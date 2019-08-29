Больничный в отпуске с последующим увольнением: что нужно знать бухгалтеру

Сотрудник ушел в отпуск с последующим увольнением. Однако находясь в отпуске, он заболел, вызвал врача и взял больничный лист. Расскажем, нужно ли продлевать отпуск с последующим увольнением, если сотрудник взял больничный во время отпуска.
Порядок увольнения сотрудника, уходящего в отпускПериодичность отпусков в организации регулируется графиком отпусков. Этот документ обязателен как для работников, так и для работодателя. Поэтому, если сотрудник решит уйти в отпуск с последующим увольнением, а в этот период отпуск не запланирован, нужно заручится согласием работодателя.
Если работодатель против, то в отпуск с последующим увольнением уйти не получится. Самовольный уход в отпуск квалифицируется как прогул, и работник может быть уволен «по статье» (подп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ).
Некоторые работники могут взять отпуск, не учитывая мнение работодателя. К ним, например, относятся, лица, воспитывающие детей-инвалидов, матери, имеющие двух и более детей в возрасте до 12 лет, чернобыльцы и т. д.Днем увольнения работника, уходящего в отпуск с последующим увольнением, будет считаться последний день отпуска (ч. 2 ст. 127 ТК РФ).
Отпуск с последующим увольнением: когда произвести расчетПеред отпуском в последний рабочий день такому работнику нужно не только выплатить отпускные в общем порядке, но и произвести полный расчет. Помимо этого, ему нужно выдать трудовую книжку и все остальные документы, выдаваемые при расторжении трудового договора (ч. 5 ст. 80, ст. 84. 1 ТК РФ, Определение Конституционного суда от 25.01.2007 № 131-О-О).
Объясняется это следующим.
Как мы уже выяснили, последним днем работы сотрудника, уходящего в отпуск, будет день окончания его отпуска. Казалось бы, именно в этот день и нужно произвести с ним все «увольнительные» расчеты. Однако в данной ситуации порядок расчетов будет иным: рассчитаться с сотрудником необходимо до начала отпуска работника, поскольку по его окончании стороны трудового договора уже не будут связаны какими-либо обязательствами (Письмо Роструда от 24.12.2007 №
Работник заболел в отпуске: оплачивать ли больничный?Если во время отпуска с последующим увольнением сотрудник взял больничный, то продлевать отпуск на дни его нетрудоспособности не нужно. Объяснение все то же: со дня начала отпуска фактически трудовых отношений между работником и работодателем больше нет. Роструд в Письме от 24.12.2007 №
«Изъявив желание получить отпуск с последующим увольнением, работник тем самым выразил и желание прекратить трудовые отношения с работодателем (при увольнении по собственному желанию) или согласился с правомерностью их прекращения (при увольнении по другим основаниям)».Значит, и правило о продлении отпуска на дни болезни в данном случае не действует.
Однако, несмотря на то, что отпуск в такой ситуации не продлевается, больничный лист, взятый в период отпуска с последующим увольнением, следует оплатить в любом случае. Причем нужно отплатить все дни нетрудоспособности, вне зависимости от того, когда заканчивается больничный (ст. 127 ТК РФ, ст. 5 Закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ, Информация ФСС от 21.07.2015).
А что, если продлить отпуск?Некоторые работодатели считают, что в этой ситуации трудовой договор действует до момента завершения отпуска, поскольку ежегодный отпуск при наличии больничного продлевается на число дней болезни (ч. 1 ст. 124 ТК).
При этом, если работодатель уже внес запись об увольнении в трудовую книжку до начала отпуска, в ней делают исправления, а также начисляют компенсацию за неиспользованные отпускные дни в связи с пересчетом страхстажа и дней работы по трудовому договору.
Но при таком подходе не исключены трудовые споры, поскольку продлевать трудовые отношения с работником в одностороннем порядке нельзя: работодатель тем самым нарушает право работника на свободу труда (ст. 37 Конституции РФ).Выходом из ситуации может быть получениет письменного согласия работника на продление отпуска и перенос увольнения на более поздний срок.
Подводим итогиПособие по временной нетрудоспособности выплачивают работнику, представившего больничный лист, в полном объеме. Даже, если сотрудник болел во время своего отпуска с последующим увольнением.
Что касается продления отпуска увольняющегося сотрудника, безопасней руководствоваться рекомендациями Роструда, то есть не продлевать отпуск на дни нахождения на больничном.