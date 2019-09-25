Имя им — легион. Сколько на самом деле чиновников в России

Минфин назвал общую численность «чиновников» в России. По подсчету министерства их около 2,4 млн человек (т.е. 3,3% от численности занятых в экономике). При чем, настоящих чиновников (т.е. федеральных гражданских и муниципальных служащих) и того вдвое меньше — около 1,25 млн человек. Довольно-таки скромные, если не сказать странные, данные. Мой подписчик и я прикинули реальные цифры.

Как то так скоро будет с экономикой России.

Итак, начинаем подсчет:

Администрация Президента — 5 тыс. человек — не меньше (со всякой обслугой типа помощников и адъютантов).

Законодательная власть

Совет Федерации, Госдума, помощники и аппарат двух палат парламента — 17 тыс. человек. Депутаты республиканских, краевых и областных законодательных собраний и их аппарат — 40 тыс. человек. Муниципальные депутаты (а в России более 24 000 таких образований, правда не все они работают в штате) — 750 тыс. человек.

Исполнительная власть

Министерства, ведомства и их филиалы — 800 тыс. человек.

Администрации регионов, региональные министерства и ведомства с своими аппаратами — 650 тыс. человек.

Чиновники муниципальных образований (Префектуры, Управы, Муниципалитеты) — более 1 млн. чел.

Контролеры (имя им -легион): лицензирующие, контролирующие и регистрационные органы — 1 млн 420 тыс. человек.

Фонды: пенсионные, страховые, социальные, защиты старости от богатства, — 1 млн 600 тыс. чел.

Типа независимый ЦБ (плюс АСВ, плюс НСПК, плюс привлеченные юристы): 70 тысяч человек

К этим вышеперечисленным труженникам можно смело прибавить не менее 1 млн человек всякого обслуживающего персонала (уборщицы, водители, хозяйственники, охранники, системные мать их администраторы и пр.), которые трудоустроены во всяких гупах — шмупах и полуведомственных организациях, финансируемых, естественно, из бюджета.

Вот мы и имеем уже более 7,2 млн человек занятых поддержанием отечественной бюрократии, а это уже 10% трудоустроенного населения.

Siloviki — правоохранительные органы. Около 4,7 млн человек — это еще 6,5% трудоспособного населения.

Вооруженные силы (1,1 млн), МВД (0,9 млн), Росгвардия (почти 400 тыс.), МЧС (300 тыс.), ФСИН (250 тыс.), ФССП (100 тыс.), ФТС (70 тыс.), Прокуратура (60 тыс.) СК (40 тыс.). Кроме этого, есть еще ФСБ, ФСО, ГРУ и СВР, чья численность засекречена, но я предполагаю, что их не меньше 500 тыс. человек. Также есть еще целая армия полувойсковых объединений, которые финансируются из бюджетов разных уровней — это войсковые казачьи общества, юнармия, молодая гвардия и еще куча всяких «Свидетелей Шойгу» — еще около 500 тыс. человек. И конечно у всех них также есть примерно 500 тыс. человек всякой гражданской ГУП-овской обслуги.

Итак, с прискорбием заключаем, что общее количество «государевых людей» или тех, кто околачивает чахлую грушу нашей «экономики» составляет около 12 млн человек или 16,5% всего трудоустроенного населения.

Плюс:

Армия ЧОПов: не менее 1,5 млн человек

Армия бухгалтеров (выполняют требования госорганов по отчетности): 2 млн человек

Получаем ИТОГО: 15,5 млн человек или 21,8% от всего трудоустроенного населения выполняют функции государства или обслуживают эти функции.