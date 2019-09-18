Заявление на получение патента при налоговых каникулах: образец

Индивидуальные предприниматели, зарегистрировавшиеся впервые и желающие работать по патентной системе налогообложения, могут воспользоваться налоговыми каникулами. Правда, не по всем видам деятельности.

Самого понятия «налоговые каникулы» в законах нет, просто ставка налога по ПСН при некоторых видах деятельности равна нулю. Искать информацию по этим каникулам надо в региональном законодательстве, поскольку право устанавливать нулевую ставку дано региональным властям.

Если в том месте, где вы будете работать, есть налоговые каникулы, вы можете использовать их два налоговых периода. Причем перерыва между купленными патентами быть не может.

Помните, что налоговый период по ПСН — срок действия патента. Если ИП купил два патента по одному месяцу, то свое право на налоговые каникулы он истратил.

Что нужно, чтобы начать применять эти каникулы? Надо всего лишь правильно заполнить заявление.

Именно в нем указывается ставка налога 0% и дается ссылка на закон, которым она установлена. Образец заявления мы вам и предлагаем.