Короли аббревиатур. Кому ПФР платит ЕДВ, НСУ, ДЕМО, ДМО

Ликбез по непонятным сокращениям, за которыми скрываются социальные выплаты.

ПФР осуществляют социальные выплаты, к которым, в частности, относятся ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) и входящий в ее состав набор социальных услуг (НСУ), дополнительное ежемесячное материальное обеспечение (ДЕМО), дополнительное материальное обеспечение (ДМО).

ЕДВ

Ежемесячная денежная выплата — социальная выплата, устанавливаемая территориальными органами ПФР отдельным категориям граждан. Среди них:

ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий и т.д.;

инвалиды, включая детей-инвалидов;

бывшие несовершеннолетние узники фашизма;

лица, пострадавшие в результате воздействия радиации.

Назначение ЕДВ носит. Письменное заявление необходимо подать в ПФР по месту жительства либо по месту фактического проживания, или в МФЦ. Несовершеннолетний, достигший 14 лет, вправе обратиться за установлением ежемесячной денежной выплаты самостоятельно. Заявление о назначении ЕДВ можно подать и в электронном виде через: портал госуслуг, «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР.

В случае если гражданин одновременно имеет право на получение ЕДВ по нескольким основаниям в рамках одного закона, выплата устанавливается по одному основанию, предусматривающему более высокий размер выплаты.

Индексация ЕДВ проводится один раз в год, и с 1 февраля 2019 года выплата проиндексирована на 4,3% исходя из уровня инфляции за прошлый год.

Для различных категорий граждан размер ЕДВ разный.

Например, для инвалидов 3 группы ЕДВ составляет 2162,67 руб., для инвалидов 2 группы 2701,62 (с учетом НСУ).

НСУ

Набор социальных услуг (НСУ) — входит в состав ЕДВ, стоимость денежного эквивалента полного пакета социальных услуг с 1 февраля 2019 года составляет 1 121,42 руб.

НСУ включает в себя:

предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний (133,62 руб.);

предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний (133,62 руб.);

бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (124,05 руб.).

Гражданин может выбрать, в каком виде ему получать НСУ:Отказаться от льгот в натуральном выражении можно полностью или частично.

С вариантом предоставления НСУ на следующий год необходимо определиться до 1 октября текущего года путем подачи заявления в ПФР. Заявления граждан, принятые до 1 октября 2019 года, будут действовать с 1 января 2020 года до тех пор, пока льготник не изменит свое решение. Если гражданина устраивает существующий способ получения НСУ, и он не желает его менять, подавать ежегодно заявление не нужно. Достаточно это сделать один раз.

ДЕМО

Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение (ДЕМО) — ежемесячные выплаты отдельным категориям граждан. Право на материальное обеспечение имеют только граждане РФ независимо от места их проживания. Ее размер в зависимости от льготной категории составляет 500 или 1000 рублей.

ДЕМО в размере 1 000 руб. устанавливается:

— инвалидам и участникам Великой Отечественной войны;

— инвалидам вследствие военной травмы;

— бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания.

ДЕМО в размере 500 руб. устанавливается:

— военнослужащим, проходившим военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22.06.1941 года по 03.09.1945 года не менее шести месяцев, а также военнослужащим, награжденным орденами или медалями СССР за службу в указанный период;

— вдовам погибших в годы войны военнослужащих; вдовам инвалидов Великой Отечественной войны;

— лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

— бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто.

ДЕМО выплачивается территориальным органом ПФР одновременно с пенсией. Гражданам, имеющим право на ДЕМО, но не реализовавшим его своевременно, необходимо подать заявление о назначении этой выплаты в территориальный орган ПФР по месту жительства. Если гражданин имеет право на ДЕМО, но он не является пенсионером, эта выплата также назначается и выплачивается территориальными органами ПФР по месту жительства, а в случае постоянного проживания за пределами России — Пенсионным фондом РФ. Граждане РФ, постоянно проживающие за пределами территории РФ, подтверждают гражданство на дату обращения за назначением ДЕМО.

В случае если гражданин одновременно имеет право на получение ДЕМО по нескольким основаниям, оно устанавливается по одному основанию, предусматривающему более высокий размер выплаты.

ДМО

Дополнительное материальное обеспечение (ДМО) — выплата, которая полагается гражданам РФ за выдающиеся достижения в области науки и техники, образования, культуры, литературы и искусства и особые заслуги перед РФ.

Данная выплата устанавливается к пенсиям, назначенным в соответствии с законодательством РФ. Самая высокая выплата ДМО предоставляется Героям Советского Союза, Социалистического Труда, обладателям ордена Славы трех степеней, а также пенсионерам, удостоившимся звания Героя РФ, ордена Святого апостола Андрея Первозванного или ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Размер ДМО привязан к размеру социальной пенсии и, соответственно, различается для категорий получателей этой доплаты. Выплата ДМО производится одновременно с выплатой соответствующей пенсии.

В зависимости от категории получателей размер ДМО варьируется от 250 % до 450 % социальной пенсии, которая в 2019 году составляет 5283,84 руб.

При этом ДМО не выплачивается в период выполнения оплачиваемой работы.