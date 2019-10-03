Что будет, если не сказать нотариусу о других наследниках и забрать все наследство себе

«Хочешь рассорить родню — оставь им наследство». Чем больше сталкиваешься с наследственными делами, тем чаще убеждаешься в истинности этих слов.

Порой открытие наследства сопровождается весьма жесткой игрой «на выбывание»: ведь чем меньше наследников, тем больше достанется. Поэтому далеко не многие заинтересованы помогать своим «конкурентам», сообщая о них нотариусу.

Хитрость проста: даже когда наследник имеет все законные основания получить наследство, он все равно останется ни с чем, если не успеет принять его в течение 6-ти месяцев со дня открытия. Восстановить этот срок очень сложно: нужно привести весьма уважительные причины, из-за которых он был пропущен.

А что, если не сказать нотариусу о других наследниках? В таком случае вырисовывается весьма заманчивая перспектива: забрать себе все наследство в обход остальных родственников.

По закону нотариус, открывший наследственное дело, обязан известить всех наследников — обратите внимание — о месте жительства или работы, которых ему известно.

А откуда он может узнать такую информацию, если никто не обязывает его проводить розыск наследников? Конечно, прежде всего, от тех наследников, которые уже обратились к нему. Поэтому именно от них фактически зависит то, получат ли наследство остальные.

Предусматривает ли закон какую-то ответственность за то, что наследник умолчит о других известных ему родственниках наследодателя? Этот вопрос недавно был на рассмотрении Верховного суда (дело 5-КГ18-268).

Ушел из жизни мужчина. Жил он одиноко в последнее время, общался только с сестрой. Из наследников первой очереди была родная дочь, но сестра не сообщила ей о смерти отца.

Как позже выяснилось, молчание хранилось не просто так: сестра обратилась к нотариусу и подала заявление о принятии наследства. Завещания не было, а по закону сестра относится ко второй очереди наследников.

Это значит, что она может наследовать лишь в том случае, если никто из наследников первой очереди не заявит о своих правах. Нотариус, как и полагается, спросил у нее, были ли у брата другие близкие родственники. Но та ответила, что ничего не знает о них.

Прошло 6 месяцев, никто к нотариусу больше не обратился, и он выдал сестре свидетельство о праве на наследство — она стала единственной наследницей квартиры, дома с участком и банковского вклада.

А примерно год спустя дочь стала интересоваться судьбой отца, выяснила, что его уже нет, и стала добиваться наследства. Разумеется, она обвинила тетю в том, что та специально не сказала нотариусу о том, что у брата была дочь, — иначе наследства бы ей никогда не видать.

Мосгорсуд признал, что сестра поступила недобросовестно, умолчав о наследнике первой очереди.

Расценив такое поведение как злоупотребление правом (ст. 10 ГК РФ), суд отменил свидетельство о праве на наследство, выданное сестре, и восстановил срок на принятие наследства дочери.

То есть фактически на наследника возложили ответственность за то, что он не сообщил о других известных ему родственниках.

Но дело дошло до Верховного суда, и там оно приняло совсем иной поворот. Здесь суд не усмотрел нарушений со стороны сестры.

Действительно, нигде в законе на наследников не возлагается обязанность сообщать нотариусу о том, что есть еще другие наследники. А раз такой обязанности нет — значит, нельзя и нести ответственность за ее неисполнение.

То, что дочь не знала о смерти своего отца, — исключительно ее вина. Она не поддерживала с ним общение, ссылаясь на сложные взаимоотношения. Но это не уважительная причина для того, чтобы восстанавливать ей срок для принятия наследства.

Иными словами, вердикт такой: наследник имеет полное право умолчать о других известных ему претендентах на наследство и забрать все себе. В делах наследства каждый сам за себя.