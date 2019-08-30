«Ночной бухгалтер». Спецрежим отменят. Новые правила по отчетности в ПФР

Предприниматели умоляли оставить ЕНВД. Их услышали?

ЕНВД, прощай!

В последние годы много говорили, что вмененка устарела. Но когда ее решили отменить, бизнес приуныл.

Бизнесмены писали петиции. Но в Минфине окончательно заявили: режим ЕНВД отжил своё.

Власти не намерены его продлевать по просьбе бизнеса.

Реальная налоговая нагрузка по ЕНВД составляет сейчас менее 1% выручки. Вмененка, по мнению чиновников, нужна только, чтобы уклоняться от налогов.

Еще одно звездное обоснование отмены ЕНВД: режим, оказывается, «антицифровой».

Пользуясь случаем, редакция «Клерка» передает привет сбою в ФНС, который уж точно цифровой.

Новое в общении с пенсфондом

Введут новую систему сдачи отчетов в ПФР:

1) Можно будет сдаваться через кабинет на сайте фонда без спецоператоров.

Бесплатно.

2) Вместо соглашений будут заявления.

Новые обязанности работодателей

Власти втянут в борьбу за здоровье нации компании и ИП.

Придется обеспечивать офисного врача, питание, вести борьбу с курением и алкоголем.

Ваша готовая к осени редакция