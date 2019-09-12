Как соискатели зарабатывают на работодателе, который отказал: новая мода

Любопытной информацией со мной недавно поделились партнеры с сайта НН. Оказывается, на рынке труда сейчас есть новый тренд — «наколи работодателя».

Согласно официальной статистике в прошлом 2018 году около 18 тыс. соискателей подали иски в суд с жалобами на незаконный отказ в приеме на работу.

Но в этом году народ стал еще злее и находчивее, за 1-е полугодие 2019 года эта цифра составляет уже 12 тыс. недовольных, готовых наказать несостоявшегося работодателя и получить от него денежную компенсацию.

Что примечательно многие до сих пор не особо задумываются об опасности некорректных отказов соискателям и рискуют оказаться в суде, а также получить внеплановую трудовую проверку и штрафы.

Первый звоночек, который должен сразу вас насторожить, если соискатель просит официальный письменный отказ. В таком случае нужно тщательно взвесить каждое слово в письме-отказе. Такая просьба зачастую говорит о том, что человек остался обиженным и хочет как-то это компенсировать.

Нельзя в письме-отказе писать о несуществующих конкурсах, если вы их не проводили, просто написать стандартное «Мы не готовы сейчас вам сделать предложение о работе, при необходимости вернемся к вашей кандидатуре позже...», этого не достаточно, должна быть указана конкретная причина отказа. Отказ без объяснения причины противоречит ТК РФ (ч. 1 ст. 64 ТК РФ), это уже повод для обращения в суд.

Не нужно писать,что отказ произошел из-за возрастной половой или иной принадлежности, тут налицо прямая дискриминация (ст. 3, ч. 2 ст. 64 ТК РФ).

Следует понимать, если соискатель попросил у вас письменный отказ, то нельзя просто проигнорировать это требование. Предоставить ответ по трудовому законодательству следует в течение 7-ми рабочих дней, в письме должна обязательно фигурировать именно причины отказа (ч. 5 ст. 64 ТК). Семь дней отсчитывается от дня получения заявки от соискателя. Игнорирование этого запроса — повод для общения в суд.

Чтобы не попасть, основной упор делайте на несоответствие кандидата уровню квалификации или образования, опыту работы в нужной специальности или в вашей сфере. Для этого в вакансии можно специально предусмотреть чрезмерные требования, которыми при необходимости вы сможете оперировать. Например, для бухгалтера помимо знания программы 1С: можно предусмотреть еще в какой-то узкоспециализированной программе. Или укажите в вакансии наличие аттестации по проф.стандарту, даже если планируете взять кандидата и без аттестата.

Еще к опасным формулировкам можно отнести отказ, в котором на должность взят соискатель по рекомендациям или формулировка о том, что мы решили в итоге не расширяться и вообще не брать в специалиста. Если соискатель получит такой отказ, он тоже сможет идти в суд.

Неприемлем также отказ, если вы напишите, что вакансия была размещена в связи с тем, что ваш работник написал заявление об увольнении, а потом передумал и уже никто не требуется, но объявление о вакансии с сайта в интернете не уберете. В таком случае кандидат может вступить в тяжбу с компанией, и если докажет обман, он выиграет и получит компенсацию.

Поэтому пишите отказ правильно, проводите на собеседовании тестирование, оно тоже поможет доказать, что соискатель не соответствуют профессиональным требованиям необходимым для получения желаемой должности. Ну и чтобы поменьше проблемных соискателей к вам попало на собеседование, для этого старайтесь отсеивать сомнительных персонажей еще на стадии просмотра резюме.