился с правомерностью их прекращения (при увольнении по другим основаниям)».

Значит, и правило о продлении отпуска на дни болезни в данном случае не действует.

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Однако, несмотря на то, что отпуск в такой ситуации не продлевается, больничный лист, взятый в период отпуска с последующим увольнением, следует оплатить в любом случае. Причем нужно отплатить все дни нетрудоспособности, вне зависимости от того, когда заканчивается больничный (ст. 127 ТК РФ, ст. 5 Закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ, Информация ФСС от 21.07.2015).

А что, если продлить отпуск?

Некоторые работодатели считают, что в этой ситуации трудовой договор действует до момента завершения отпуска, поскольку ежегодный отпуск при наличии больничного продлевается на число дней болезни (ч. 1 ст. 124 ТК).

При этом, если работодатель уже внес запись об увольнении в трудовую книжку до начала отпуска, в ней делают исправления, а также начисляют компенсацию за неиспользованные отпускные дни в связи с пересчетом страхстажа и дней работы по трудовому договору.

Но при таком подходе не исключены трудовые споры, поскольку продлевать трудовые отношения с работником в одностороннем порядке нельзя: работодатель тем самым нарушает право работника на свободу труда (ст. 37 Конституции РФ).

Выходом из ситуации может быть получениет письменного согласия работника на продление отпуска и перенос увольнения на более поздний срок.

Подводим итоги

Пособие по временной нетрудоспособности выплачивают работнику, представившего больничный лист, в полном объеме. Даже, если сотрудник болел во время своего отпуска с последующим увольнением.

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Что касается продления отпуска увольняющегося сотрудника, безопасней руководствоваться рекомендациями Роструда, то есть не продлевать отпуск на дни нахождения на больничном.

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