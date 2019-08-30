«Ночной бухгалтер». Спецрежим отменят. Новые правила по отчетности в ПФР

Предприниматели умоляли оставить ЕНВД. Их услышали?
ЕНВД, прощай!
В последние годы много говорили, что вмененка устарела. Но когда ее решили отменить, бизнес приуныл.
Бизнесмены писали петиции. Но в Минфине окончательно заявили: режим ЕНВД отжил своё.
Власти не намерены его продлевать по просьбе бизнеса.
Реальная налоговая нагрузка по ЕНВД составляет сейчас менее 1% выручки. Вмененка, по мнению чиновников, нужна только, чтобы уклоняться от налогов.
Еще одно звездное обоснование отмены ЕНВД: режим, оказывается, «антицифровой».
Пользуясь случаем, редакция «Клерка» передает привет сбою в ФНС, который уж точно цифровой.
Новое в общении с пенсфондом
Введут новую систему сдачи отчетов в ПФР:
1) Можно будет сдаваться через кабинет на сайте фонда без спецоператоров.
Бесплатно.
2) Вместо соглашений будут заявления.
Новые обязанности работодателей
Власти втянут в борьбу за здоровье нации компании и ИП.
Придется обеспечивать офисного врача, питание, вести борьбу с курением и алкоголем.
Как будут проверять компании по соблюдению ТК в 2019-2020 годах, узнаете на нашем онлайн-курсе.
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