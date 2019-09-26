Правда ли, что поводом для запроса у организации документов в рамках банковского контроля может стать такая безобидная операция, как перечисление контрагенту ранее полученной от него суммы денежных средств?

Да, правда, но только в том случае, когда одновременно выполняются следующие условия:

деньги были получены с одного счета партнера, а возвращаются на другой его счет;

обе операции совершены в течение непродолжительного периода времени.

. В качестве приложения к Положению ЦБ РФ № 375-П приведен Классификатор, содержащий признаки, указывающие на необычный характер сделки, и присвоенные этим признакам коды.

В Классификаторе по коду 1121 названа операция «Возврат клиентом (представителем клиента) кредитной организации денежных средств контрагенту в течение короткого промежутка времени на счет указанного контрагента, отличный от счета, с которого данные денежные средства поступили клиенту».

Какой период признается коротким промежутком времени, в Положении ЦБ РФ № 375-П не установлено, но указано, что такие оценочные категории, как систематичность, значительность, небольшой период и т.?п., определяются банком в каждой конкретной ситуации самостоятельно исходя из характера, масштаба и основных направлений деятельности клиентов, уровня рисков, связанных с клиентами и их операциями.

Решение о квалификации (неквалификации) операции клиента в качестве подозрительной операции кредитная организация принимает самостоятельно на основании имеющейся в ее распоряжении информации и документов, характеризующих статус и деятельность клиента, осуществляющего операцию, а также его представителя и (или) выгодоприобретателя, бенефициарного владельца (при их наличии).

Банк вправе использовать иные признаки, указывающие на необычный характер сделки, установленные кредитной организацией самостоятельно.

Согласно п. 6.3 Положения ЦБ РФ № 375-П систематическое и (или) в значительных объемах совершение операций, содержащих признаки, указывающие на необычный характер сделки, названные в Классификаторе, или признаки, включенные банком в свои правила внутреннего контроля, может позволить банку принять решение об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции.

Если операция будет признана банком подозрительной, сведения о ней подлежат направлению в Росфинмониторинг.

Таким образом, в случае если деньги были получены с одного счета партнера, а возвращаются на другой его счет и обе операции совершены в течение непродолжительного периода времени, банк может приостановить совершение операции и потребовать представления документов, подтверждающих ее соответствие закону. В случае отказа подать документы, представления их не в полном объеме либо квалификации операции банком в результате проведенного анализа в качестве сомнительной и отказа в ее совершении сведения о ней будут направлены в Росфинмониторинг.

Принятие в течение календарного года двух и более решений об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции позволяет банку расторгнуть договор банковского счета (вклада) с клиентом (п. 5.2 ст. 7 Закона № 115-ФЗ).