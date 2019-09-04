Что будут проверять трудовые инспекторы в 2020 году?

Эксперты, основываясь на опыте проверок 19 года, рассказали, на что теперь особенно будут смотреть трудовые инспекторы.
Во-первых, любименькое у ревизоров — это правила внутреннего трудового распорядка. В них работодатели по-прежнему не указывают все обязательные условия; положение об оплате труда — за выплатой премий, если она определена как обязательная часть заработной платы, всегда контроль.
Во-вторых, инспекторы начнут трясти про новшества в виде электронных трудовых договоров и электронных трудовых книжек. То, что трудовыми договорами, заявлениями об отпуске или увольнении и некоторыми другими кадровыми документами можно будет официально обмениваться в электронном виде — это хорошо. Но проблемы могут возникнуть в подтверждении того, что документ подписан обеими сторонами.
Путаница может возникнуть из-за одновременного ведения электронных и физических трудовых. В 2021 году работодатель сможет выдавать их работникам на руки, если они не напишут заявление до конца 2020 года.
Также работодатели должны будут ежемесячно передавать в ПФР форму СЗВ-ТД.
Один из самых важных локальных нормативных актов. Его всегда проверяют инспекторы. Несмотря на то, что он не является обязательным ЛНА.
Почему правильность оформления системы оплаты труда становится еще важнее? Дело в том, что уже скоро инспекторы по труду будут взыскивать долги по зарплатамбез суда.
Только за 2017 года в результате проверок Роструда было выплачено 20 918 128 руб.
В-четверых, если примут поправки по договорам и отпускам, проверять будут еще и новые правила.
Изменения вот такие: важный законопроект уже внесен в Госдуму и предполагает:
- Обязанность предварительного уведомления работника об увольнении в связи с истечением срока трудового договора, если договор был заключен на период отпуска по уходу за ребенком другого работника.
- Изменение срока выплаты отпускных, касающееся отпусков не по расписанию, а «прямо завтра».
- Перспектива введения должности врача на предприятиях для контроля здоровья работников.