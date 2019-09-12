Клерк.Ру

Как соискатели зарабатывают на работодателе, который отказал: новая мода

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Любопытной информацией со мной недавно поделились партнеры с сайта НН. Оказывается, на рынке труда сейчас есть новый тренд — «наколи работодателя».

Согласно официальной статистике в прошлом 2018 году около 18 тыс. соискателей подали иски в суд с жалобами на незаконный отказ в приеме на работу.

Но в этом году народ стал еще злее и находчивее, за 1-е полугодие 2019 года эта цифра составляет уже 12 тыс. недовольных, готовых наказать несостоявшегося работодателя и получить от него денежную компенсацию.

Что примечательно многие до сих пор не особо задумываются об опасности некорректных отказов соискателям и рискуют оказаться в суде, а также получить внеплановую трудовую проверку и штрафы.

Первый звоночек, который должен сразу вас насторожить, если соискатель просит официальный письменный отказ. В таком случае нужно тщательно взвесить каждое слово в письме-отказе. Такая просьба зачастую говорит о том, что человек остался обиженным и хочет как-то это компенсировать.

Отключить рекламу

Нельзя в письме-отказе писать о несуществующих конкурсах, если вы их не проводили, просто написать стандартное «Мы не готовы сейчас вам сделать предложение о работе, при необходимости вернемся к вашей кандидатуре позже...», этого не достаточно, должна быть указана конкретная причина отказа. Отказ без объяснения причины противоречит ТК РФ (ч. 1 ст. 64 ТК РФ), это уже повод для обращения в суд.

Не нужно писать,что отказ произошел из-за возрастной половой или иной принадлежности, тут налицо прямая дискриминация (ст. 3, ч. 2 ст. 64 ТК РФ).

Следует понимать, если соискатель попросил у вас письменный отказ, то нельзя просто проигнорировать это требование. Предоставить ответ по трудовому законодательству следует в течение 7-ми рабочих дней, в письме должна обязательно фигурировать именно причины отказа (ч. 5 ст. 64 ТК). Семь дней отсчитывается от дня получения заявки от соискателя. Игнорирование этого запроса — повод для общения в суд.

Чтобы не попасть, основной упор делайте на несоответствие кандидата уровню квалификации или образования, опыту работы в нужной специальности или в вашей сфере. Для этого в вакансии можно специально предусмотреть чрезмерные требования, которыми при необходимости вы сможете оперировать. Например, для бухгалтера помимо знания программы 1С: можно предусмотреть еще в какой-то узкоспециализированной программе. Или укажите в вакансии наличие аттестации по проф.стандарту, даже если планируете взять кандидата и без аттестата.

Отключить рекламу

Еще к опасным формулировкам можно отнести отказ, в котором на должность взят соискатель по рекомендациям или формулировка о том, что мы решили в итоге не расширяться и вообще не брать в специалиста. Если соискатель получит такой отказ, он тоже сможет идти в суд.

Неприемлем также отказ, если вы напишите, что вакансия была размещена в связи с тем, что ваш работник написал заявление об увольнении, а потом передумал и уже никто не требуется, но объявление о вакансии с сайта в интернете не уберете. В таком случае кандидат может вступить в тяжбу с компанией, и если докажет обман, он выиграет и получит компенсацию.

Поэтому пишите отказ правильно, проводите на собеседовании тестирование, оно тоже поможет доказать, что соискатель не соответствуют профессиональным требованиям необходимым для получения желаемой должности. Ну и чтобы поменьше проблемных соискателей к вам попало на собеседование, для этого старайтесь отсеивать сомнительных персонажей еще на стадии просмотра резюме.

Отключить рекламу

Посетить семинар по теме «Трудовое законодательство, ТК РФ»

Все семинары по теме Трудовое законодательство, ТК РФ