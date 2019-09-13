Каких вопросов ждут работодатели на собеседовании?

Вопросы на собеседовании задают не только рекрутёры, но и соискатели. Не секрет, что по таким вопросам формируется мнение о претендентах на вакантные должности. Какие же вопросы, по мнению менеджеров по подбору персонала, должны задавать соискатели, чтобы собеседование прошло для них с максимальным успехом?

По мнению менеджеров по кадрам, опрошенных Исследовательским центром рекрутингового портала Superjob.ru, наиболее ожидаемыми и актуальными являются вопросы...

О функционале

Около четверти рекрутёров (26%) считают, что в первую очередь соискатель, искренне заинтересованный в трудоустройстве, должен спрашивать о своих должностных обязанностях на будущем месте работы. «Всегда привлекает в кандидате, когда он задаёт уточняющие вопросы по тому функционалу, который ему предстоит выполнять»; «Такие вопросы свидетельствуют о заинтересованности соискателя в работе и позволяют ему подчеркнуть наличие специальных знаний», — комментируют они.

О компании

По мнению 12% кадровиков, потенциальный сотрудник обязан уточнить, чем именно занимается компания, какова история её основания и т. п. Особенно импонируют рекрутёрам кандидаты, которые накануне собеседования собрали информацию о компании: «Мне очень нравится, когда задают вопросы о компании. Видно, что кандидат подготовился и изучил нашу продукцию»; «То, что кандидат задаёт вопросы, это уже хорошо. А если при этом он имеет информацию о компании, которую он перед собеседованием нашёл в интернете, то это вообще замечательно».

О перспективах

Вопросы о перспективах карьерного роста хотят слышать от соискателей 10% менеджеров по персоналу. При этом постановка вопроса может быть такой: «Какие перспективы профессионального развития могут меня ожидать через год?»; «Возможен ли карьерный рост в компании?»

О задачах и результатах

Вопросы о «задачах, которые предстоит решать на данной должности», рекомендуют задавать 6% кадровиков. Почти столько же опрошенных (5%) считают, что соискателю следует задавать вопросы, «говорящие о том, что человек разбирается в своей работе и понимает, что важно для её успешности», «по которым сразу видно, что человек разбирается в данной сфере деятельности». Ещё 5% менеджеров по кадрам советуют спросить на собеседовании о том, каких результатов на конкретной должности ждёт от кандидата потенциальный работодатель.

О корпоративной культуре и системе мотивации

По 4% работодателей рекомендуют соискателям интересоваться тонкостями корпоративной политики компании, а также факторами, влияющими на оплату труда: «Кандидаты, не уточняющие, из чего будет складываться их заработная плата, пугают, так как создаётся впечатление, что человек идёт работать от безысходности или чтобы получить запись в трудовую книжку».

О графике и сроке испытания

Вопросы об условиях труда и графике работы, сроках выхода на работу, испытательном сроке, повышении квалификации и точном размере оклада считают важными по 3% менеджеров по персоналу.

О коллегах и соцпакете

По 2% менеджеров по кадрам считают, что перспективный кандидат непременно должен спросить об отношениях в коллективе (есть ли конфликты, какая атмосфера сложилась в офисе), составляющих социального пакета, а также о том, по какой причине открыта заинтересовавшая его вакансия.

Обо всём понемногу

В свою очередь 3% кадровиков считают, что вопросы от соискателей могут быть любыми, по 2% требуют вопросов «строго по делу», «показывающих интерес к работе». Столько же рекрутёров (2%) полагают, что содержание вопросов зависит от должности, на которую претендует соискатель. Ещё 5% менеджеров по кадрам ждут от кандидатов вопросов о стиле / типе руководства, о бизнес-процессах в компании, а также настаивают на том, чтобы вопросы были адекватными: «Адекватные. Я готова отвечать на любые вопросы на собеседовании, кроме таких: «А где у вас тут можно подогреть контейнер с едой?»