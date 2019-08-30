Новые обязанности работодателей: офисный врач, питание, борьба с курением и алкоголем

В последнее время власти ведут активную кампанию под лозунгом укрепления здоровья работающего населения. Ведь работать, как известно, придется долго — до 60/65 лет.

В этой борьбе за здоровье нации немаловажную роль отводят работодателям. Именно они должны оплачивать сотрудникам время диспансеризации, бороться с курением, тестировать на алкоголь, нанимать на работу врачей в специально оборудованные для них кабинеты.

Какие-то новые нормы уже внедрены, какие-то — еще в проекте.

Офисный врач

Как сообщалось ранее, в Правительстве обсуждается перспектива введения должности врача на предприятиях для контроля здоровья работников.

В проекте документа, который рассматривался на совещании, говорится, что в целях охраны здоровья работодатели вправе вводить в штат должности медицинских работников и создавать подразделения, оказывающие медпомощь сотрудникам организации:

кабинет врача;

здравпункт;

медицинский кабинет;

медицинскую часть.

Порядок организации деятельности таких подразделений будут устанавливать федеральные власти. В нем будут предусмотрены:

различные виды подведомственности таких подразделений;

требования к помещениям и структуре подразделений;

функции и задачи подразделений;

требования к оснащению подразделений;

рекомендуемые штатные нормативы;

квалификационные требования;

подключение к ЕГИСЗ (единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения).

В проекте также перечислены основные функции офисного врача. Этот специалист должен будет:

вести учет работников:

заниматься вопросами диспансениразации (планировать ее, организовывать, оценивать ее результаты и выполнять назначения по ее итогам);

составлять планы «ведения» работников, осуществлять диспансерное наблюдение;

выявлять ранние признаки профзаболеваний;

заниматься профилактикой травматизма;

оказывать неотложную медпомощь;

формировать здоровую среду обитания;

проводить «школы здоровья»;

формировать у сотрудников здоровый образ жизни, организуя какие-то мероприятия;

организовывать мероприятия, стимулирующие сотрудников к двигательной активности;

вести просветительскую работу.

Расходы на оборудование врачебных кабинетов готов взять на себя ФСС.

Содержание самих врачей, скорее всего, будет финансироваться государством только частично — например, ФОМС мог бы оплачивать их работу на малых и средних предприятиях.

Как следует из протокола заседания, Минздраву должны быть представлены предложения, в частности, по обеспечению оплаты труда медработников на производстве за счет средств ОМС.

Напомним, на совещании шла речь о рекомендациях и праве работодателей. Однако уже звучат предложения о принудительном внедрении здравпунктов: право хотят трансформировать в обязанность.

Как говорила героиня известного фильма: «А если не будут брать, отключим газ».

«Необходимо узаконить, чтобы предприятие не могло получить лицензию на тот или иной вид деятельности, если в его структуре нет мед- или здравпункта», — подчеркнул член регионального штаба ОНФ в Ленинградской области Евгений Костюшов. Сейчас это зависит от желания работодателей, однако у большинства из них такого желания нет, констатировал он.

Медосмотры и диспансеризация

С этого года нормами ТК предусмотрено предоставление работнику свободного дня с сохранением заработной платы один раз в три года для прохождения им диспансеризации. При этом предпенсионерам предоставляется два свободных дня один раз в год.

В скором времени более частые выходные для диспансеризации получат и 40-летние сотрудники. Соответствующий законопроект подготовил Минтруд.

В мае этого года правительство объединило профилактические медосмотры, которые находятся в ведении работодателей при софинансировании ФСС, с общероссийской программой диспансеризации. Теперь россияне до 40 лет раз в три года могут пройти профосмотр, а по достижении этого возраста — ежегодную диспансеризацию. Такие правила прописаны в Приказе Минздрава № 124н от 13.03.2019.

Курение

Минздрав разработал Корпоративные модельные программы «Укрепление здоровья работающих».

Документ предлагает работодателям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников с учетом влияния табачной зависимости на производительность.

«Количественная оценка трудопотерь и материальных издержек, связанных с курением сотрудников, поможет работодателю разработать инструмент сокращения потребления табака среди сотрудников путем применения экономических мер в виде поощрений и/или штрафных санкций», — говорится в документе.

Алкоголь

Минздрав предлагает работодателям проводить тестирование сотрудников на алкоголь, чтобы выявлять тех, кто им злоупотребляет. Тестирование предписано проводить с помощью алкотестера.

Кроме того проводить проверку можно и с помощью специального теста — «светофора», когда сотрудник отвечает на вопросы и каждому ответу присваиваются баллы.

По итогам такого тестирования работники разделяются на три зоны:

зеленая — в нее входят работники, которые не употребляют алкоголь или употребляют его в умеренном количестве, учитывая требования обстоятельств;

— в нее входят работники, которые не употребляют алкоголь или употребляют его в умеренном количестве, учитывая требования обстоятельств; желтая — в нее входят работники, которые чрезмерно употребляют алкоголь, не учитывая требований обстоятельств и с негативными последствиями;

— в нее входят работники, которые чрезмерно употребляют алкоголь, не учитывая требований обстоятельств и с негативными последствиями; красная — сигнализирует о злоупотреблении алкоголем с выраженными негативными последствиями для сотрудника и/или окружающих, включая химическую зависимость.

Тех, кто попал в зеленую зону, можно не беспокоить. Попавшим в желтую зону требуются консультации. А тех, кто попал в красный список, надо гнаправлять к наркологу.

Питание

В документе сказано о необходимости повышать приверженность к рациональному питанию, формирование здоровых пищевых привычек у сотрудников компании и членов их семей.

Для этого в помещениях организации должны быть кулеры с чистой водой, а тем, кто работает вне офиса, следует выдавать с собой воду в бутылках.

Кроме того, работодатель должен предусмотреть условия для приема пищи. Если сотрудники работают удаленно, для них можно организовать доставку горячего питания. Сотрудникам с разъездным характером работы можно выдавать талоны на питание в общепите.