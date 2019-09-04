Что будут проверять трудовые инспекторы в 2020 году?

Эксперты, основываясь на опыте проверок 19 года, рассказали, на что теперь особенно будут смотреть трудовые инспекторы.

Во-первых, любименькое у ревизоров — это правила внутреннего трудового распорядка. В них работодатели по-прежнему не указывают все обязательные условия; положение об оплате труда — за выплатой премий, если она определена как обязательная часть заработной платы, всегда контроль.

Во-вторых, инспекторы начнут трясти про новшества в виде электронных трудовых договоров и электронных трудовых книжек. То, что трудовыми договорами, заявлениями об отпуске или увольнении и некоторыми другими кадровыми документами можно будет официально обмениваться в электронном виде — это хорошо. Но проблемы могут возникнуть в подтверждении того, что документ подписан обеими сторонами.

Путаница может возникнуть из-за одновременного ведения электронных и физических трудовых. В 2021 году работодатель сможет выдавать их работникам на руки, если они не напишут заявление до конца 2020 года.

Также работодатели должны будут ежемесячно передавать в ПФР форму СЗВ-ТД.

, обязательно проверят

Один из самых важных локальных нормативных актов. Его всегда проверяют инспекторы. Несмотря на то, что он не является обязательным ЛНА.

Почему правильность оформления системы оплаты труда становится еще важнее? Дело в том, что уже скоро инспекторы по труду будут взыскивать долги по зарплатамбез суда.

Только за 2017 года в результате проверок Роструда было выплачено 20 918 128 руб.

В-четверых, если примут поправки по договорам и отпускам, проверять будут еще и новые правила.

Изменения вот такие: важный законопроект уже внесен в Госдуму и предполагает: