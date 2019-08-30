Новые обязанности работодателей: офисный врач, питание, борьба с курением и алкоголем

В последнее время власти ведут активную кампанию под лозунгом укрепления здоровья работающего населения. Ведь работать, как известно, придется долго — до 60/65 лет.
В этой борьбе за здоровье нации немаловажную роль отводят работодателям. Именно они должны оплачивать сотрудникам время диспансеризации, бороться с курением, тестировать на алкоголь, нанимать на работу врачей в специально оборудованные для них кабинеты.
Какие-то новые нормы уже внедрены, какие-то — еще в проекте.
Офисный врачКак сообщалось ранее, в Правительстве обсуждается перспектива введения должности врача на предприятиях для контроля здоровья работников.
В проекте документа, который рассматривался на совещании, говорится, что в целях охраны здоровья работодатели вправе вводить в штат должности медицинских работников и создавать подразделения, оказывающие медпомощь сотрудникам организации:
- кабинет врача;
- здравпункт;
- медицинский кабинет;
- медицинскую часть.
- различные виды подведомственности таких подразделений;
- требования к помещениям и структуре подразделений;
- функции и задачи подразделений;
- требования к оснащению подразделений;
- рекомендуемые штатные нормативы;
- квалификационные требования;
- подключение к ЕГИСЗ (единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения).
- вести учет работников:
- заниматься вопросами диспансениразации (планировать ее, организовывать, оценивать ее результаты и выполнять назначения по ее итогам);
- составлять планы «ведения» работников, осуществлять диспансерное наблюдение;
- выявлять ранние признаки профзаболеваний;
- заниматься профилактикой травматизма;
- оказывать неотложную медпомощь;
- формировать здоровую среду обитания;
- проводить «школы здоровья»;
- формировать у сотрудников здоровый образ жизни, организуя какие-то мероприятия;
- организовывать мероприятия, стимулирующие сотрудников к двигательной активности;
- вести просветительскую работу.
Содержание самих врачей, скорее всего, будет финансироваться государством только частично — например, ФОМС мог бы оплачивать их работу на малых и средних предприятиях.
Как следует из протокола заседания, Минздраву должны быть представлены предложения, в частности, по обеспечению оплаты труда медработников на производстве за счет средств ОМС.
Напомним, на совещании шла речь о рекомендациях и праве работодателей. Однако уже звучат предложения о принудительном внедрении здравпунктов: право хотят трансформировать в обязанность.
Как говорила героиня известного фильма: «А если не будут брать, отключим газ».
«Необходимо узаконить, чтобы предприятие не могло получить лицензию на тот или иной вид деятельности, если в его структуре нет мед- или здравпункта», — подчеркнул член регионального штаба ОНФ в Ленинградской области Евгений Костюшов. Сейчас это зависит от желания работодателей, однако у большинства из них такого желания нет, констатировал он.
Медосмотры и диспансеризацияС этого года нормами ТК предусмотрено предоставление работнику свободного дня с сохранением заработной платы один раз в три года для прохождения им диспансеризации. При этом предпенсионерам предоставляется два свободных дня один раз в год.
В скором времени более частые выходные для диспансеризации получат и 40-летние сотрудники. Соответствующий законопроект подготовил Минтруд.
В мае этого года правительство объединило профилактические медосмотры, которые находятся в ведении работодателей при софинансировании ФСС, с общероссийской программой диспансеризации. Теперь россияне до 40 лет раз в три года могут пройти профосмотр, а по достижении этого возраста — ежегодную диспансеризацию. Такие правила прописаны в Приказе Минздрава № 124н от 13.03.2019.
КурениеМинздрав разработал Корпоративные модельные программы «Укрепление здоровья работающих».
Документ предлагает работодателям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников с учетом влияния табачной зависимости на производительность.
«Количественная оценка трудопотерь и материальных издержек, связанных с курением сотрудников, поможет работодателю разработать инструмент сокращения потребления табака среди сотрудников путем применения экономических мер в виде поощрений и/или штрафных санкций», — говорится в документе.
АлкогольМинздрав предлагает работодателям проводить тестирование сотрудников на алкоголь, чтобы выявлять тех, кто им злоупотребляет. Тестирование предписано проводить с помощью алкотестера.
Кроме того проводить проверку можно и с помощью специального теста — «светофора», когда сотрудник отвечает на вопросы и каждому ответу присваиваются баллы.
По итогам такого тестирования работники разделяются на три зоны:
- зеленая — в нее входят работники, которые не употребляют алкоголь или употребляют его в умеренном количестве, учитывая требования обстоятельств;
- желтая — в нее входят работники, которые чрезмерно употребляют алкоголь, не учитывая требований обстоятельств и с негативными последствиями;
- красная — сигнализирует о злоупотреблении алкоголем с выраженными негативными последствиями для сотрудника и/или окружающих, включая химическую зависимость.
ПитаниеВ документе сказано о необходимости повышать приверженность к рациональному питанию, формирование здоровых пищевых привычек у сотрудников компании и членов их семей.
Для этого в помещениях организации должны быть кулеры с чистой водой, а тем, кто работает вне офиса, следует выдавать с собой воду в бутылках.
Кроме того, работодатель должен предусмотреть условия для приема пищи. Если сотрудники работают удаленно, для них можно организовать доставку горячего питания. Сотрудникам с разъездным характером работы можно выдавать талоны на питание в общепите.